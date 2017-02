Acı itiraf!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Fenerbahçe'nin emekli teknik patronu DickAdvocaat diyor ki, maçtan sonra; “Oyuncularımın oyun tavrı değişti. Topu alan gitmeye başladı...” Yani demek istiyorlar ki, bu maçı, hem de rakip bir kişi eksik kalmasına rağmen biz oyuncularımızın yanlışları yüzünden kazanamadık.

Peki, ben ne diyorum... Emekli hoca; O Bursa’da sahaya sürdüğünüz takımın hücum hattı dediğimiz ön bloğunda kimler oynadı acaba? Hem de nasıl bir organizasyonla? Aatıf ortada, Sow kenarda... Lens saldım çayıra gibilerinden, bir orada, bir burada... Deplasmana diyecek lafımız olamaz, ama rakip size hiç adam markajı yaptı mı ki, dağıtmaya yönelik oynuyorsunuz... Devam edelim mi? 85. dakikada Alper çıkıyor ki, takımın bence en iyisi idi, yerine Ozan giriyor... Yani rakip Alper’in süratinden, çalımlarından kurtuluyor ve öne daha fazla adamla çıkma cesaretini buluyor. Devam edeyim mi? Bundan iki dakika önce neredeyse bir buçuk aydır oynamayan Volkan Şen giriyor oyuna... Aatıf alınıyor. Hani şu ilk on birde en büyük koz alarak görünen... Yani Bursaspor’dan alınmış üç oyuncudan ikisi 35 bin kişinin önüne henüz bitmemiş bir maç içinde sahaya atılıyor. Ama Fernandao yok... Hatta ilk on birde bile yok...

Rakibe bakalım mı? Bir oyuncusu, neredeyse kendini zorla attırıyor. Neymiş efendim, penaltı atılırken rakibi çizgiye değil kendisi ondan önce basacakmış. Neyse devam edelim... On kişi kalındıktan sonra ve 1-0 yenik durumda iken, yani rakip en azından ikiye bir topu kolay kullanabilecekken ve senden en az iki kalite daha yüksek iken, sen tutup üç santrfora dönüyorsun... Dua et de maçın hakemi Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi gibi o penaltıyı es geçmeyip çaldı. Bursaspor seyircisi mi? O stada ve kazanılmış bir şampiyonluğa bakılınca, aslında her maç o kadar olmalı derim...

Fenerbahçe, bir gün önce en iddialı rakibi maç kaybetmiş ama kendinden üç gömlek zayıf Bursaspor karşısında belki de sezonun en kötü maçlarından birini oynadı. Tabi iki Bursaspor’un, Beşiktaş gibi yumuşak oynamayıp, en azından Fenerbahçe’ye yakın sertlikle oynaması bunda ciddi etken oldu. Maç, tam bir kargaşa şeklinde geçti dersek yalan olmaz. Futbol adına ne gördük ki? Ne bir paslı organizasyon, ne bir ferdi patlama... Zaten skor da karşılıklı penaltı golleriyle belirlenebildi ancak... Kaleciler pozisyonsuz maçın kahramanları gibiydiler neredeyse. Artık siz anlayın maçı...

Sonuçta bir puan da olsa Fenerbahçe Beşiktaş’a yaklaştı. Fikstüre şöyle bir bakınız bakalım, neler göreceksiniz... Ben derim ki, bu bir puan bile Fenerbahçe’ye yaramıştır. Ama kazansaydı, her şey çok daha farklı olurdu... Bursaspor’un ise şimdiden toparlanması gerekir... Çünkü dipten ciddi sıkışlar olmaktadır.