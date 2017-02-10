“Sonuçta kâfir olmayacağız ya!”

Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

Dünyadaki bütün insanlar 5 grubun içinden bir gruptadır;

Mü’min bir Müslüman Müslüman Müşrik Kâfir. (Kâfirler içinde münafık da dâhil) İslam’la tanışmamış/ doğru bir İslam’la tanışmamış cahil

Bir insan işlediği bir haram amel için ‘hayır bu helaldir!’ demediği sürece İslam dairesinde kalır… İslam dairesinden de iki tür sapma vardır;

“Küçük günah işleme sapması.”

“Büyük günah işleme sapması.”

“İnanç sapması”

Şeytan insanların günah işlemesi için işlenen günahları 3. Maddeye aldığımız günah cinsine girmediği için gönül rahatlığıyla günah işleyebilirsiniz dercesine bu tuzağı kullanır…

Yani işlediğin bu günahlar seni İslam dininin içinde tuttuğu için sorun yok! Yani, devam edebilirsin günahlarına!...

Değerli kardeşim..!

Bir kediyi eve hapsedip aç ve susuz bırakıp ölümüne vesile olmak insanı dinden çıkarmayan bir günahtır ama Allah dilerse af etmez o kişiyi… Evet, geçmişte bir kadın kediyi eve hapsedip ölümüne vesile oluyor… Devamını peygamberimizden dinleyelim;

“Bir kadın, eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşeratından yemeye de salmamıştı.”[1]

İşlediğimiz hangi günahın af edilip edilmeyeceğini biz bilemeyiz ki! Ve Allah’u Teâlâ hiçbir ayetinde dinden çıkmayacak günah işlemeyin tamamını af ederim, tövbe etmenize bile gerek yoktur gibi söylememiştir…

Bilakis bu dini yaşayarak bize ulaştıran sahabelerden biri resulullah aleyhisselam’dan bakın konumuza nasıl ışık tutacak sözler söylüyor;

“Mümin, günahını başucunda dağ gibi görür, hemen üzerine yıkılacağından korkar. Münafık ise burnuna konmuş sinek gibi görür, hemen uçacağını zanneder buyuruldu.”[2]

İşin ilginç tarafı şeytanın bu tuzağına yem olanlar İslam’ın dışına atan amelleri dahi bilmiyorlardır… Şeytanın bu tuzağı, bir insanın hep günahlar içinde kalmasına yol açtı ve açıyor… Dikkat etmek lazım.