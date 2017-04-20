Aman yazlık takım olmayın!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Başlıktaki Yazlık Takım ne demek diye düşünürsünüz. Doğrudur... Yazlık takım şu demektir: Liglerin yaz tatili yapan oyuncularının oturdukları mahallelerin takımlarında arsa maçlarına çıkıp eğlenmeleri, ter atmaları anlamını taşır. Aralarında da belki de lisanslı olmayan ama, futbol kabiliyeti olanların da bulunmalarıdır. Bu takımlar da taktik, ciddi oyun planı falan bulunmaz... Herkes yeteneğini göstermekle oynar. Kimi zaman, öyle takımlar maç kaybeder ki, karşılarında belki de lisansı bile olmayanlardan kurulu ekipler vardır. Bu, benim gençlik yıllarımın olgusudur. Şimdilerde arsaların ve semt sahalarının yerlerinde yeller estiğinden böyle bir yazlık şenlik de yoktur. İstanbullu güneye akar gider. Ama bendeniz hep Kadıköy’deyimdir.

Bu paragraf neden yazıldı. Beşiktaş takımı bu akşam bana göre kendi tarihinin en önemli yabancı maçına çıkacaktır. Çünkü bu maç turla bittiğinde belki de Galatasaray’dan sonra aynı kupayı kaldıracak bir ikinci Türk takımı görüntüsü, heyecanı ortaya çıkacaktır. Peki, ilk paragraftaki sır nedir? Beşiktaş’a mutlaka gol gerekmektedir. Şayet Fabri o saçmalığı yapmasa böyle bir zorunluluk ikinci plana düşecekti. Ama birinci sıradadır bu zorunluluk...

Yani diye başlayalım ve hemen Beşiktaş yazlık arsa takımı haline dönüşüp gol aramasının büyük tehlike olduğunun altını çizelim. Çünkü karşımızda süratli ve çabuk oyunculardan kurulu bir ekip var. Teknik kapasiteleri de fena değil... Bu tip takımlara uzunluğuna, yani derinlik alan bırakırsanız yanarsınız. Hoş Beşiktaş ilk maçta kale dibinden goller yedi ama rakibin kaçırdığı, son pas yanlışından atamadığı pozisyonları da unutmayalım.

Devam edelim. Şenol hoca bu maçta Atiba›nın yanına, şayet hazırsa ki öyle görünüyor, Gökhan İnler’i koyarak başlamalıdır. Zaten Mercelo da olmayacağına göre arkadaki tandemin mutlaka sigortalanması gerekiyor. Hal böyle olunca Talisca ile Oğuzhan’ın vaziyete göre değişerek oynamaları daha doru olur bence... Önde oynayacak halde ise Quaresma, Cenk ve Babel olacaktır. Şayet Quaresma oynayamazsa, o zaman Talisca kenar gibi çıkabilir, Oğuzhan da ilk on bir oynar...

Bir kere daha yazayım. Bu rakibi kenara oynatmak birinci plan olmalıdır. Bol yan pas yaparlarsa, kapılacak toplar bize kontra sunabilir. Duran toplar ilk maçta başımıza bela olmuştu. Şimdi saha bizim, bizimkilerin olması gerekir.

Aman dikkat! 1-0 bile bize yeter...