Salak olabilmenin şartları

M. Şevket Eygi

1. Hiç durup dinlenmeden, deliler gibi devamlı olarak, aralıksız telefon ile konuşmak; telefonkolik, fena fi’l-telefon, telefon bağımlısı olmak.

2. Kötü, ahlaksız, fitneci gazeteleri okumak.

3. Kötü tv kanallarını seyr etmek.

4. Futbol holiganlığı yapmak.

5. Çılgınlar gibi gevezelik, zevzeklik yapmak.

6. Medyadaki müstehcen yayınları takip etmek.

7. Komplo teorileri hastası, meraklısı, bağımlısı olmak.

8. Faydalı kitaplar ve yazılar okumamak.

9. Bol bol gıybet etmek.

10. İnsanların gizli ayıplarını ve günahlarını araştırmak, öğrendiklerinin üzerine birkaç kat iftira ve yalan ekleyip bunları tam tam çalarak yaymak.

11. Yaşamak için yememek, yemek için yaşamak ve aksırıncaya tıksırıncaya kadar tıkınmak.

12. Parayı, doları, euroyu, altını din iman haline getirmek, aklı fikri para, mal, zenginlik olmak.

13. Ciddî, ilmî konuları magazinleştirmek, mıncıklamak.

14. Her uyarıya “Bir şey olmaz, bir şey olmaz be…” demek.

Yukarıda saydıklarım, en zeki kimseleri bile kısa zamanda aptal, sersem, salak, geri zekalı, şaşkın, dengesiz, zombi yapmaya yeter de artar.

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ÂHİRETE İNANMAK

İSLAM’ın temel inançlarından biri âhirete inanmaktır. İnsan ölmekle yok olmaz. Bir âlemden başka bir âleme intikal eder. Kabir veya berzah hayatı vardır. Kabir rahatlığı veya azabı vardır. Kıyamet kopacaktır. Zamanı gelince yeniden dirilme olacaktır. Mahkeme-i Kübra kurulacaktır. Hesap

sorulacaktır. Sırat köprüsü… Cennet Cehennem… Şirk ve küfür ile ölenler ebedî azaba uğrayacak, mü’minler ebedî saadeti kazanacaktır… Bu inançlara sahip olmayanlar, dıştan Müslüman görünseler bile, mü’min değildir.

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Avrupa ülkelerinin en büyük zaafı nüfus konusundadır. Onların nüfusları gittikçe yaşlanmaktadır. İslam dünyası ile üçüncü dünya ülkeleri çoğalmaktadır… Rusların en büyük zaafı alkollü içki bağımlısı olmalarıdır.

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Daha önce birkaç kez yazdım. Nasıl olacak tam bilmiyorum ama bir vakit gelecek, dünyadaki elektrikli ve elektronik aletler, cihazlar çalışmayacak ve nice temel işler, faaliyetler felç olacak, madde medeniyeti çökecektir.

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Medenî Roma, lükse israfa ahlaksızlığa hedonizme, gevşekliğe, keyfe duçar olduğu için Barbarların saldırılarına karşı koyamadı ve çöktü.

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Birinci ve ikinci dünya savaşları, zeki akıllı medenî sanılan kavimlerin beyinsizlikleri yüzünden patladı ve korkunç felaketlere sebep oldu. Üçüncü dünya savaşı da beyinsizlik yüzünden patlayacaktır.

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Shakespeare’i okuyup anlayamayan bir İngilizin seviyesi ve vasfı ne kadarsa; Fuzulî’yi okuyup anlayamayan bir Türkiyelinin de durumu aynıdır.

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Bir ömür boyu, başladığı yerde otlayan hayvanlardan hayır gelmez.

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Bende hiçbir kusur ve kabahat yok, bütün suç başkalarındadır diyen o adam bir işe yaramaz.

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Kentsel dönüşüm hemen başlamalı ama ticarî olmamalı, doymak bilmez rantçıların kuduz ihtiraslarına alet edilmemeli.

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O muhteşem ziyafeti unutamıyorum. Masada fırından çıkmış çıtır çıtır simitler vardı. Nefis kaşar peyniri, lezzetli zeytinler, Şam kurabiyesi, güzel bir çay… Harika bir sohbet olmuştu. Edebiyat, tarih, sanat, mimarlık, tasavvuf, hikmet… Vaktin nasıl geçtiğini anlamamış, simitlerin ve diğer

nevalelerin tadı damağımızda kalmıştı.

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O adamcağızla yol üzeri biraz konuştuk. Ayrıldıktan sonra üzerimi silkeledim, yere bir sürü ben düştü.

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Titanic’e, Lusitania’ya sakın binmeyin deseydim, beni dinlerler miydi?

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Tam bir buçuk saat ona bir şeyleri anlatmaya çalıştım. Anlar gibi yaptı, Ahfeş’in keçisi gibi başını sallayıp durdu. Ayrılacağı sırada bir soru yöneltti. Meğerse hiçbir şey anlamamış. Taş kafalı!..