Çift başlılık sona erecekmiş!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş Anayasa değişikliği için yapılacak referandumda “evet” denilmesi halinde ülke yönetimindeki “çift başlılığın” sona ereceğini söylüyor.

Yani?

Yani “çift başlılıktan tek başlılığa” geçilmiş olacakmış.

Bu açıklamadan siz ne anladınız bilemiyoruz ama biz ne anlamış olduğumuzu açıklamaya çalışalım.

Sanki bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey yapılmasını istemiş de Başbakan Binali Yıldırım ve ekibi karşı çıkarak yapılması istenen şeyin önüne geçmiş gibi bir anlam çıkardık.

Ya da tam aksi bir şey olmuş.

Yani Başbakan Binali Yıldırım ve ekibi bir şeyler yapmaya çalışmış da bu çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından engellenmiş gibi bir anlam çıkardık.

Bu “çift başlılık” yüzünden meseleler askıda kalmış!

Yahu bırakan son dönemi on dört-on beş yıldır sürmekte olan AKP iktidarı döneminde siz böyle bir anlaşmazlık konusuna rastladınız mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan “ne istediyse” hepsi eksiksiz “yerine” getirilmedi mi? Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde ufak huzursuzluk yaşandı onda da Davutoğlu ve ekibi kenara çekilerek mesele halledildi.

Hâl böyleyken Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un “evet” denilmesi halinde ülkenin “çift başlılıktan” kurtulacağı yolundaki sözleri ne anlama geliyor? Bu sözleri nasıl okumalıyız?

Herhalde bu açıklamalar “bir şeyler söylemiş olmak” için yapılan sıradan açıklamalar değil!

Ülke yönetiminde “çift başlılıktan” şikâyet edilmesi için bunun emarelerinin olması gerekmez mi?

Ortada böyle bir emare yokken bu tür laflar etmek neyin nesi!

Yoksa böyle emareler var da dışarıya mı sızdırılmıyor?

Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım arasında “büyük kavgalar” yaşanıyor da biz mi bilmiyoruz? Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bu açıklaması ile yaptığını beğeniyor mu?

Bakın durduk yerde kafamız nasıl karıştı! Ve neler düşünmeye başladık!

Aslında böyle yapay mazeretler üreteceklerine doğrudan doğruya, “Cumhurbaşkanımız tüm yetkileri elinde toplamak istiyor” deseler daha doğru olmaz mı? Sahi bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ne istedi de Başbakan Yıldırım yapmadı? Bu sorunun cevabı var mı?