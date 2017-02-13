Yönetim yok, hoca yok, G.Saray da yok

Aziz Üstel / Star

Bunu adı rezalet... Galatasaray tarihinin en kötü yönetimi ve hocası bu yönetim ve Riekerink’tir...

Yönetim Kurulu’na şöyle bir baktığımız zaman, bunlar futbolun “F”sinden anlamıyorlar. Futboldan vazgeçtim, sporun hiçbir dalını bilmiyorlar. Bir tek amaçları var, o da Galatasaray’ın borcunu temizlemek.

Her şeyden önce Galatasaray’ın elindeki en önemli varlıkları Riva ve Florya’yı neredeyse yok pahasına satıyorlar. Bunun hiçbir mantığı yok. Biraz ekonomi okumak, siyasetten anlamak Türkiye’deki gelişmeleri yakından izlemek, yönetimin daha da akılca davranmasına yol açardı.

Ama bunlar sanki başka bir ülkeden tatile gelmişler Türkiye’ye... Ne Türkiye’yi biliyorlar, ne olan bitenden haberleri var, ne de borç yönetiminin anlamını kavrayabilmişler.

Riekerink, garip adam. Üstlendiği görev, onun çapını hayli aşıyor. Ancak üç-otuz paraya alt yapıda çalışmak yerine 700 bin euroya takımın başına geçti. Ne demesini bekliyorsunuz ki adamın? “Valla ben yetersizim, bu işi beceremem” mi diyecekti?

Galatasaray takımı bu maç öncesi 3 gün tatil yaptı. Ve bu takım o tatil rehavetiyle sahaya çıktı. Hangi aklı başında adam takımını böyle bir maça, bu biçimde hazırlar.

Galatasaray’ın yakaladığı olağanüstü bir fırsattı. Bütün takımların puan kaybettiği bir haftada Galatasaray alacağı 3 puanla büyük bir avantaj yakalayacaktı. Ne var ki, ne yönetim, ne hoca, ne futbolcu bunu farkında bile değil. Farkında olsa bile umurunda değil! Onlar için önemli olan zamanında paralarını alıp, yan gelip yatmak. Galatasaray, 2010 yılından bu yana ilk kez, bir sezonu kupasız kapatacak gibi görünüyor. Bunun sorumlusu elbette belli. Ama bunun değişmesi için her şeyden önce

Galatasaray caimasının aklını başına devşirmesi gerekiyor. Böyle Dursun Özbekler’le, kardeşi ve yeğeniyle koca Galatasaray yönetilemez. Galatasaray’ın bundan böyle sezonu bir an önce bitirip, kendini toparlaması gerekir.

Hüseyin Göçek’e de Galatasaray’ın son saniye beraberlik golünü vermediği için tebrikelirimi sunuyorum!!