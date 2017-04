M. Şevket Eygi



İSLÂMÎ, dinî, tasavvufî hizmet cemaatleri neleri yapmalı, neleri yapmamalı?



1. Doğrudan doğruya siyaset yapmamalı, siyasetin içinde olmamalı, dışında ve üzerinde olmalı.



2. Kesinlikle darbe yapmamalı, seçimle gelmiş siyasî iktidarı devirme cinnetine kapılmamalı.



3. Anonim şirketler, holdingler gibi ticaret yapmamalı, bankalaşmamalı.



4. İtikat ve fıkıhta Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içinde kalmalı.



5. Bütün Sünnî cemaatler bir konfederasyon veya federasyon bünyesinde bir araya gelmeli.



6. Bu birliğin bir genel başkanı olmalı.



7. Bu başkan râşid, âdil, fakih, çok kültürlü, çok ahlaklı ve faziletli, çok dindar, çok ehliyetli bir Müslüman olmalı.



8. Genel başkanın lüks evi, lüks biniti olmamalı, lüks yaşamamalı.



9. Her cemaat kendi gazetesini, kendi dergisini çıkartmamalı; hepsinin ortak bir gazetesi, dergisi, televizyon kanalı olmalı.



10. Birlik ortak bir ilmihal İslam Tâlimatnâmesi İslam ahlakı kitabı hazırlatıp yayınlamalı, milyonlarca adet basılıp okutulmalı.



11. Birlik, iş ticaret üretim hayatını tanzim için ahîlik teşkilatı kurmalı, fütüvvet ahlakını yaymak için çalışmalı.



12. Her meşrepten Müslümanların birlikte yaşayabileceği İslam komünleri kurulmalı.



13. Birlik, bozuk düzen ve sisteme muhalif olmalı.



14. Birlik, aktif siyasî muhalefet yapmamalı.



15. Bütün cemaatler, ittihad-ı İslam, uhuvvet-i imaniye için çalışmalı; birliğe ve kardeşliğe zarar veren her şeyden uzak olmalı.



16. Cemaatler Birliği, tashih-i itikad seferberliği başlatmalı.



17. Beş vakit namazın kılınması için yoğun bir halk eğitimi yapılmalı.



18. İslamî hareketin, hizmetlerin, faaliyetlerin içine sızmış alçak ve rezil din sömürücüleri, münafıklar, geri zekalılar, soyguncular dışlanmalı; bütün hizmetler firasetle, dirâyetle. hikmetle ve ihlasla yapılmalı.



19. Latin yazılı yayınların yanında, ortak bir Osmanlıca günlük gazete, biri haftalık ötekisi aylık iki büyük dergi yayınlanmalı.



20. Cemaatler birliğinin ortak bir Meclisi, Şûrası bulunmalı.



21. İslamî kesimdeki arivistler, soytarılar, mâceraperestler, asalaklar, müteşeyyihler, yiyiciler, haşarat ve eşkıya ayıklanmalı ve uzaklaştırılmalı.



22. Cemaatler Birliği, İngiltere’deki Eton Kolejine benzer bir İslam mektebi açmalı. Bu okul, dünyanın en önemli ve güçlü on okulu listesine girebilmeli. Eğitim işlerine büyük önem verilmeli.



23. Cemaatler birliği, Şeriata uygun tesettürü halka anlatmalı, şeytanî tesettür ve onun bezirgânları ile mücadele etmeli.



24. Birlik, en az bir milyon Müslüman kişiyi ve aileyi kişisel girişim konusunda yetiştirmeli, küçük aile işletmeleri, atölyeleri kurulmalı.



25. Birlik, aktif siyaset yapmadan, Türkiye çapında olumlu bir mahalle baskısı kurmalı.



26. Birlik teröre ve şiddete asla başvurmamalı.



27. Birlik lüksle, israfla, aşırı tüketim ile bütün beyinsizliklerle mücadele etmeli.



28. Birlik vasıflı, güçlü, üstün Müslüman elemanlar yetirmeli ve bunları kadrolaştırmalı.



29. En zeki, en kabiliyetli, en istidatlı Müslüman gençler subay, öğretmen, din görevlisi olarak yetiştirilmeli ve bunlara alternatif eğitim verilmeli.