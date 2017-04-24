24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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AYM de YSK gibi yaparsa!

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Zeki Ceyhan
YÜKSEK Seçim Kurulu muhalefetin “mühürsüz oy pusulaları” nedeniyle referandumun iptali talebini reddedince iktidar kanadı bülbül gibi şakımaya başladı.
 
“Bu iş bitti, artık YSK kararına karşı itiraz etme imkânı yok” diyorlar. Doğrudur, yasalarımıza göre Yüksek Seçim Kurulu kararlarının iptali için müracaat edilecek bir mercii yok! Ama ya AYM de YSK gibi yaparsa! Yani mevcut yasalara rağmen muhalefetin “iptal talebini” incelemeye alma kararı alırsa ne yapılabilir?
 
YSK öyle yapmadı mı? Yasaya göre “geçersiz” sayılması gereken oyları, “Sandık kurullarının bir hatası yüzünden hiç kabahati olmayan vatandaşın tercih hakkı yanmasın” diye görmezden gelmedi mi?
 
Şimdi aynı şekilde AYM de, “Ortaya çıkan sonuçta hiç kusuru olmayan muhalefetin haklı talebi karşılıksız kalmasın” der ve yapılan başvuruyu dikkat-i nazara alırsa ne olacak? O zaman siz seyredin kopacak kıyameti! Böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyoruz ama yine de, “Ya olursa?” sorusuna cevap aramaktan geri kalamıyoruz. AYM böyle bir şey yapmayacak olsa da AİHM’nin bu yolda bir karar vermesi akla uzak bir ihtimal olarak görünmüyor. AİHM yapılacak bir başvuruda iktidarı zorda bırakmak için hukuken olmasa da siyaseten böyle bir kararı rahatlıkla alabilir. Evet, iş giderek sarpa sarıyor.
 
Ve başlangıçta atılacak doğru bir adımla tatlıya bağlanacak konular giderek açmaza sokuluyor. YSK’nın yasaya rağmen aldığı kararına itiraz etmeyenler AYM ya da AİHM tarafından alınacak bir karara nasıl karşı çıkar? Yasalar bir kez görmezden gelinmeye görsün. Ondan sonra görmezden gelme alışkanlık halini alır ve yasaların çiğnenmesi adet haline gelir.
 
Korkumuz bundandır. Bir zamanlar, “Anayasa bir kez ihlal edilse ne olur” diyen bir Cumhurbaşkanı vardı. O zaman bu söylem şaka gibi kabul edildi ve “Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin, nasıl böyle bir şey söylersin” denilmeyince insanlar anayasayı olmasa da yasaları ihlal etmeyi kendilerinde bir hak olarak görmeye başladılar. Bütün bu olumsuzluklara dur demenin tek yolu var. O da her işi yasalara uygun olarak yapmak. Ve işin kaçamağına kaçmamak! Sahi, AYM de YSK gibi yaparsa ne yapılacak?
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