Sessizce güzel şeyler yapanlar

Geçen hafta karşılaştığım bazı olaylar umudumu arttırdı. Onlar, sadece işlerini yapmaya çalışan idealist insanlar. Ne kişisel bir hesapları, ne makam, mevki ne de maddi beklentileri var.
Dedim ki, ülkemiz için, insanlık için böyle faydalı şeyler yapanlar var oldukça, sırtımız yere gelmez.
Hiçbiri, onlar hakkında yazmamı talep etmedi. Ancak, içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumu giderecek, seviyeyi yukarı çekecek bu isimsiz, güzel insanları bilin ve umutlanın diye bazılarını yazıyorum.
Geleceğe hazırlanan gençler
İstanbul Teknik Üniversitesi Teknopark'ında onlarca şirket, yüzlerce genç insan gördüm. Hepsi AR-GE çalışmaları yapıp, yeni buluşlar, inovasyon projeleri içine gömülmüş, ülkeleri için uğraş veriyorlar. Dijital devrimin dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde, büyük değişimin farkında olan ve bu büyük devrimi yakalamak için çabalayan bu genç insanlar, beni umutlandırdı. Ülkenin geleceği, teknolojide, inovasyonda, yeni buluşlarda yatıyor. Bu genç insanlar da bunun farkında. Sessizce işlerini yapıyorlar.
Barış için çalışan mülteciler
Gaziantep'te kurulmuş, Bilim, Eğitim, Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) 'Küresel Barış Vizonu Çalıştayı' adıyla bir çalışma başlattığını duyurdu bana. Amaçları, mültecilerin sadece yardıma muhtaç insanlar olmadığını, aralarında çok sayıda nitelikli akademisyen, aydın, gazeteci insanların olduğunu, bu insanların da bölgede barışın tesisi için çaba harcadığını göstermek.
Bu çalıştay ile 'Küresel Barış Platformu' kurarak kriz bölgelerinde aktif çalışmalar yapacak insanları buluşturmaya niyetliler. İlk aşamada Suriyeli ve Türkiyeli aydınlar, akademisyenler, gazeteciler bir araya gelecek. Cerablus'ta okul ve eğitim merkezleri açan, Arapça bir gazete çıkartan, Arapça yayın yapan radyo kuran bu insanlar, popülizmin tuzağına düşmeden, sessizce çalışıyorlar.
İlim için tohum ekenler
İLKE Derneği, İstanbul'da bilimsel çalışmalar yapan, bünyesinde çok sayıda akademisyen, aydın, doktora öğrencisi bulunduran bir kuruluş. Üsküdar'ın tarihi sokaklarından birinde, yıkılmak üzere olan bir binayı alarak, oraya tarihi dokuya uygun yeni bir bina yaptılar.
İçinde kütüphaneden konferans salonlarına kadar, birçok çalışma alanı yaptılar. Burada bilimsel çalışmalara, araştırmalara, konferanslara ev sahipliği yapacaklar. Çalışmaları uzun yıllar kullanılacak ciddi araştırmaları kapsıyor. Sessizce geleceğe bırakılacak insan kaynağı ve ilmi eser üretiyorlar. Binayı görünce çok mutlu oldum.
Kudüs için seferber olanlar
Bir grup gönüllü kadın, Kudüs'ün işgalinin 50. yılı nedeniyle, 2017'yi Kudüs Yılı ilan etmek için kolları sıvadı geçen sene. Amaçları Kudüs'ün mimari, kültürel, dini ve siyasi sorunlarını dünyaya duyurmak ve çözüme kavuşturmak. Yılmadan, usanmadan uğraşıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştılar ve onun himayesinde bir dizi uluslararası etkinlik kararı aldılar. Beni de istişare için çağırdıkları toplantıda, Kudüs için gönüllü, hiç bir karşılık almadan çalışmaya hazır çok güzel insanlar gördüm, mutlu oldum.
Medeniyetin sanat bahçesini kuranlar
Beykoz'da, uzun süredir zorlu ama çok önemli bir faaliyet sürüyor. Hattat Hüseyin Kutlu'nun kurduğu Biksad Derneği, İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin en güzel, en ciddi sanat bahçesini inşa ediyor.
Adına 'İslam Medeniyeti Sanat Bahçesi' diyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, geleneksel sanatların öğretileceği, yeni hattatların, müzehhiblerin, müzisyenlerin ve birçok dalda sanatçıların yetiştirileceği bir merkez olacak burası. Ülkemize gelen devlet başkanlarını burada ağırlayıp, 'İslam'ı IŞİD, El Kaide değil, işte bu sanat bahçesi, bu sanat eserleri, bu sanatçılar temsil eder'demeyi planlıyorlar. Sessizce, kararlı ve emek vererek çalışıyorlar.
Adı bilinmeyen hayırseverler
Bir gece vakti Fatih'e geldiğimde, yol kenarına park etmiş bir minibüsün önünde insanların kuyruk olduğunu fark ettim. Arabanın üzerinde şöyle yazıyordu: “Aşhane. Komşum aç yatmayacak.” Yanlarına gittim. Çoğu göçmen, garibanlara sıcak çorba, yemek dağıtıyorlardı. Bir cami cemaati, aralarında para toplayıp, yemek pişiriyor, her gece şehrin bir yerine gidip garibanlara soğuk gecede, sıcak yemek dağıtıyor. Ne adları biliniyor, ne reklamlarını yapıyorlar. Sessizce, sadece yardım için çalışıyorlar.
İnsanın umudunu arttıran idealistler
Bunlar sadece benim karşılaştığım güzel insanlar. Eminim bunlar gibi yüzlercesi var. Bunları gördükçe, bu insanları dinledikçe, yapılanları gördükçe benim umutlarım çok artıyor. Sessizce çalışıyorlar. İdealistler, popülist değiller. İşlerini 'küçük, etkisi az, gündem olmaz' demeden ciddiye alıyorlar.
Fedakarca, hiçbir karşılık beklemeden çalışan bu insanlara eminim siz de rastlayacaksınız. Gidip bu insanları tebrik edin, selam verin.
Bilin ki, bu ülke böyle insanların omuzlarında yükseliyor. Bu insanlar sayesinde daha da büyüyeceğiz, güçleneceğiz.
15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Sessizce güzel şeyler yapanlar
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