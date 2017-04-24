Depremle İlgisi Yokmuş

M. Şevket Eygi

Üçer yaşında iki okul kızı, para mukabilinde erkeklerle seks yaparken yakalanır…

Ardından bir âfet meydana gelir.

Beyinsiz, bu iki hadise arasında bir bağ kuramaz. İki küçük kızın fahişelik yapması başka, âfet başkadır, bunları birbirine karıştırmayalım der.

***

Annesi ve kızı eve erkek alır, birlikte olurlar. Oğul yatak odasına gizli kamera sistemi kurar, ana kızın kasetleri çekilir, herife şantaj yapılır.

Ardından bir bela ve felaket gelir.

Beyinsiz, bunlar birbirinden ayrı şeylerdir der.

***

Büyük günahlar, azgınlıklar açıkta açıkça küstahça işlenir.

Yer deprenir, zelzele olur.

Beyinsiz, yeraltında faylar birbirinin üstüne çıktı da sarsıntı oldu; bunun ahlaksızlıkla ilgisi yoktur der.

***

Riba faiz yaygın hale gelir. Ribanın bulaşmadığı iş kalmaz. Bir kısım Müslümanlar da ribaya bulaşır.

***

Pagan medya alabildiğine en aşırı şekilde müstehcen yayın yapar, bazı gazeteler genelev bültenine döner. Müstehcen yayınlarla azan ahlaksızlar karılara kızlara saldırır.

***

On üç yaşındaki kızlar hamile kalır.

***

Yaşı küçük liseli bir kız geceleyin tek başına yabancı bir erkeğin evine gider. Evde öldürülür. Cesedi parçalara ayrılır, çöpe atılır.

***

Saçı bitmedik yetimlerin haklarının yenmesi normal bir iş olur.

***

İstanbul’un lüks bir lokantasında adam başına bir yemeğin fiyatı 300 liradır.

***

Ayakta uyuyan insanlar sarhoş gibidir. Münker, kötü, günah işleri protesto etmezler.

***

Dindar ve sofu geçinen biri, kendi cemaatine mensup olmayan sâlihmü’min kardeşlerini dışlar, ötekileştirir. Adama biri çıkıp da yahu sen ne yapıyorsun demez.

***

Vaktiyle Ayasofya Ayasofya ah Ayasofya Açıl Susam Ayasofya diyerek avaz avaz feryat eden, yırtınan sahte dindardan bir inilti bile çıkmaz olur.

***

Binden fazla cemaat tarikat grup parça içinden bazı başlar bir araya gelip toplanıp, mü’minler tek bir Ümmet olsun, birleşsin kampanyası başlatmaz.

***

On milyonlarca halka İslam’ı, Kur’anı, Sünneti, Şeriatı, İslam ahlakını doğru şekilde öğretecek ortak bir kitap hazırlanıp çıkartılmaz.

***

Her cemaat ve grup kendi dergisini çıkartmak hevesine düşer, ortalık bin çeşit İslamî dergi ile dolar, dergi enflasyonu olur.

***

Milyonlarca fakir Müslüman ve mülteci geçim sıkıntısı çekerler ama zekat alamazlar.

***

İslama ve Ümmete en büyük zararı sahte dindar münafıklar ve mürailer verir.

***

2016 yılında Uluslararası Şeffaflık ve Temizlik anketinde Türkiye’nin notu, 100 üzerinden 41’e düşer. İslam yüksek ahlak ve fazilet dinidir, bu nasıl oluyor diye haykıran çıkmaz.

***

Mübarek Ramazan yaklaşıyor ya, pideler susamlı mı olsun, çörek otlu mu?

***

Yüz desibel şiddetinde zangır zangır Ezan okunur, sabah namazlarında camiler boş.

***

Âhir zamanda İslam, garip başladığı gibi garip avdet edecekmiş.

***

En büyük farz olan beş vakit namaz terk edilmiş, bazı camilerin kapılarında Diyanet’in nafile umre reklamları…

***

Mel’un şeytana sorarlar: Bozuk düzenlerde haram gelir elde edilir mi? Şeytan “el-cevap elde edilir ve yenir” fetvasını verir.

***

En kutsal dinî konular cıvık bir üslupla magazinleştirilir. Uyanık geçinen dindarlar topluca tepki vermez.

***

Çokbilmişin biri: Her şey yolundadır, her yer güllük gülistanlıktır, geleceğimiz çok aydınlıktır. Baksanıza Avrasya tünelinden altı yedi dakikada karşı kıt’aya geçilmektedir, der.

***

Faziletsizin birine: Sen gerçekten faziletli olsaydın, birtakım köpeklerin kemik kavgalarına karışmazdın.