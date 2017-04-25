2023’e Hayli Zaman Var

29 EKİM 2023’e kadar epey zaman var. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 2023… Yedi sene… Bu yıllar esnasında köprülerin altından nice sular akacaktır… Üçüncü dünya savaşı patlayabilir… Nükleer, kimyasal, biyolojik silahlar kullanılabilir… ABD (Sovyetler Birliği gibi) dağılabilir… AB çökebilir… Rusya Federasyonu sadece Rusya olabilir… Çin küçülebilir… Şarkî Türkistan Tibet vs…
Mehdi zuhur edebilir, Hz. İsa aleyhisselam nüzul edebilir…
Deccal…
Ortadoğu’da Melhame-i Kübra savaşı.
Fırat nehrinin yatağının görünmesi, hazinelere koşanların helak olması…
Büyük sayıda insan ölebilir…
Mehdi Hilafeti kurulabilir…
İsrail devleti son bulabilir…
Hatıra gelen başka ihtimaller de var:
İstanbulda ve Marmara bölgesinde büyük deprem olabilir.
Büyük süper bir devlet donanmasını gönderip bölgeyi işgal etmeye kalkabilir.
Kostantaniyyenin elden çıkması…
Kimlerdir bu Sarı Oğulları?..
Sulhen geri alınması…
Akıl almaz büyük değişiklikler…
Büyük yıkımlardan ve kıyımlardan sonra İslam’ın hakimiyeti, Altın Çağ’ın başlaması…
Bütün bu olup bitenleri kimler görecektir?
Kimler kalacaktır?
Paganların ve Dönmelerin hakimiyetinin son bulması…
Tarihî ârızaların ve kazaların tâmiri ve telâfisi…
Yazıların sağdan sola yazılması…
Kadınların ve kızların tesettüre girmesi…
Alkollü içeceklerin yasaklanması ve sarhoşluğun suç olması…
Zinanın (kadın erkek için) suç sayılması ve cezalandırılması…
Ribasız bir ekonomi ve ticaret…
Alabildiğine huzur, sükûn, âsâyiş, güvenlik…
Haram yenmeyecek, yedirilmeyecek…
Kadınlara kızlara tecavüz edilmeyecek…
Tâcizler son bulacak…
Şeref ve haysiyetleri korunsun, rahat etsinler, huzur bulsunlar diye toplu taşıma vasıtalarından kadınların ayrı yerleri olacak.
Hırsızlığın kökü kesilecek…
Sapık ve bozuk ideolojilerin hakimiyetine son verilecek.
Alabildiğine adalet… Yüzde yüz adalet…
Kimse suç işlemeye cesaret edemeyecek…
Kapını kilitlemeden yatacaksın. Cesareti olan hele bir açsın…
Medyada müstehcen yayın yapılamayacak.
Yalan söylemek, halkı aldatmak suç…
Putperestler kıyılarda kenarlarda başlarına toprak saçacak…
Eşkıya korku içinde titreyecek…
İnsanlık akın akın hidayet bulacak, Müslüman olacak…
Evet… 2017, 18, 19, 20, 21, 22 ve 2023…
“Az çok hayalden gelir insana tesliyet / Gün doğmadan meşime-i şebten neler doğar…”
Haller gerçek olunca…
Kimileri çok şaşacak… Kimileri kaçacak…
2023’e kadar köprülerin altından çok sular akacak. Şarıl şarıl, gürül gürül…
(İkinci yazı)
PAGANİZM
BBC’de okudum, AB üyesi İzlanda’da paganizm (putperestlik) ilerliyormuş. Paganlar bir tepe üzerinde büyük bir puthane binası inşa ediyormuş.
Bizde de paganizm var. Çeşit çeşit putlar.
İdeolojik putlar.
Putlaştırılan sahte kahramanlar.
Erbab (rabler, putlar) haline getirilen birtakım ruhbanlar.
Paranın put haline gelmesi. Altın Buzağı dini…
Dolara, Euroya tapanlar.
Bazı büyük gazeteler ve tv’lerputçuluk yapıyor.
Nefs-i emmâresini put haline getirenler.
Lüks, pahalı, gösterişli cep telefonlarını kutsallaştıranlar.
Statücüler.
Hız putu… Konfor putu…
Modern Venüsler…
Avrupa ülkelerinde Hıristiyanlık geriledikçe, putperestlik ilerliyor.
Üç dinde lanetlenmiş faiz putperestliği.
Hatıraları putlaştırılmış ölüler.
Gelecek paganların, putperestlerin midir?
Hayır, onların geleceği yoktur. Büyük bir felakete doğru doludizgin koşuyorlar.