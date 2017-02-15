Gambiya İslam Cumhuriyeti

M. Şevket Eygi

BAŞKAN Yahya Jammeh, ülkesi Gambia’yı bir İslam Cumhuriyeti yaptığı için bütün İslam düşmanlarının kinini ve nefretini üzerine çekmişti.

Gambia’nın yeni başkanı, ülkesinin artık bir İslam Cumhuriyeti olmadığını söyleyince, bütün İslam düşmanları kına yakıp bayram yaptılar.

Bendeniz bir Müslüman olarak Yahya Jammeh’yi severim. Çok iyi bir iş yapmıştı. Gambia inşallah tekrar bir İslam Cumhuriyeti olacaktır.

Sadece Gambia değil, daha nice Afrika devleti de…

Şu anda Afrika’da bir tek İslam Cumhuriyeti kaldı, Moritanya…

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TC DİZİLERİYLE YATAN KALKAN ÜLKE

GAZETELER, internet siteleri dizi filmlerin geçmiş ve gelecek kısımlarını anlata anlata bitiremiyor. On milyonlarca insanımız bu filmlerin tiryakisi, hastası ve bağımlısı oldu. Bu filmlerin senaryoları; içteki ve dıştaki vahim krizleri, büyük depremi, ayak sesleri duyulan üçüncü dünya savaşını unutturdu. Dizi filmlere rağbet olabilir de bu kadar olmamalıdır… Tarihî filmlerin bazısında ecdadımız ve mukaddesatımızı tahkir ediliyormuş, kimin umurunda…

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HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI TEDBİRLER

ON İKİ tedbir zikr ediyorum: (1) Pirzola yerine yeşil mercimek yiyiniz. Etten daha faydalı ve doyurucudur… (2) Mümkün olduğunca toplu taşıma vasıtalarını kullanınız… (3) Pahalı afilli lokantalara gitmeyiniz… (4) Ucuz orta lokantalarda yiyiniz… (5) Bizim yerli lokantaları büsbütün terk etmemek şartıyla arada bir Suriye lokantalarında karnınızı doyurunuz… (6) Giyim kuşam ayakkabı ihtiyacınızı seri sonu mağazalarından temin ediniz… (7) Beş yıldızlı oteller yerine üç yıldızlı otellerde, (yer bulabilirseniz) öğretmen evlerinde, misafirhanelerde konaklayınız… (8) Karnınızı iyice doyurmak, sağlıklı şekilde beslenmek için, daha fazla doğal ekmek tüketiniz… (9) İsraf etmeyiniz, (cimrilik yapmamak şartıyla) kanaatli ve iktisatlı yaşayınız… (10) Yediğinizin içtiğinizin bereketli olması için besmeleyle başlayınız, hamd ve şükür ederek bitiriniz. (11) Deliler, çılgınlar gibi cep telefonu ile konuşmayınız… (12) Hastalıklarınızı pahalı ilaçlar yerine, ucuz şifalı bitkilerle tedavi ediniz.

(Daha başka tedbirler de var ama uygularsanız bu saydıklarım iyi bir başlangıç olacaktır.)

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TRAFİK TERÖRÜ

ÜLKEMİZİ sarsan bir tek terör değil, çok sayıda terör vardır. Bunlardan biri de trafik terörüdür. Bu terör öteki terörlerden daha fazla can almakta, tahribat yapmaktadır. Devlet, medya, toplum, sivil kuruluşlar trafik terörü konusunda gerektiği şekilde tepki göstermiyor. Medenî, ileri, işleri düzgün ülkelerde bizdeki kadar trafik terörü yok. Ehil olmayan kimselere sürücü ehliyeti vermek cinayettir. Bir polisi öldüren sarhoş sürücüyü sadece 9 ay hapiste yatırıp, sonra serbest bırakmak yine cinayettir… Trafik terörünü güçlü bir şekilde kınamayan, lanetlemeyen toplumlar cezalarını çekerler.

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EMANETLERİ EHLİNE VERMEMEK HIYANETTİR

İSLAM dininin ve evrensel bilgeliğin temel prensiplerinden biri emanetlerin (işlerin, başkanlıkların, memuriyetlerin, vazifelerin, hizmetlerin) ehliyetli ve liyakatli kimselere verilmesidir. Bu prensibe riayet edilmeyen devletler, ülkeler çöker, halkları çok acılar ve sıkıntılar çeker.

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TELEFONDAN ONUN NE MAL OLDUĞUNU ANLARIM

CEP telefonunu nasıl kullandığını, nasıl konuştuğunu, telefonu ne kadar vakit ayırdığını göreyim; onun ne mal olduğunu, dengeli veya dengesiz bir insan olup olmadığını anlar ve söylerim. İnsanların kıymetini veya değersizliğini anlamak için başka kriterler (kıstas, ölçüt) de vardır ama cep telefonu kıstası tek başına yeterlidir.