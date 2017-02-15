Türkiye’nin bekası için endişe duyuyor mu CHP?

Sibel Eraslan / Star Gazetesi

Anayasa tartışmalarıyla birlikte yeniden ve sıkça kullanılan siyasi kavramlardan birisi haline geldi: "Beka"... Kalıcılık, devamlılık, ebedilik, ölümsüzlük gibi anlamları var "Beka"nın. İnsan için dünya hayatında pratik karşılığı olmasa da "beka", devlet için, varoluşsal bir gereklilik.

15 Temmuz'daki dehşetli tecrübemiz, her ne kadar milletçe iftihar edeceğimiz bir şekilde sonuçlansa da bize, neyle karşı karşıya olduğumuzu çarpıcı bir şekilde öğretti. İnsanların üstüne sürülen tanklar, bombalanan Millet Meclisi, kurşun yağmuru altındaki Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay... Darbe koşullarını epeyce aşkın bu taarruz, apaçık işgal girişimiydi. Geri püskürtüldü çok şükür... Tabiri caizse, Türkiye gitti/geldi.

İşte bu tehlikeyi bir daha yaşamayalım diye "beka"dan bahsediyoruz...

Başka Türkiye yok...

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Sadece Türkiye için değil. Sadece Ortadoğu'da petrol ve İsrail'in güvenliği için uzun yıllardır kurban edilen halkların değil... Avrupa'nın, Avrasya'nın, Balkanların hatta ABD'nin bile mezkur "beka" hadisesiyle kırmızı alarm seviyesinde teyakkuzda olduğunu görmemiz gerekiyor.

Geçen yüzyıl boyunca, dünyaya "global değerler birikimi" olarak sunulan tüm kavramlar çökmüş durumda. İnsanlığın; barış, demokrasi, insan hakları, insan onuru, özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi değerlere inancı kalmadı. Zira Batı'nın uyguladığı maddi ve zihinsel sömürgecilik oyunları had safhadadır. Artık sofistike örtülere de ihtiyaç duymuyor zaten Batı. İslamofobi konusunda pervasız adımlarını, dine mesafeden, din düşmanlığına ve orada da ırkçılığa taşıdı. Dünyacılıktan, dünyevileşmeden, sekülerizmden, laiklikten yola çıkarak nasıl böylesi bir nefrete eriştiği hakkında ibretle düşünmemiz icap ediyor. Düne kadar marjinallerin tekelindeki İslam nefreti, bugün merkez partilerin ve hükümetlerin icraatına dönüşmüş halde...

Bu yeni ve keskin nefret duvarının karşısında batılı olmayan toplumların veya melez kültürlerin, kritik eşikte bir hayat memat tedirginliği hissetmeleri en doğal hakları. Buradan çıkıyor işte "beka" teklifi.Tumturaklı, ağırbaşlı, gelenekçi bir sonsuzluk niyeti de değil... Daha yakından, içten konuşalım. Hayatta kalmak için sağlam durmak zorundayız. Cesur ve iradeli olmak zorundayız. Dünyanın geldiği yeni nefret eşiğini doğru ve çabuk okumak zorundayız ki tarihin dışına atılmayalım.

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"Yurtta beka"meselesi de en az "dünyada beka" kadar hayati... Çözüm Süreciyle birlikte Türkiye Partisi olduğuna dair umutların biriktiği HDP, maalesef sonraki aşamada kendini terör örgütüne teslim etti. Serhildan dediği ölümcül ataklarla Yasin Börü gibi masumların katliamına imza attı, uykudaki polisleri beyinlerinden kurşunlayarak halk devrimi yapan alçakların manivelası oldu.

Müttefikimiz ABD'nin, komşularımız Rusya ve İran'ın da destekleriyle yerli unsurlarından jenosidler aracılığıyla temizlenen Kuzey Suriye'de alelacele kotarılan Kürt Devleti hayaliyle, Anadolu'nun her yanında patlamalar başlattı PKK... Hendekler açıldı, mahalleler esir edildi, işgaller yaşandı... Hangi devlet hangi toplum olursa olsun, göz göre göre sahneye konan bu bölünme provasına karşı çıkardı. Türkiye, var olmak yani beka konusunda koydu iradesini ortaya; devlet, güvenlik ve toplum güçleri birleşerek bu hain işgal girişimini püskürttü...

Uluslararası bir konsorsiyumun Türkiye'deki ofisi olarak iş gören FETÖ, devletin bürokratik hiyerarşisinden, yargı, emniyet, medya, sivil toplum ve akademiye kadar hemen her sahada kurduğu paralel yapılanmayla, neredeyse devleti paralize edecek güce gelmiş... Bu süreçte gördük ki devletin bekası tehlikededir. Kendi insanına göz kırpmadan ateş açabilen, üzerine tank sürüp bomba atan bir güç karşısında verilecek refleks, elbette hayat mematla ilgilidir. Bu yüzden beka...

CHP, ısrarla görmezden geliyor bunları... 30'ların hayal dünyasına hapsetmiş kendini. Vesayetle zapturaptla, halka had bildirmekle ülke yöneteceğini zannediyor. Cumhuriyet kurulurken konsensüs yaptıkları eski İngiltere, Fransa, İtalya da yok oysa karşımızda...

Kime güveniyor CHP?

Veya doğru soru; CHP'nin Türkiye'nin bekası diye bir sorunu var mı? Bu sorumsuzluğu referandumda CHP'nin sonunu getirecek...