Yeni sistem, Türk ekonomisini 'en noktasına' taşıyacak

Yiğit Bulut / Star

Nasıl mı?

Bir cümle; Yeni sistem “bilgi-çalışma-vizyon” odaklı yeni bir ekonomik-finansal aklı hakim kılacak...

Sevgili dostlar, Türkiye’nin geçmişte çektiği ekonomik sıkıntıları düşünün ve şu soruyu lütfen sorun; ana sorun bazı alanlarda eksik olmamız mıydı, yoksa yanlış yönetim ve hantallık yüzünden karar alamamamız, harekete geçemememiz miydi?”...

Bu soru sonrası konuya her zaman yaptığımız gibi; bir tespit ile başlayalım; Türkiye’de özellikle 1982-2003 arasında defalarca yazılıp çizildiği gibi; süreçler çok uzundur, iş yaptırmak, hele hele kamu dinamiklerini harekete geçirmek çok zordur... Geçmişte birçok kez Sayın Erdoğan bile bundan şikayet etmiş ve OLİGARŞİK BÜROKRASİ vurgusunu defalarca tekrarlamıştır...

Sevgili dostlar, “BÜROKRATİK” sıkıntı “en dipteki küçük mekanizmalardan” başlar, “en tepedeki halkanın” içine kadar uzanır... İşin kötüsü “hepimiz de” bu gerçeğe alışırız ve yapamadıklarımızı sorgularken şöyle tuhaf bir cümle kurarız: “Burası Türkiye!” Beğenmiyorsun da değiştirmek için “ne yaptın” demezler mi adama?

Türkiye tarihine dikkatli bakıp, özellikle “yapmak isteyenlerin” nasıl aşağı çekildiğini, hatta “karşıt mekanizmalar” tarafından nasıl etkisizleştirildiğini sorguladığımızda tek bir sonuca varırız: Var olan yapıda bir hata mevcut ve “hükümet” olmak ile “iktidar olmak” arasında uzun bir mesafe vardır ve ancak Sayın Erdoğan gibi SAVAŞ veren LİDERLER VESAYET DİNAMİKLERİNİ alt ederek iktidar olabilirler. Bu gerçeği yukarıdan aşağı her “mekanizmaya” uygulayabilirsiniz. Bir yere “yetkili atarız”, sonra da çalıştırmayız!

Bu tespitlerden çıkaracağımız “sonuçlar kısmına” gelince...

Sonuç 1:Türkiye gibi “gelişme sürecinde” hızlı yol alabilecek ve en önemlisi “doğru kararların verilmesi halinde” yeni dünya düzeni içindeki yeri gereği “çok hızlı gelişebilecek” bir ülkede, iyi kurulmuş bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi çok iyi sonuçlar verebilir...

Sonuç 2:Düzenlemenin adı ne olursa olsun, var olan yapının zorluklarını bilerek “yeni adımlar atmamız” ve “iş yapmak isteyenin” önündeki engelleri kaldırmamız gerekli. Bu sadece “tepedekiler için geçerli değil”, her alanda sorumluluk alacak ve adım atacak “insan kaynağına” ihtiyacımız var.

Sonuç 3: SEÇİLMİŞ Cumhurbaşkanı yönetiminde, Kurumlar ve Kurullar ile “daha hızlı adım atma” imkanı da ortaya çıkacak. Kimsenin seçilmeden “bağımsızlık” gibi bir duvar arkasına saklanıp, Türkiye’nin önünü tıkama şansı olmayacak. Halk yetkiyi verecek ve SONUÇ isteyecek!

Sonuç 4:Türkiye, ivmesini kaybettiği dönemlerden birinde olsaydı, inanın üstünde konuşmaya bile değmezdi. Bugün gerek genel “dünya düzeni” gerekse “tarihi gelişmeler” açısından durum çok farklı. Türkiye “tarihin altın fırsatını” yaşıyor... 14 yıldır liderin peşinde verilen kavga ile kazanılanlar, “Konjonktür” ve değişen dünya, Türkiye’nin “yeni denklem” içinde “ağırlıklı” bir yer edinmesine imkân verebilir ve BU İMKAN hayata geçmeye başladı... Bu yeniden kuruluş döneminde Türkiye, doğru bir SİSTEM kurabilir ve VAROLAN DİNAMİKLERİNİ bir üst sınıfa taşıyabilir daha açık ifadesiyle; doğru kurgulanmış bir sistem kurabilirse, çok kısa zamanda çok hızlı yol alabilir...

Son söz: 1900’lü yılların başı “Türkiye’nin doğuşu ve kuruluşuydu”, 2000’li yılların başı da “Türkiye’nin dünya düzenine ve sistemine” yerleşmesi ve kök salması olacak... YENİ çağ, “TÜRKİYE YÜZYIL’ı” olacak... Bizlere düşen bu gidişin önünü açmak... HAYIRLI OLSUN...