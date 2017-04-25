Yeni bir vizyon ve enerjiye ihtiyaç var

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Oyunun ve oyun kurucuların saat saat değiştiği bir dünyada hâlâ ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerine takılarak vakit, enerji ve moral israf ediyoruz.

Bu söyledim hem iktidar, hem de muhalefet kanatları için geçerli.

İktidarın siyasetçileri ve iktidara yakın medya hâlâ Kılıçdaroğlu'nun kışkırtmalarına karşı halka laf anlatmaya çalışıyorlar.

Oysa halk kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Dert etmeye gerek yok!

Muhalefete gelince...

Herhalde bilmem kaçıncı yenilgisi için 2019'da Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'na aday göstermeye kalkışmayacaklardır. O halde yeni yönetim sistemine uygun bir adaylık çalışmasını şimdiden başlatmaları daha doğru olmaz mı?

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16 Nisan'da yepyeni bir çağ açıldı Türkiye için...

Milat.

Bir doğum yani.

Ancak unutmamak gerekir ki, bu çocuk gerçek karakterine 2019 genel seçim- leriyle kavuşacak. O halde herkes için yeni bir vizyon ve taze bir enerjiye ihtiyaç var.

Haydi diyelim ki, muhalefet bir süre daha Kılıçdaroğlu'nu arkasından iten güçlerin ortalığı bulandıran söylemlerine mahkûm kalacak.

Fakat AK Parti kadroları eğer vizyonunu ve enerjisini yenilemeye yanaşmayacaksa...

Yeni döneme "bugüne kadar böyle getirdik, bugünden sonrası da aynen devam" mantığıyla yaklaşacaklarsa...

İşte o olmaz!

Bire bir konuşmalarda...

Yeni anayasanın referandumdan zaferle çıktığını; yeni bir yönetim sistemine geçildiğini henüz tam idrak edemediğini düşündüğüm partililerle karşılaşıyor ve şaşırıyorum.

Şimdilik bu kadar söyleyeyim, anlayın!