Aman Dikkat Uyanık Olalım

Cemal Nar / Habervaktim.com

Çok şükür referandum’dan “evet” çıktı. Millet sevindi. İslam alemi sevindi. Batı dünyası üzüldü. Bu birinci sevinç.

Arkasından azıcık üzülebiliriz. Azıcık başımız ağrıyabilir. Ona da hazırlıklı olalım. Dikkatli ve uyanık olalım yani.

Diyeceksiniz ki “bizim başımızı kim ağrıtabilir?”

Kim olacak, Batılılar. ABD,AB, İsrail. Yani onların arkasındaki üst akıl. Dünya derin devleti. İsterseniz çetesi deyin. İsterseniz eski tabirle “beynelmilel Siyonist güçler”.

Bunun için önce CHP’yi kullanacaklar. O referanduma itiraz edecek. Kemal Kılıçtaroğlu bangır bangır bağıracak. Medya güçleri borazanı olacak. Ellerinden gelirse, yeri göğü inletecekler: “Referandum yenilensin.” “Hükümet istifa”

Neden?

Kemal Kılıçtaroğlu buna mahkum. Elinden bir şey gelmez. İki sebepten. Bir içeride “Kemal istifa” seslerinin susturulması, bastırılması lazım. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığı CHP seçmenini çileden çıkardı. Halkın büyük bir bölümü sandıktan çıkan 'Evet'i kutlamak için meydanlara akın ederken Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de 'Kasetle' göreve gelen ve göreve başladığı günden bu yana sandıkta hüsrana uğrayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepkisini göstermek üzere parti binası önünde toplandı. İçeri girilmesine izin verilmeyen parti üyeleri de seslerini duyurmak ve tepkilerini ortaya koymak üzere genel merkez önünde protesto gösterisi yaptı. CHP'lilerin 'Kemal istifa' sloganıyla yaptığı protesto bir partilinin cep telefonuna da böyle yansıdı.

Kendi genel başkanlarına “Kemal” diyerek aşağılayan bir kitle.

Hadi bu çok önemli değil Kemal Kılıçtaroğlu’na. Bir yerde unuturlar. İşte şu sandık sorunu bunun bir parçası olabilir. Bu sesleri susturmak için, o mikrofonlara daha çok bağıracak.

Bunun zararı yok. Ama sokağa çağrısı çok tehlikeli. İşte üst akıl onu istiyor ondan.

Neden?

Yeni bir “Gezi” dalgası oluşturmak ve oradan bir sonuç almak.

Mümkün mü?

Asla!

Ama başımız ağrır mı?

Evet!

İşte o haber:

“Soros kaosa 100 milyon dolar ayırdı”

“Gezi'nin sponsoru, dünyadaki ayaklanmanın arkasındaki isim Soros, %51.4 'evet' ile yeniden hortladı.”

“Gezi, ABD Başkanlık seçimi, Ukrayna ve Gürcistan gibi dünyada genelinde birçok ayaklanmanın arkasındaki isim olan Soros, CHP ve HDP'nin söylemlerini kullanarak, Gezi benzeri olaylar çıkarmak için kesenin ağzını açtı.” (Akşam.http://www.habervaktim.com/haber/505677/soros-kaosa-100-milyon-dolar-ayirdi.html)

Bu paraya, artı şöhrete, isim yapmaya ve ülkeye düşmanlık için hazır kıta bekleyenlere gün doğru. Haberin içinde var: “Gezi benzeri olaylar çıkarmak için provokasyona başlayan gruplar, Kadıköy, Beşiktaş, Kartal ve Maltepe’de her akşam protesto gösterisi yapıyor. Bu eylemleri 1 Mayıs öncesinde fırsata dönüştürmek isteyen marjinal örgütlere karşı da polis alarmda. İstanbul Emniyeti 12 saat mesainin ardından 24 saat dinlenme modelinde olan çalışma sistemini 12 saat çalışma ve 12 saat dinlenme modeline geçti. Uygulama 1 Mayıs'a kadar sürecek.”

O yüzden “aman dikkat, uyanık olalım” diyoruz. Bu sosyal depremler bir gün geçer. Ama arkalarında kırılmalar ve harabeler bırakır. Hatırlıyor musunuz, bu iktidardaki en büyük kırılma, dostlar arasındaki en büyük ayrılık, Ak Partideki en büyük çatlaklık, Gezi olayları ile başladı ve sürdü gitti. Bu olumsuzluklar sadece iktidar partisinde kalmıyor, bütün kamuoyunu da kötü etkiliyor maalesef.