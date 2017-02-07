Zeki Ceyhan / Milli Gazete

SAADET Partisi’nin Anayasa değişikliği için yapılacak referandumda “hayır” oyu kullanılacağını açıklamasından sonra AKP’li dostlarımız bir bardak suda fırtınalar koparmaya başladılar.

Kimi “CHP ile aynı çizgiye geldiğimizi” iddia etti. Kimi “PKK ile birlikte hareket ettiğimizi” ileri sürdü. Kimi ise “Saadet hayır diyecekmiş, şaşırdık mı” diye aklı sıra bilgiçlik ve ukalalık tasladı.

Bu noktada hepsine birden “Hop dedik” çekmek istiyoruz.

“Bir dakika” beyler! Dileyen bunu “One Minute” diye de okuyabilir. Bu hayır başka hayır! Hele bir sorun soruşturun, arayın araştırın. Saadet Partisi niye “hayır” diyor bir öğrenin.

Yapılacak değişiklikler ilkesel olarak benimsenmiyorsa!

Çok daha önceden büyük bir iyi niyetle değişiklik sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda “uyarılar” yapmışsa. Ve bu uyarıların hiçbiri dikkate alınmamışsa!

Saadet Partisi neden ve niçin “evet” oyu versin?

“Efendim ama CHP’liler de hayır diyor, siz de hayır der iseniz aynı çizgiye gelmiş olmaz mısınız?” diye soranlara deriz ki: Bu hayır, başka hayır!

Saadet Partisi’nin “hayır” derken gerekçeleri başka! Ötekilerin “hayır” derken gerekçeleri başka!

Tüm “hayır”ları aynı kefeye koyamazsınız. Siyasi partiler zaman zaman “aynı şeyleri” de söyleyebilir.

Bu demek değildir ki, aynı çizgiye gelmişlerdir. Mesela şimdi CHP, ABD Başkanı Trump’ın bazı Müslüman ülkelere getirdiği vize yasağını tenkit ediyor! CHP bunu tenkit

etti diye gidip Trump’ın yanında mı yer almak gerekir?

Ya da CHP lideri, AB elçilerine “Türkiye’ye karşı çifte standart uyguluyorsunuz” dedi diye bu fikre karşı mı çıkılmalı? Aynı konuları biz de eleştiriyor ve bunun büyük bir

haksızlık olduğunu vurguluyoruz. “Birileri çıkar bizi CHP ile aynı çizgiye geldiniz” diye eleştirir korkusu ile bunları yapmayacak mıyız?

Bu konuda AKP’li dostlarımızı aklıselime davet ediyoruz.

Sizin gibi düşünmediğimiz her konuda bizi CHP ya da bir başkasına yamamak fikrinden artık vazgeçin.

Unutmayın ki sizler ve bizler farklı bir partilerdeyiz. Görüşlerimiz uyuşmadığında “elinizdeki karayı” üzerimize bulaştırmaya kalkışmayın.

Saadet Partisi, doğru bildiklerini söylemeyi sürdürecektir. AKP’liler “gönül koyacak” diye doğruları “dile getirmekten” vazgeçecek değildir. Bu hayır; başka hayır, lütfen

ötekilerle karıştırmayın.