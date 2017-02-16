Biz böyleyiz işte de...

Kemal Belgin / Milli Gazete

DÜNKÜ yazımda bu İgor Tudor meselesine değinmiş ancak yazıyı yazdığım dakikalarda hâlâ kesin sonuç alınamamıştı demiştim. Gelen bilgiler işin çoktan bittiği merkezinde idi ama ben yine de Galatasaray’ın tarihini iyi bilen kişi olarak resmi açıklama yapılmadan racon kesmemeyi uygun görmüştüm.

Ve de ne yazık ki, Galatasaray yönetimi, sözüm ona toplanarak, Karabükspor’un halen görev yapan teknik adamı Tudor’a 1,5 yıllık sözleşme imzalatıldığını açıkladı. Para mı? Açıklanmadı. Açıklansa ne olur ki, bir kere sportif ahlak yerle bir olmuştur. Hem de iki taraf tarafından... Hele hele Galatasaray’ın tarihinde yatan Ali Sami Yen’den tutun da, son rahmetli olan başkan Özhan Canaydın’a kadar şimdi dünyada olmayanların ruhları rahatsız edilmiştir.

Peki diyelim ki, kardeşim ortada profesyonellik var. Verdim adamın tazminatını, o da teklifi kabul etmişti, atladı arabasına geldi İstanbul’a... Şöyle nasıl olurdu ey Galatasaray yönetimi: “Tudor’la anlaşırdınız. Parası pulu da belli olurdu. 1 Haziran 2017 tarihli bir de sözleşme koyardınız önüne... Yani o tarihten itibaren geçerli olmak üzere. Karabükspor’a da durumu bildirir, hocalarının sezon sonuna kadar kendilerinde görev yapmasının da garantisini verirdiniz.” Bu nasıl da uyardı bilir misiniz ey Galatasaray yönetimi? Nasıl mı? Çünkü sezon sonuna kadar sizin Karabükspor’la maçınız da yok. Yani olsaydı, spekülasyon yapılırdı. Buradan da yırtıyordunuz. Keşke tarihine ayıp etmeseydiniz. Tudor cephesi mi? Adam profesyonel... Ama onda da etik davranma ilkesi yokmuş. Hem de Juventus gibi büyük bir firmada sekiz sene futbol oynamış olmasına rağmen...

Özetlersek, gelen de, alan da büyük spor ayıbı işlemişlerdir. Olan Karabükspor’a olmuştur. Şimdi bu hengâmede teknik adam bulacaktır. Ya o kulübün futbolcuları? Ligin bitimine 14 hafta kala yepyeni bir teknik adamla çalışmak durumunda kalacaklardır. Üstüne üstelik bu futbolcuların büyük bir kısmı da Tudor’un transferleridir. Yarın Karabükspor ciddi kriz yaşayıp küme düşme hattına inerse... En azından, kimse darılmasın, kızmasın, Allah Karabükspor’un yardımcısı olsun!