14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:27Güneş 07:53Öğle 13:25İkindi 16:15Akşam 18:44Yatsı 20:05
    • 6°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -7°C Afyon
    • -12°C Ağrı
    • -5°C Amasya
    • -6°C Ankara
    • 3°C Antalya
    • -4°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 88.578 1.26
  • Altın: 144,715 -1.42
  • Dolar: 3,6731 -0.43
  • Euro: 3,8936 -0.85

Destekliyorum, kapı kapı gezmelisiniz!

» »
Haşmet Babaoğlu

2010 yılıydı.
Hatırlıyorum, Murat Yetkin ve şimdi Fetöcülükten aranan Eyüp Can ziyarete gittikleri CHP Genel Başkanı'nın arkasındaki çerçevede Hannibal'in meşhur "Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız" sözünü görmüşlerdi de, gazetelerinde ballandırarak anlatmışlardı.
Sözün kaynağına gelince...
Rivayet edilir ki, şiddetli kış şartlarında Kartaca ordusu Alp dağlarında sıkışıp yarısı donarak can verdiğinde umutsuzluğa kapılan generallerine Hannibal böyle seslenmiş.

***

Baktım, dün CHP kurmayları bu meşhur tarihi sözü yine piyasaya sürmüşler.
Malum, güreşe ve yenilmeye doymayan pehlivan gibiler...
Toplantılar yapmışlar, sosyolojik brifingler almışlar, referandum kampanya stratejilerini değerlendirmişler ve sonunda "bir yol açmaya" karar vermişler.
Neymiş o yol biliyor musunuz?
"Halka gitmek ve yüz yüze iletişim kurmak."
Kılıçdaroğlu hemen "kapı kapı gezin" diye emir vermiş.
Kampanya stratejilerinden bahsederken kendine Anglosakson havası vererek "canvassing yapacağız" diyen CHP'liler de var. Yakışır!

***

İstanbul'un Anadolu yakasında bazı CHP ilçe örgütlerinin üyelerinin kasımdan beri gece gündüz çalıştığını biliyorum. Ataşehir, Bağdat Caddesi ve Maltepe'nin "kurtarılmış bölgeleri"nde dolaşmaktan bazı gençlerin ayakkabı tabanları eridi.
Yine de CHP'nin referandum stratejisini "hayırlı" buldum!
Kapı ayırt etmeden gezecekler ve yapmacık tavırlar takınmayacaklarsa memleketin gelecekteki huzuruna katkı yaparlar.
Kim bilir, belli mi olur!
Belki böylece halk olurlar da, "halkçılık" serüvenleri son bulur.
Belki gittikleri evlerde kendilerine tutulan gerçeğin aynasına bakarlar da, orada gördükleri karşısında titreyip kendilerine çeki düzen verirler.
Hatta istiyorum ki...
15 Temmuz gazi ve şehitlerinin evlerini de ziyaret etsinler ve onlara "darbe tiyatrosu" tezlerini anlatsınlar...
Bakalım, ne cevap alacaklar?

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri