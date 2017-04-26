Dergiler fikir ve edebiyatın kaleleri

Ahmet Doğan İlbey / Habervaktim.com

Âmâ üstadım Cemil Meriç, “Dergi, hür tefekkürün kalesi” diyordu. “Şöhreti fethe koşan bir aydınlar ordusu. Kimi yarı yolda kalacak, kimi yol değiştirecektir bu akıncıların. Belki hiçbiri varamayacaktır hedefe. Genç düşünce, dergilerde kanat çırpar. Yasak bölge tanımayan bir tecessüs: Tanımayan, daha doğrusu tanımak istemeyen.”

Modernliğin tezahürü olarak “görsel”liğin, televizyonun, sözüm ona stad kültürünün mahvettiği nesil fikir ve edebiyat dergilerinin tadını bilmiyor. Geriye doğru iki kuşak fikir ve edebiyat dergilerinin has okuyuculardır. En az birkaç dergi takipçisiydiler. Her ay beklerlerdi dergilerini. Şahsiyetlerinin bir unsuruydu. Güç verirdi.

Âmâ üstadımın ifadesiyle “En çatık kaşlılarda bile insanı gülümseten bir ‘itimat-ı nefs’, dünyanın kendisiyle başladığını vehmeden bir saffet var. Tomurcukların vaitkâr gururu. Bir şehrin iç sokakları gibi mahrem ve samimidirler. Devrin çehresini makyajsız olarak onlarda bulursunuz.”

Bu duygularla okuduğum birkaç dergi var önümde. Dergiseverlere adlarından ve mündericatından bahsetmeden edemedim.

SEMERKAN DERGİSİ VE BİR ÖNEMLİ YAZI

Okuduğum dergilerden Semerkand, hususi olarak bahsedilmeye değer bir dergi. Tasavvuf dünyasını her ay önüme seren bu mümtaz derginin Nisan 2017 sayısı geç ulaştı. Bu sayıda Ali Yurtgezen hocanın son derece önemli bir yazısı var: “O Büyüm Ümidi Yaşatmak İçin.”

Türkiye’nin ümmetin temsilcisi olma dâvasına gönül verenler bu yazıyı mutlaka okumalı. Yazının ara başlıklarının, mutlaka okunması ve önemi hakkında bilgi vereceği kanaatindeyim: “Bir ve beraber olalım diyoruz, ama…”, “Hâle bakıp ufku yitirmek”, “Derin Ümmet”, “Gönül Meselesi”, “Başsız kalan gövde”, “Osmanlı’nın örnek liderliği”, “Batı, ümmetin birliğinden korkuyor”, “Yakın geçmişten dersler”, “Durduk yere başımızı belâya mı sokuyoruz?”, “Yiğit Düştüğü yerden kalkar”, “Düşmanın oku kime dönük?”

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TERKİP VE İNŞÂ dergisi

Bütün gayesi İslâm medeniyet meseleleri üstüne dosyalar hazırlamak olan Terkip ve İnşâ dergisinin Mayıs 2017 / 25. sayısı “ISLAH” dosyasıyla çıkmış okuyucu huzuruna. Sahipliğini ve Yayın Müdürlüğünü Haki Demir’in bu fikirli derginin mündericatı şöyle:

Yeni İslam çağında ıslah-ihya-inşa fikriyatı / Prof. Dr. Veysel ASLANTAŞ

Millet din, yani Şeriat üzere gidilen yoldur / Ahmet Doğan İLBEY

Islah nedir? / Haki DEMİR

Üçüncü yıl mevzu haritası / Ramazan KARTAL

Islah ve zaman / İbrahim SANCAK

Islahın usulü / Ebubekir Sıddık KARATAŞ

İnkılap stratejisi olarak ıslah / Ahmet SELÇUKİ

İnkılap taktiği olarak ıslah / Selahattin ADANALI

Islah-inkılap denkleminde AKPARTİ / Ahmet Kamil TUNCER

Islahın ucuzculuğu teşvik etmesi / Ahmet Muhtar TURAN

Muhtevanın ıslahı / Hamza KAHRAMAN

Suretin (şeklin) ıslahı / Nurettin SARAYLI

Islahta zaman ayarı /A.Bülent CİVAN

Batıl anlayışın ıslahı da batıldır / Ünal YILMAZ

HAKEM MÜESSESESİ / Haki DEMİR

İki yılın raporu / Faruk ADİL

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KARARGÂH ANADOLU DERGİSİ MART-NİSAN 2017 / 3. SAYISI

ÇIKTI

Sahipliğini ve Yayın Müdürlüğünü Haki Demir’in yaptığı Karargâh Anadolu Dergisi Mart-Nisan 2017 / 3. sayısıyla medeniyet dâvasında “Karargâh” ın nasıl ve neresi olacağı, fikir yoksa karargâhın olmayacağı, yakında tarihte Türk-Arap meselesi, Ümmetin emir subayı olarak Türkiye’nin tarihi mesuliyeti mevzuları ve bu mevzuları açan bir hayli dolgun yazılardan oluşan bir dosya sunuyor.

Bu sayının mündericatı şöyle:

Anadolu, medeniyet karargahı / Haki Demir

Cihat ve terör meselesi / Prof. Dr. Veysel Aslantaş

Anadolu’nun stratejik ehemmiyeti / Ebubekir Sıddık Karataş

Türkiye’nin merkez karargah haline gelmesi / Nurettin Saraylı

Bir Abdülhamit gerek bir de Yavuz / Alihan Haydar

Karargah olmanın fikri altyapısı / İbrahim Sancak

Karargah olmanın asli unsuru, fikir hareketleri / Hamza Kahraman

Türkler Arapları sömürdü mü? / Şevki Karabekiroğlu

Karargah olmak için gereken ufuk /Faruk Adil

Karargah olmak için dirayet ve metanet /Ahmet Muhtar Turan

Karargah olmanın teşkilat altyapısı / Mustafa Karaşahin

Karargah olmanın istihbarat altyapısı / Ahmet Selçuki

İkinci paralel örgüt / İlyas Taşkale

Türkiye’nin tarihi mesuliyeti /A. Bülent Civan

Bilgi ve fikrin karargahı / Ünal Yılmaz

Fikir ihracı yoksa karargah yok demektir / Ömer Faruk Sancaktar

Abd politikalarının aleniyeti / Osman Kürşat Buharalı

Günümüzde adalet anlayışı / Remzi Temizkalp

Ümmetin emir subayı Türkiye / Cem tolga inan

Fetö’nün şifreleri ve çözüm teklifi / Abdullah Tatlı

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“YOLDAKİ KALEMLER Kültür, Sanat, Edebiyat ve Fikir Dergisi”

Beş yıldan fazla bir zamandır edebî hayatın Anadolu’daki yüzü, dili ve kalemi olan “Yoldaki Kalemler”, şair ve hikâyeci Hasan Ejderha’nın Yayın Müdürlüğünde çıkan kültür, edebiyat, sanat ve fikir dergisi olarak bir hayli okuyucuya sahip ve şiir ve deneme yazmaya yeni başlayanların okulu durumundadır. Bu sahada rüştünü ispat etmiş kıdemli şair ve yazarlarla genç kalemler yan yana.

Memduh Atalay, İsmail Göktürk, Yasin Mortaş, Mehmet Mortaş, Mehmet Muharremoğlu, Dr. Mehmet Akif Şahin, Enver Çapar, Mehmet Raşit Küçükkürtül, Fazlı Bayram, Hüseyin Gök gibi kıdemli kalemlerin yanında Bekir Büyükkurt, Sibel Kök / Bilge Doğan Kepek, Gün Sazak Göktürk, Mehmet Yaşar, Ferhat Ağca, H. Ahmet Eralp, Murat Türkmenoğlu, Ufuk Türk, Şeyhşamil Ejderha, Nurcihan Yılmaz, Levent Nergiz, Ökkeş Alper Taşlıalan, Dilara Cebeci, Adem Yağmur, Batuhan Kalın, Alirıza Karakale, Sadık Önkalalı, Mehlika Rana Arıkmert, M. Akif Şen, Miraç Doğantekin, Nigar Yağcı, Muhammet İbrahim Balcı / Senanur Çam / Nigar Yağcı, Hasan Can Bitti, Mustafa Cihan Alliş, Meltem Kızmaz, İbrahim Gökburun, A. Embiya Uzadil, Mustafa Alper Taş, İsa Yusuf Çağlar, Burak Karlangıç, Abdullah Çelik, Esra Kurtuldu, Emel Kepoğlu, Salih Kurtulmuş, Hidayet Bağcı Köse, Güzelay Bekiroğlu, Mehlike Belkıs Kızmaz, Merve Söyler, Derviş Ömer.

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HECE TAŞLARI ŞİİR DERGİSİ “BAHAR DOSYASI”YLA 25. SAYIYA ULAŞTI

Gelenekli hece ve âşık tarzı şiirinin yaşatıcısı Aylık Hece Taşları şiir dergisi Mart 2017 / 25. sayısına ulaştı. Köseğisini Şehr-i Maraş’a atan atışma ve hece şiirinin ustalarından Tayyib Atmaca’nın sahipliğini ve Yayın Müdürlüğünü yaptığı Hece Taşları dergisinin bu sayının şiirleri gönüllere şifa veren “Bahar” mazmunu üstünedir. “Bahar” konulu şiirleriyle yer alan şairleri şu isimlerden oluşuyor:

Mehmet Aycı, Cumali Ünaldı Hasannebioğlu, Talat Ülker, Nurullah Ulutaş, Mehmet Ekici, Mustafa Işık, Osman Fermanoğlu, Ahmet Urfalı, Fahri Hoşab, Majid Teymourifar Sefa, İbrahim Sağır, Musa Serin, Mehmet Pektaş, Durani Kocaga, Rafet Aksoy, Cahit Can, Gülden Taş, Doç. Dr. İrfan Görkaş, Erol Boyunduruk, Osman Bölükbaşı Dara, Esat Anık, Tayyib Atmaca, Seyit Kılıç, Yasin Mortaş.