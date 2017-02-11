Bahar geliyor!

Kemal Belgin / Milli Gazete

BAŞLIĞI görünce şaşırmışsınızdır. Şubat’ın ortalarına geldiğimizde tabii ki baharın sözünü edeceğiz. Hatta cemreler de bir bir düşüyor, havalar ısınacak da diyeceğiz. Soracaksınızdır belki de içinizden, bu yazar ne demek istiyor diye...

O zaman fazla zorlamadan yazalım... Efendim; Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Perşembe mesaisinde Beşiktaş-Fenerbahçe maçının cezalarını kesti. Bazı haberlere göre de epeyce tartışılmış cezalar kurulda... Yani çok demokratik ve çok detaylı...

Peki, bakalım şimdi cezalara. Tosiç, ki baş suçlu, dört maç ceza almış. Yani ucuz yırtmış da diyebiliriz. Bu cezanın bir bölümü kırmızı karttan, bir bölümü kırmızı karttan sonra yaptığı eylemler için... Peki, el alemin kartını alıp oyundan atılmış olmasına rağmen maçı saha kenarından izlemesine ne var? Kremalı kek! Peki, saha kenarında görevli olan federasyon temsilcisi ne iş yapar? Geçiniz! Tam bahar havası...

Van Persie de, maç sonu tribünlere İngilizce ettiği küfür ve de dil çıkarttığı için üç maç yemiş. Avrupa’da olsa o küfür için kimse ceza vermez. Ama dünkü yazımda da belirttiğim üzere burası Türkiye... Benim örf ve adetlerim bu İngilizce küfrü kaldırmaz. Sokakta birinin yüzüne karşı etsene Hollandalı bu küfrü, bak bakalım cezan ne olacak? Neyse, şort şovdan ceza yok... Yani ceza toplam üç maç... Tabii ki tahkim sonucu belli değil daha... Tam bahar havası...

Şenol Güneş hoca da bir maç yemiş... Kjaer’in yanaklarını okşadığı gerekçesiyle... Az mı, çok mu? İngiltere’de AlexFerguson, “Hakem bugün biraz dalgındı” demişti, üç maç ceza yedi ve de 15 bin dolar da para ödedi... Ama Şenol hocanın, belki de her insanda olabilecek bir Fenerbahçe sıkıntısı vardır. Bir kere şampiyon olurken Trabzon’da 1-0 önde götürdüğü maçı 2-1 kaybetmiş ve kupayı kaldırmaktan olmuştu. Birinde de averajla kaybetmişti saha içinde... Ama o sezonun saha dışında neler olmuştu neler! Tam bahar havası...

Bir Beşiktaşlı yönetici de 4 ay 15 gün yemiş. Uf be değil mi? Aslında tam hikâye... Bu yönetici VİP tribününde maç izleyemeyecek ve bir de resmi yazışmalara imza atamayacak. Zaten düne kadar attığını da sanmıyorum ya... Yöneticilere verilen bu tür cezalar tam anlamıyla masaldır. Yazın bakalım talimatnameye; değiniz ki bir sezonda toplam altı ay ceza alan kişiler beş yıllığına yöneticilik yapamaz... Aman aman vazgeçtim... Bunu yazarsanız o zaman belki de bir gün bile ceza vermezsiniz. Eyyam rekoruna mani olmayayım. Tam bahar havası...

Özetle değerli okurlarım; biz spor dünyamızda tam anlamıyla eyyamcıyızdır. Söz konusu malum firmalar olunca ayarımızı alabildiğince kısar, ortadan ve ufaktan olunca masada yatan isimler, kıyarız canlarına... Zaten adalet dediğiniz de budur bizde... Tam bahar havası...

Pardon az kalsın unutuyordum... Hani cezalarla ilgili değil diye belki de... Şekip Mosturoğlu Bey, Fenerbahçe televizyonunda açıklamalar yapmış. Ben izlemedim tabii ki... Arkadaşlar internetten alıp verdiler, belki de bir şeyler yazarım diye... Yahu dostlar; ne yazılır ki o söylenenlere... Dakikalarıma acırım...