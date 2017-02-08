Kırk yıldır aynı terane!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

ÖZELLİKLE dikkatimizi çeken bir olay var. Kırk yıl önce Adalet Partililerin Milli Selamet Partililer için yaptıkları tezviratı bugün AKP’liler yapıyor!

Kırk yıl önce Adalet Partililer Milli Selamet Partisi’nin CHP ile koalisyon arayışlarını “diline dolayıp” bunun muhafazakâr siyasetin birlik ve beraberliğine “gölge düşürdüğünü” ileri sürüyordu.

Şimdi de AKP’nin medya ayağı benzer bir kampanyanın içinde!

Saadet Partisi’nin yapılacak referandumda “hayır” diyeceğini böylelikle de CHP ve HDP ile aynı çizgiye düşeceğini savunuyorlar.

Oysa yaşı biraz kemale ermiş olanlar iyi bilir. Milli Selamet Partisi CHP ile girdiği koalisyonda hiçbir zaman CHP çizgisinde olmamış aksine pek çok konuda CHP’yi kendi dümen suyunda götüren bir parti olmuştu.

Buna rağmen Adalet Partililer muhafazakâr seçmenin “aklını çelmek” için ellerinden geleni yapmış ve “akıl almaz” benzetme ve suçlamalarda bulunmuşlardı. O günlerde MSP-CHP koalisyonu için “dışı yeşil içi kırmızı” mı demediler? Yani karpuza mı benzetmediler? Evet, akla hayale ve mantığa yatmayan bir sürü gerekçe ile karşımıza çıktılar! Ama hiçbiri başarılı olamadı.

Şimdi tuhafımıza giden o gün bizimle birlikte bu eleştirilere muhatap olan dostlarımızın bugün aynı metotla bizi vurmaya çalışmaları.

O gün Adalet Partililer kendi dediklerinden başka “doğru” kabul etmiyorlardı. Bugün AKP’liler aynı çizgideler. “Ya bizimle olursunuz ya da CHP’nin çizgisine girersiniz” diye “göz korkutmaya” çabalıyorlar.

Hiç kuşkusuz onlara verilecek en net ve en kestirme cevap, “Ne sizinle oluruz ne de CHP’nin çizgisine gireriz” olacaktır. Biz “Milli Görüş” çizgisinden başka çizgi tanımayız. Dün ne idiysek bugün de aynen öyleyiz. Bizi bir yerlere “yamamaya” çalışanlara “Adalet Partisi” örneğini hatırlatmak isteriz.

Bakın dün bize yapmadığını bırakmayan Adalet Partisi’nden bugün eser var mı? Yerinde yeller esmiyor mu?

Dün Milli Görüş’e çatarak “prim yapmaya” çalışanlardan bugün nasıl “eser yoksa” aynı şey bugün Milli Görüş’ü hedef tahtasına oturtmak isteyenler için de geçerlidir. Milli Görüş hiç “kısa vadeli” hesaplar içinde olmamıştır.

Hem biz Doğu Perinçek “AKP yanımıza geldi memnunuz” diyor diye AKP’lileri Vatan Partisi çizgisine gelmekle suçluyor muyuz?