Duygusallık ve taktik!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Başlık ilgi çekici değil mi? Neden mi bu başlığı attım yazıya... Attım çünkü Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maça, olaylı kupa derbisinden elenen tarafın kendi takımı olduğu gerekçesiyle kimseyi kesmeden sahaya aynı on biri sürdü. Yani futbolcuların psikolojik yıkıntıya girmemeleri gerekçesiyle sanırım. Ya karşı taraf? Tudor benim bu sezon bizim ligde en beğendiğim teknik adam. Gerek seçtiği oyuncular, gerekse onlardan takım kurmada, taktik vermede hayli usta...



İşte maç teknik adamlar tarafından böyle başlıyordu. Bu arada Karabükspor ki, okurlarım iyi hatırlayacaklardır, benim lig başında ilk dört için gösterdiğim adayların başında geliyordu. 3-5-2 düzeni ile kurgulanmıştı. Riskliydi ama sanki Talisca ve Oğuzhan gibi içeri dalacak oyunculara tedbirdi bu... Kenarlar ise ne Babel›e, ne de genelde Quaresma›ya boş saha vermeden oynuyorlardı. Savunma göbeği de Cenk›i o kadar etkili çembere almıştı ki... Adriano ve Gökhan Gönül bu maçın bana göre Beşiktaş›taki kilit çözücü oyuncuları olacaklardı. Rakibin diziliş ve oyun taktiğine göre tabii ki... Ama ne Babel, ne de Quaresma saha boşaltma işini pek yapamadılar ve böylece de arkadan sarkan iki bek aktif görünemedi.



Karabükspor savunmasının göbeği iyi sıkışırken orta alan Ceyhun biraz dağınık ama sürekli oyunda kalan isimdi. Tanase ilk yarıdan sahaya dönmediğinde işlerin zorlaşmasını bekledim. Çünkü yerine bir başka forvet oyuncusu Zec girmişti. Yani orta alan bir kişi eksilmişti. O halde Beşiktaş’ın karşı tarafa taşınışı daha kolay mı olacaktı? Ama Oğuzhan bir kere daha sıfır çekiyordu. Tolgay’ın 60. dakikada oyuna girişi çok geçti ama yine de rakip savunmanın üzerine yerleşiş başlamıştı.



Gollere bakalım mı? İlk Karabükspor golünde milimetrik bir ofsayt var. Ancak yardımcı bunu görmediyse denecek bir şey yok. Ama görmeliydi diyorsanız da haklısınızdır. Sonra bir duran top golü... Golden sonra Babel›in çıkıp yerine Aboubakar›ın girişi de aynı Tolgay›ın girişi gibi çok rötarlı idi. Şenol hoca yerleşik oynayan, yani öne çıkmadan, saha boşaltmadan görev yapan stoperlerin içinde Cenk’in kaybolduğunu Fenerbahçe maçında görmemiş gibi onu orada tuttu.



Özetlersek, Beşiktaş şampiyonluk yolunda bence çok büyük bir yara almıştır. Hatta iddiada birinci sıradan düşmüştür bence... Yedeklerine baktım şöyle... Acaba Fenerbahçe olayından sonra bir kaç değişiklik olur muydu diye... Örnek mi? Aboubakar ilk on birde başlardı. Adam moralli. Afrika Kupası›na takımına kupayı getiren ikinci golü atmıştı. Bu Gökhan İnler acaba Atiba›ya böyle bir deplasman maçında eşlik etmeli miydi? Bence evet...



Şimdi önemli bir yere daha gelelim... Beşiktaş sekiz, Karabükspor sıfır korner atmış, yani daha doğrusu atamamış hiç... Hani ünlü istatistikçiler var ya, o abuk sabuk rakamlarla yorum yapan, kendilerine ithaf olunur. Bu durum Beşiktaş›ın maçı kazandığını anlatmaz mı? Haa bu arada Karabükspor kalecisi Ahmet Şahin, bütün yan ve göbek hava toplarının hepsine müdahale ederek maçın adamı oldu.

