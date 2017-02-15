Ayıp oluyor koca Galatasaray!

BUGÜNKÜ yazımı yazmaya salı günü saat 12.00’da yazmak için bilgisayarın karşısına geçtim. Sabah da ekranlardan Galatasaray’ın yeni teknik direktörünün ismini öğrenmeye çalıştım. Ancak ne var ki hep “Şu gelebilir, bu olabilir” şeklinde dedikodu şeridi vardı. Televizyonda çekimim olduğu için de saat 13.00’te evden çıkmam gerekiyordu. Bu nedenle de işin sonunu bekleyecek vaktim yoktu.
Derken şu satırları yazmayı da bunca yıllık meslek hayatımın gereği olarak gördüm. Evet, Galatasaray Riekerink’in işine son verecekti. Bu sanki kesin idi... Ve de bu yüzden de, haberi direkt vermede son derece yeteneksiz spor medyam aday üzerine aday sıralıyordu.
Sadede gelelim mi? Karabükspor teknik direktörü ki, ben de çok tutuyorum, Tudor liste başı idi. Üç kuruşluk tazminatı varmış. Ardından Başakşehirspor teknik direktörü, Galatasaray’ın alt yapı eski hocası Abdullah Avcı’nın ismini ortaya döküldü. Öte yandan eski futbolculardan Tugay, Raşit ve Hasan Şaş’ın da adları geçmeye başladı.
Ben mi ne derim? Riekerink olmamış ise, aylardır bu işi yapmayan Raşit mi olur? Hasan Şaş’ın futbolculuğuna şapka çıkartırım ama durun bakalım daha Galatasaray’a hoca olur mu? Tugay az deneyimli... O da olmaz... Hadi diyelim ki bunlar bu formayı giymiş eskiler. Üstüne üstelik de şu anda boştalar. Ama ya diğerleri? Yahu koca Galatasaray; sen de hiç mi utanma kalmadı? Tudor şu anda Karabükspor’u ilk dörde sokabilmenin çabası içinde. Avcı ise şampiyonluk peşinde... Siz bu hocalara nasıl olur da talip olabilirsiniz? Koca Galatasaray’ın başkanı çıkıp da, şu benim yazdığım gibisinden, “Değerli vatandaşlar, değerli sporseverler, Galatasaray halen başka takımlarda görev yapan ve hedefleri olan hocalara teklif yapmaz... Tarihine böyle davranışlar hiç uymaz. Lütfen bu tür haberleri kesiniz” bir açıklama yapmalıdır. Aksi takdirde o koltuk kendilerine hiç uymaz.
Değerli okurlar; siz bu yazıyı okuduğunuzda iş çoktan bitmiş olabilir. Ben nereden nereye gidildiğini burada belirtmek istedim. İsim kesinleştikten sonra
Yine yazacağım. Ama desenize Riekerink’in bu takımın başına getirenler kimlere sarılmazlar ki... Tam bitirirken aklıma geldi. Cevat hoca vardır... Ligin bitimine altı hafta kala gelmişti ve takım şampiyon olmuştu.
15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Ayıp oluyor koca Galatasaray!
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