Özel Okullarımız

M. Şevket Eygi

ÖZEL okullar açıp eğitim faaliyeti yapan muhterem Müslümanların dikkat nazarlarına:

1. Öğrencilere, din derslerinde mutlaka ve mutlaka Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat İslamını sağlam ve yeterli olarak öğretin. (Bugünkü resmî laik din dersleri aldatmacadan ibarettir.)

2. Okul yatılı ise günde beş kere, yatılı değilse, eğitim saatlerine denk gelen vakitlerde Ezan okunsun ve bütün öğrenciler okulun camiinde, okul imamının ardında cemaatle namaz kılsınlar.

3. Okulda İngiltere’deki Eton Koleji veya Oxford Christ Church koleji ayarında genel kültür, ahlak ve karakter terbiyesi verilsin.

4. Okulda bir tek serseri, tembel, disiplinsiz, ahlaksız, derbeder, terörist öğrenci olmasın; hepsi de küçük beyefendiler olsun.

5. Okuldan mezun olanlar, Fuzulî divanını okuyup manasını anlayacak derecede Türk edebiyatına vakıf olsunlar.

6. Okulda tarih kültürü verilsin.

7. Çok sağlam ve doğru şekilde mantık okutulsun.

8. Öğrencilerin hepsine estetik kültürü ve boyutu kazandırılsın.

9. Öğrenciler mimarlık ve şehircilik kültürüne sahip olsunlar.

10. Hukuk, siyaset, ülke ve devlet idaresi konusunda bilgileri olsun.

11. Bütün öğrenciler İstanbul ahlakına, kültürüne, medeniyetine, zarafetine, görgüsüne, nezaket ve inceliğine sahip olsunlar.

12. Öğrenciler vasıflı ve bilge Türkiyeliler olarak yetişsinler ve ileride memlekete, halka, devlete, insanlığa hizmet etsinler.

Yukarıdaki isteklerimin tamamının gerekli ve faydalı olduğunu kimse inkar edemez.

Bendenize “Sen kim oluyorsun da böyle boyundan büyük laflar ediyorsun, sana mı kaldı?” diyenlere: Okur yazar bir Müslüman olarak bu tekliflerim ve temennilerim gayet makuldür. Bunları istemek haddini aşmak olarak görülemez…

Yukarıda saydıklarım bundan on beş sene önce, 28 Şubat terörü içinde ne söylenebilir, ne de hayata geçirilebilirdi. Artık çok şükür, oldukça din inanç inandığı gibi yaşamak hürriyeti vardır. Temennilerimin ve tekliflerimin hepsi hayata geçirilebilir.

Türkiye Müslümanlarının en büyük eksikliği, islamî eğitim kurumlarına sahip olmamalarıdır.

Bugün ülkemizde İngiliz veya Singapur kolejleri ve liseleri ayarında, seviyesinde bir tek (tekrar ediyorum bir tek) okul yoktur.

İngiltere’nin ve dünyanın, önemli ve vasıflı ilk beş koleji listesi içinde yer alan OXFORD CHRIST CHURCH COLLEGE bize örnek olmalıdır.

Türkiye son PİSA uluslararası eğitim yarışmasında, yetmiş küsur ülke içinde, liste sonlarında yer alarak nal topladı ama Singapur birinci oldu. Bundan ders ve ibret almalıyız.

Osmanlı devletinin batıya açılan penceresi olan Galatasaray Sultanisinde (lisesinde) bütün Müslüman talebenin, bir eksiksiz okul camiinde topluca cemaatle namaz kılması mecburi idi. Bugünkü İmam-Hatiplerde böyle bir şey yok.

İslamî eğitim, İslam mektebi meselesini çözemezsek kurtulmamız, yücelmemiz, üstün olmamız mümkün olmaz.

Bizim İslam mekteplerimiz, Eton kolejinden üstün olmalıdır.

Lütfen internetten Oxford Christ Church College kelimeleriyle arayınız ve bilgi edininiz, resimlerine bakınız.

Mimarlık ve sanat kıymeti olmayan on binlerce cami binası yapmakla iş bitmiyor. İşin temeli, İslam maarifi ve eğitimidir.

Filan yerde cami yaptırma, yaşatma, idame ettirme hayır derneği zihniyet ve kafasıyla bu işin uhdesinden gelinemez.

Noksanlarımızı, eksik taraflarımızı bilelim. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz.

Eğitimdeki gerilik ve yetersizlik bizi zelil ve esir kılıyor.

Ehliyetsizlik ve yetersizlik zincirlerini kıralım.

Bütün sebep ve vesilelerine tevessül ederek, dünyanın en güçlü, en vasıflı, en birinci, en harika İslam kolejini açalım.

Böyle hayırlı bir işe teşebbüs edenler, ehliyetli kişileri bulup istihdam ederek bu hizmette, Allah’ın izni ile başarıyla ulaşanlar, amel defterlerine, ölümlerinden sonra hayırlar yazılması ulu nimetine sahip olacaklardır.