İşgal edilmek istenen coğrafyamız ve nedenleri

Yiğit Bulut / Star

1900’lerin başında işgal edilmek istenen coğrafyamız... Hep birlikte verdiğimiz Kurtuluş Savaşımız…

2000’lerin başında 15 Temmuz akşamı işgal edilmek istenen ülkemiz… VE ŞAHLANAN MİLLETİN CEVABI…

100 yıl sonra yeniden 2000’lerin başında bu ülkeyi, bu coğrafya’yı işgal etmeye kalkan ALÇAKLAR KOALİSYON’u ve içerideki İŞBİRLİKÇİLERİ...

Sevgili dostlarım, Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında çok net ifade etti ve “100 yıl önceki işgal denemesinin” altını çizdi…

Bu noktada soralım; NEDEN İŞGAL EDİLMEK İSTENİYOR COĞRAFYAMIZ?

Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ’ın konuşmalarındaki vurgu çok önemliydi; yaşananlar “1900’lerdeki FİZİKİ OLARAK İŞGAL DENENMESİNDEN” tam 100 yıl sonra FETÖ ve küresel bağlantılarının hep birlikte Türkiye’yi işgal etme denemesi…

Birlikte detaylandıralım…

Gezi olayları, 17-25 Aralık Yargı darbesi denemesi, 15 Temmuz kalkışma-fiziki işgal denemesi, Ekonomik-Finansal saldırılar ve bazı ülkeler tarafından açıkça desteklenen terör… ŞEREFSİZLER KOALİSYONU VE OYNADIKLARI Oyun çok açık; BİZLERİ BEZDİRMEK, KABULLENME KATSAYIMIZI ARTTIRMAK VE DİRENCİMİZİ KIRARAK AMAÇLARINA ULAŞMAYI DENEMEK…

Sevgili dostlarım, bugüne kadar BAŞARAMADILAR ve yöntem değiştirip yine gelseler asla ve asla başarılı olamayacaklar.. .MİLLET olarak, LİDER’in yanında BİRBİRİMİZE kenetlendik ve bu KÜRESEL köpeklere-yerli işbirlikçilerine gereken her dersi vermeye hazırız...

Sonuç 1: SON 10 YILDIR, Türkiye, DOZU ARTAN BİR ŞEKİLDE, tarihinin en büyük saldırısı altında… Türkiye ayağa kalkarken, hedeflerine yürürken ve özellikle SİSTEM “en noktasına doğru” taşınırken, BİZİ YOLDAN ALIKOYMAK İSTEYENLER HAİN BİR GİRİŞİM İÇİNDELER…

Sonuç 2: “Terör” bu küresel-yerel aşağılık şebekenin bize karşı kullandığı yöntemlerden biri. Amaçları çok daha büyük. 15 Temmuz akşamı “fiziki işgale kadar” gidebilecek bir yapının önünü kestik fakat anlaşılıyor ki; BU COĞRAFYA’NIN İŞGAL DAHİL, KONTROL ALTINA ALINMASI HEDEFİNİ TAŞIYAN KÜRESEL GÜÇLER, AMAÇLARINDAN VAZGEÇMEDİLER!

Sonuç 3: Fiziki-Finansal saldırı yumağının tek bir amacı var; TAM 200 YÜZYIL SONRA COĞRAFYAMIZDA BÜYÜK BİR AYAĞA KALKIŞ VAR VE YAPILACAK HALK OYLAMASI “YENİ BİR TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN” SON DÖNEMEÇ! AÇIKÇA SÖYLEYEYİM; “MİNARESİZ AYASOFYA” HEDEFİ İLE YOLA ÇIKAN KÜRESEL GÜÇLER VE İÇERİDEKİ KÖPEKLERİ BU COĞRAFYA’DA BİZİ YOK EDEMEYECEKLER VE BU MİLLET BU ENGELİ DE ATLAYARAK HEDEFLERİNE ULAŞACAK!

Sonuç 4: 2003’te başlayan bağımsızlık hareketi, 2008 sonrası, o dönemin Başbakan’ı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın “IMF’siz devam kararı” ve ekonomideki yönetime damgasını vurmaya başlaması ile BAĞIMSIZLIK SAVAŞI’na dönüştü ve Türk ekonomisi “Bilgi Temelli Modele” doğru hızla ilerlemeye başladı... Türkiye’nin ayağa kalkışı, dikilişi, 200 yıllık finansal esaretten kurtuluşu başladı... Türkiye değişecek, değişiyor, büyüyecek, büyüyor ve en önemlisi üretiyor ama ÇOK DAHA FAZLA ÜRETECEK...

Sonuç 5:Küresel yapı ve FETÖ gibi içimize yerleştirenlerin hedefi de çok açık “ayağa kalkan Türkiye’yi” yerle bir etmek ve LİDER’i etkisiz hale getirip milleti eskisi gibi esir etmek! YAPAMAZLAR! ASLA YAPAMAYACAKLAR! KURTULUŞ SAVAŞIMIZ DAHA YENİ BAŞLADI. DURMAK YOK YOLA DEVAM!

SON SÖZ: KÜRESEL GÜÇLER VE İÇERİDEKİ KÖPEKLERİ, TÜRK MİLLETİ’NİN TOKADINI ÇOK NET YAŞAYACAK VE KENDİ KANINIZDA BOĞULACAKSINIZ! YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE…