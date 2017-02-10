2017’de Neler Olacak?

M. Şevket Eygi



BENDENİZ astrolog mastrolog, kâhin mahin değilim, okur yazar bir gazeteciyim. İlle de astrolog olmak gerekmez, şu yeni 2017 yılında neler olacak acaba, birlikte düşünelim, tahmin edelim.



TERÖR: 2017’de artacak mı, eksilecek mi, bitecek mi?.. Siz ne dersiniz bilmem ama bendeniz artacağından, yangının büyüyeceğinden korkuyorum. İnşaallah artmaz.



SAVAŞ: Küçük savaşlar sürüyor, üçüncü dünya savaşının çıkma ihtimali büyük.



İKTİSADÎ KRİZ: Sona erer mi, büyür mü?.. Büyüye büyüye topyekûn bir krize dönüşür mü?



İSLAM DÜNYASI: Parçalanmışlık, bölünmüşlük, bir yığın vahim fitne fesat, tefrika, kardeş kavgası, azgınlıklar… Durum düzelir mi?... Bence bu yıl içinde düzelmez. Mehdi çıktıktan, büyük

savaşlar ve kıyımlar olduktan, yer yerinden oynadıktan sonra İslam dünyası birleşecek ve Altın Çağ başlayacaktır.



ŞEFFAFLIK ve TEMİZLİK: Türkiyenin bu konudaki notu, yüz üzerinden kırk iki. 2017’de bu not yüzde yetmişe çıkar mı acaba? Hiç sanmıyorum.



BEKLENEN BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ: Bu yeni yılda olur mu, olmaz mı, bir şey demem ama yakında olacağına dair alametler var. İnşaallah olmaz. Olursa sadece İstanbul değil, Türkiye temellerinden sarsılır.



AHLAK DURUMU: Sizce ahlakımız düzelir, Türkiye İskandinav ülkeleri, Yeni Zelanda, İsviçre, Japonya gibi olur mu? Benim pek ümidim yok.



OKULLARIMIZ, EĞİTİMİMİZ: Antalya’daki bir lisenin öğrencileri bir öğretmenlerini ve ayrıca bir müdür yardımcısını feci şekilde dövdüler. Şer güçleri, 1968’de Fransa’da olduğu gibi lise gençliğini sokaklara meydanlara dökerek darbe yaptırtmak istiyor. Bendeniz pek tedirgin ve endişeliyim, siz ne diyorsunuz?



İSRAİL NE OLACAK: Filistinlilerin haklarını kabul eder mi, âdil ve kalıcı bir barış imzalar mı, yoksa eski minval üzere onları ezer mi? Sizin ümidiniz var mı? Bu yıl ve onu takip eden yıllarda İsrail’in başı çok ağrıyacak.



SURİYE: Halkın isteğine ve iradesine uygun bir rejim kurulur mu, yoksa müzmin iç savaş ve egemen Nuseyrî azınlık rejimi devam eder mi?



VESAYETÇİLER: Bizdeki egemen azınlık vesayetçileri, Dönmeler, Kriptolar insafa gelip çoğunluğun haklarını kabul ederler mi?



DARBE: Yeni bir darbe olabilir mi?



GEZİ: Yeni geziler olabilir mi?



İSTANBUL: Şu anda nüfusu 30 milyon olan mega kent büyümeye, büyütülmeye devam eder mi?



ÜMMET BİRLİĞİ: Müslümanlar tek bir Ümmet haline gelebilirler mi, yoksa eski bölünmüşlük, hizipçilik, cemaatçilik, kopukluk sürer mi?



HALİFE: Müslümanlar bir tek Ümmet haline gelir ve başlarına râşid bir Halife seçebilir mi?



MEHDİ: 2017 ile 2022 yılları arasında beklenen Mehdi’nin zuhur edeceğini zan ve ümit etmekteyim.



MELHAME-İ KÜBRA savaşı ne zaman olacak? Gaybı Allah bilir. Önümüzdeki beş yıl içinde olacağını sanıyorum.



HİLÂFET ve ŞERİAT: Beş yıl içinde gelebilir.



İHTİDA VAK’ALARI: Bu yıl da büyük sayıda Amerikalı ve Avrupalı Müslüman olacaktır. Hz. İsa’nın nüzulünden sonra gayr-i müslimler akın akın İslama girecektir.



KIYAMET’İN BÜYÜK ALAMETLERİ: Küçük alametlerin hepsi, büyük alametlerin bazısı zuhur etti, henüz etmemiş olanların bir kısmı 2017’de ve onu takip eden yıllarda gerçekleşecektir.



GELECEK PARLAK MI: Görünen köy kılavuz istemez, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.



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Fakirin, haddim değil ama tavsiyem şudur:



Siz günlük rutin hayatınızı yaşayın, her gün kahvaltı yapın, öğle yemeği yiyin, ikindi çayı için, akşam yemeği… Lakin madalyonun arka tarafını sakın ihmal etmeyin. Maddî ve manevî tedbirler alın, zor günler için azık toplayın.

