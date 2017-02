Üsküdar Kitap Fuarı’ndan...

Yusuf Kaplan / Yeni Şafak

Üsküdar Belediyesi, Bağlarbaşı'nda bu yıl kitap fuarının üçüncüsünü düzenliyor...



Fuarda, “Fikriyat, Külliyat ve Medeniyet Yolculuğu” başlıklı konferans verdim. Orada da söyledim: Fikriyatsız külliyat, külliyatsız medeniyet olmaz.



Kitap, medeniyet demektir. Kitapsız medeniyet yolculuğuna çıkılamaz.



Kitapla aramız iyi değil ama fuara ilgi büyüktü dün...



Tıka basa doluydu fuar... İnsan kaynıyordu...



Bu güzel elbette.



Ama Bağlarbaşı, böyle bir fuar için yeterli değil.



İSMAİL DEMİRCİ: BİR ÖNCÜ



Fuarın beyni, mimarı İsmail Demirci kardeşim. Atıf Gönenç'le kitap yayıncılığı, sahaflık konusunda öncü işlere imza atıyorlar. Kocaeli'de düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük kitap fuarı hâline gelen Kocaeli Kitap Fuarı'nın mimarı da İsmail Demirci.



Uzun soluklu bir yayıncılık tecrübesi sahip, klasik kültürümüze derinlemesine vâkıf ender isimlerden biri olan İsmail Demirci'den bu ülke yeterince yararlanamıyor. Bunu gerek fuarı açan Kültür Bakanı'mız Nabi Avcı Ağabey'e, gerekse ilgili yetkililere hatırlatmış olayım.



Fuarı düzenleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e, Kültür Müdiresi Saadet Gül'e, fuarı İstanbul'un en büyük kitap fuarına dönüştürmelerini öneriyorum. Gerek bu fuardaki organizasyonun başarısı gerekse Üsküdar'ın kültürel ve tarihî önemi nedeniyle bu öneriyi yapıyorum.



Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.



FUARDAN SEÇTİKLERİM...



Gelelim kitaplara...



Kitap deyince, her şeyi unutan bir kitap-âşığı, kitap-kurdu olduğumu söylememe gerek yok sanırım.



Londra'da kaldığım 12 yıl boyunca, Londra'nın kitapçıları benden sorulurdu, desem abartılı bir ifade kullandığımı düşüneceksiniz ama öyle düşünmeyin.



Londra dönüşünde 4 binden fazla kitap getirdiğimi, bunların çok değerli, ulaşılamaz ve epey bir kısmının birinci sınıf kitaplar olduğunu hatırlatayım, siz gerisini düşünün artık...



Konferanstan sonra İsmail Demirci ve yazar-belgeselci Ekrem Saltıkkardeşimle fuarı gezdik birlikte...



Size de önereceğim, öncü kuşak için hazırladığım 100 kuşaklık kitap listesine de bir kısmını aldığım bazı kitaplar da var seçtiğim kitaplar arasında.



Semerkand Yayınları'ndan Mızraklı İlmihal'in yeni baskısını aldım: Semerkand, biraz sadeleştirerek güzel notlar be açıklamalarla basmış kitabı. 2. Aşama Okuma Listesi'nin ilk kitabı bu. (İkinci kitap, Marx ve Engels'in Komünist Manifesto'su; bunu da burada paylaşmış olayım sizlerle).



Üçüncü sırada Ivan Illich'in Okulsuz Toplumu olacak listenin. Ardından Nurettin Topçu'nun Türkiye'nin Maarif Davası...



Birinci aşama listede dere sahibi yapacak kitaplar vardı; ikinci aşamayla birlikte derse geçmiş olacağız. Zihin açıcı ve sürprizlerle dolu bir liste olacak ikinci aşama...



Her neyse...



Bendeniz aldığım kitaplara götürmeye devam edeyim...



İbrahim Kalın'ın, İnsan'dan çıkan yeni kitabı Ben, Öteki ve Ötesi başlıklı kitabı, tek kelimeyle muhteşem. Kalın, muhkem bir düşünür aynı zamanda. Bunu bu kitabında sergiliyor ustalıkla...



İnsan'ın kardeş kuruluşu Külliyat'tan bastığımız iki kitabı da burada zikredeyim, müsaadenizle: Salih Doğan Hoca'nın, 4 ciltlik İslâm Düşüncesi kitabı, Türkçe'de şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı özgün metin.



Hegel'in 4 cilt olacak Tarih Felsefesi, bir başyapıt. İlk cildi yayınlandı... Diğerleri kapıda...



İnsan ayrıca Frithjof Schoun'un bütün kitaplarını basıyor nefis bir tasarımla. Rene Geunon'un kitaplarını da hâkezâ öyle. Bu iki düşünürün bütün kitaplarını alın derim: Çağımızın en parlak Müslüman düşünürlerinden ikisinden sözdeyoruz nihayetinde.



Bu arada İnsan, 10 ciltlik devâsâ bir İslâm Düşüncesi bastı Bayram Ali Çetinkaya'nın yorucu ve özenli gayretleriyle... Muazzam bir hazine bu.



Pınar Yayınları atağa geçmiş. Bayram Ali Çetinkaya, Pınar'a tek ciltlik nefis bir İslâm Düşüncesi Tarihi hazırlamış tek ciltlik: Siyasetten İrfana altbaşlığıyla...



Pınar, Lewis Mumford'ın İnsanın Durumu kitabını nihayet bastı. Özene bezene çevirdim. Mumford, önemli bir isim. Batı düşünce tarihiyle ilgili en özgün metinlerden biri bu. Kitabı almayı unutmuşum yine iyi mi? Bu kitap bir gün elime geçsin artık!



Türkiye İş Bankası, önemli kitaplar basıyor. Devrim Çetinkaya'nın Luc Ferry'den yaptığı Gençler İçin Batı Felsefesi başlıklı çeviri tek kelimeyle muhteşem. Luc Ferry, parlak ve bilge düşünürlerden biri. Devrim Çetinkaya'yı güzel çevirinden ötürü kutluyorum.



Yapı Kredi Yayınları, durmadan kitap basıyor... Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinin baskısı özenli; büyük emek sarfedilerek hazırlanmış.



Yayınevinin gerisindeki beyin Enis Batur, Modernizm metinlerini toplamış: Gerçekten güzel bir seçki.



Yerim azaldı...



Küre Yayınları'na, Metis'e uğramaya vaktim kalmadı. İkisi de nefis kitaplar basıyor. Takip edin, derim...



İnkilab Yayınları, Farûqî'nin İslâm Kültür Atlası'nı çok güzel basmış bu kez. Görsel malzemeleri iyi kullanmış. Bu kitap, 2. Aşama Listesi'nin anahtar kitaplarından biri...



Fuar'da sevgili Savaş Barkçin ve Bülent Akyürek'le karşılaştım. İki güzel insan, kitaplarını imzalıyorlardı... Ayaküstü sohbet edebildik sadece...



Yerin kalmadı ama Dergâh'tan edindiğim kitapları da paylaşmasam olmaz.



Dergâh, kapaklarını düzeltti. Çöm güzel kapak ve tasarım yapıyorlar artık.



Teoman Duralı Hoca'nın bir başyapıt olan Çağdaş Küresel Medeniyet kitabı...



Fatih Şeker'in çığır açıcı Osmanlı ve Türk Düşüncesi Geleneği kitapları...



Ve tek cilt olarak basılan İbn Haldun'un Mukaddime'si...



Burada son olarak Mukaddime'yi ve daha pek çok klasik metni hazırlayan, önemli fikir kitaplarına imza atan Süleyman Uludağ Hoca'ya şükranlarımı sunuyorum. Hoca'nın kıymetini bilemiyoruz. Büyük ödülleri hakeden bir bir bilge düşünürümüz Uludağ Hoca.