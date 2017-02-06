Merkel niye geldi?

Orhan Karataş / Ortadoğu Gazetesi

Almanya tıpkı ABD gibi, Türkiye'nin bu zor ve sıkıntılı döneminde açık ve aleni şekilde düşmanlık ederken, Başbakan Angela Merkel, hem de AB zirvesinin hemen öncesinde Türkiye'ye ilginç bir ziyaret yaptı. Başka hiçbir şeye gerek kalmadan, sadece şu ana kadar yansıyanlara bakarak, bu ziyaretin AB zirvesinde alınacak kararlardan emin olmak için Türkiye'de son defa bir nabız tutmak olduğunu söylemek mümkündür.

ALMANYA'NIN YANLIŞLARI

Almanya, en çok vatandaşımızın yaşadığı, en etkili lobi faaliyetinde bulunabileceğimiz, en çok ticaret yaptığımız ülkelerin başında geliyor. Ancak, AKP'nin ganimet sayılıp Türkiye ile ilgili hesapların hayata geçirilmesi hevesiyle Almanya'nın sergilediği kabul edilemez tavır, ilişkilerimizi tarihte hiç olmadığı kadar kötü ve gergin hale getirmiştir. Soykırımın destanını yazmış Almanya, Türkiye'ye yönelik Ermeni iftiralarını kabul edecek bir tasarıyı meclisinden geçirecek kadar ileri gitti. Bu da yetmedi, 15 Temmuz felaketi sonrasında, hainlerin hamisi kesildi.Kaçan asker ve bürokratlara kucak açıp, özellikle kendi medyasında Türkiye ile ilgili hakarete varan yayınlar yaptı ve yaptırdı. Bütün bunların üzerine bir de terör örgütlerine sahip çıkan, onlara yardım ve destek veren bir politika izledi. ABD ile bu konuda aralarında tam bir işliği var. Daha birkaç gün önce, PKK uzantısı PYD'ye verildiği anlaşılan zırhı araçların ABD'den sağlandığı ortaya çıkarken, Almanya'da geri kalmadı ve Tanklara karşı kullanılan silahlar ve uçaksavarları bu terör örgütüne ulaştırdı. Bu sicil orta yerde dururken, pişkin şekilde İncirlik üssünü daha etkin kullanmak için Türkiye'den izin istediler.

HALA AYNI TAVIR

Türkiye bütün bu yaşananlar karşısında elbette sessiz kalmadı. En üst telden itirazlar yapıldı ve restleşmeler yaşandı. Bırakın İncirlik üssüyle ilgili taleplerin karşılanmasını ve Almanya'nın bu bölgede yeni bir pist inşa etmesini ve karargah kurmasını, parlamenterlerin girişine dahi haklı olarak izin verilmedi. Almanya bu pişkinliğinden vazgeçmek yerine düşmanca tavırlarını daha da ileri götürdü. Vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesini dahi dolaylı da olsa engelledi. Turizm rezervasyonları son yılların en düşük seviyesine indi. Bu aslında arkadan dolanarak Türk ekonomisine darbe vurma çabasından başka bir şey değildir ve hala da aynı tavır devam etmektedir.

HEPSİ KAĞIT ÜZERİNDE KALDI

Merkel, 15 Temmuz ihaneti öncesinde de Türkiye'ye çok sık geldi. Her gelişinde yeni bir beklenti oluştu, ama hepsi boş çıktı. Türkiye'ye AB ile müzakereler ve serbest dolaşımla ilgili sözler verildi. Mülteciler ve sınır güvenliğinin sağlanması için anlaşmalar imzalandı ve Türkiye'ye yapılacak yardımlar bütün dünyaya duyuruldu. Ancak, hepsi kağıt üzerinde kaldı. Bırakın serbest dolaşımı, giriş çıkışları daha da zorlaştırdılar. Türkiye mülteci geçişleri konusunda verdiği sözlerin gereğini yerine getirdi, ama onlar vadettikleri paranın onda birini dahi göndermediler, gönderecek gibi de görünmüyorlar. Kısacası, Merkel'in önceki gelişleri, Türkiye'yi oyalamak dışında hiçbir sonuç doğurmadı.

KILIÇDAROĞLU KOMEDİSİ

Merkel işte böyle bir süreçte Türkiye'ye geldi. Ziyareti öncesinde bunların hiçbirinden geri adım atıldığı veya yumuşatıldığına dair en küçük bir işaret bulunmadığı gibi, Alman medyasında yer alan haberler oldukça vahimdir. Bu şartlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkel'in referandumda Erdoğan'a destek için geleceğini söylemesi kelimenin tam anlamıyla komedidir.Kaldı ki, Merkel'in ajandası ve Kılıçdaroğlu ile görüşmesi, asıl desteğin kime sağlandığını da ibret verecek biçimde ortaya koymaktadır. Bu yazıyı erken saatte yazmak zorunda kaldığımız için görüşmeler henüz tamamlanmamıştı. HDP'lilerle görüşme, Türkiye'nin gözünün içine baka baka teröre destek tavrının sürdüğünün ilanıdır. Bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değildir.

VERECEK TAVİZ KALMADI

Türkiye-Almanya ilişkilerinin normalleşmesi, hatta daha da ileri götürülmesi elbette beklenen ve istenendir. Bu iki ülkenin de menfaatine olacaktır. Ancak, Merkel'in gündemi ve Almanya'nın son dönemlerdeki tavrı, ziyaretin kolay geçmediğinin ispatıdır. Türkiye'nin önceliği terörle mücadeledir.Ancak, teröristlere açıkça destek veren Almanya ile bunu nasıl sağlayacağız? Mültecilerin yükünü Türkiye tek başına daha ne kadar çekebilir? Merkel'in bu konuda ne dediğini gerçekten çok merak ediyorum. Son dönemde yoğunlaşan Kıbrıs görüşmeleri ayrı bir başlıktır. Türkiye bu konuda duvara dayanmıştır ve artık verecek zerre kadar taviz kalmamıştır. Bu konuda eğer bir şey istenecekse beyhudedir. DEAŞ'la mücadele kağıt üzerinde var, ama uygulamada tamamen yalnız bırakıldık. Laf değil icraat zamanıdır ve Merkel'in bu konuda da Türkiye'ye söyleyecek fazla sözü yoktur. AB ile ilişkilerde yalnız bırakılan ülke Türkiye'dir. Birliğin en etkili ülkesi olan Almanya'nın bu konuda adım atmasının zamanı çoktan gelmiştir.

MERKEL'İN YAPMASI GEREKEN

FETÖ ayrı bir başlıktır ve Almanya bu konuda da ne yazık ki, kötü bir sicile sahiptir. Almanya'ya sığınma talep eden FETÖ ile bağlantılı 40 asker ile haklarında yakalama kararı bulunan eski savcıların iadesi gündemdedir. Eğer Almanya'nın Türkiye'ye karşı politikalara değişecekse buradan başlayabilirler. Bu hainlerin iadesi önemli bir dönüm noktası olabilir. DEAŞ'e karşı uluslararası koalisyonda Irak ve Suriye üzerinde Tornadolar ile keşif uçuşları yapan Almanya, elde ettiği istihbaratı Türkiye ile doğrudan paylaşmak zorundadır. Uçakların kalktığı üs bizim olacak, DEAŞ bizim sınırlarımızı bombalayacak, El Bab'da bizim askerlerimiz şehit düşecek, ama Almanya bize istihbarat vermeyecek. Bunun akılla, mantıkla, dostlukla, işbirliği ve iyi niyetle izahı mümkün değildir. Türkiye bu konudaki haklı ve doğru tavrını sonuna kadar sürdürmek zorundadır.

Neresinden bakılırsa basılsın, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler düzelecekse, bunun için adım atması ve durumunu gözden geçirmesi gereken taraf Merkel'dir. Kaldı ki, yıl sonuna doğru yapılacak Almanya seçimlerinde Türk oylarına ihtiyacı olan da Merkel'dir. AB zirvesinin bizimle ilgili kararının bu saatten sonra çok da bir önemi yoktur.