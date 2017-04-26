Ağır faturanın eşiğinden...

Kemal Belgin / Milli Gazete

Beşiktaş geçtiğimiz perşembe akşamı Lyon karşısında hiç bir Türk takımının kaldıramayacağı ağır bir fiziksel mücadele vermişti. Hem de oyun alanının tamamında... Hatta hatta kaleci bazında bile... Bunun ilk lig maçında bedeli puan kaybıyla ödenebilirdi. Bunu da Lyon maçı sonrası yazdığım yazıda altını çizerek belirtmiştim. Üstüne üstelik Quaresma ve Adriano sakatlıkları sebebiyle oyunu yarıda bırakmak zorunda kalmışlardı. Bir farkla biraz teselli bulunmuştu, o da Marcelo’nun sahaya dönüşü olacaktı.

Karşıda ise atletik yeteneği olan bir takım, hızlı ve süratli bir ekip ama sahaya takım olarak oturmasını, yerleşmesini hâlâ beceremeyen bir topluluk olacaktı.

İşte Beşiktaş-Adanaspor maç öncesi durum buydu. Nitekim Beşiktaş sahaya Tolgay ve Atınç’la çıktı. Cenk tribünde kalmış, yerini Aboubakar’a bırakmıştı. Gol de erken geldi. Tolgay’ın ustalık kokan pasını Aboubakar gol yaptı. Ama dakikalar ilerledikçe Beşiktaş’ın sahadaki fiziksel yeterliği baş göstermeye başladı. Derken Adanaspor güzel bir gol attı. Ve de tehlikeler üretmeye devam etti. İçeriye bu skorla gidildi. Sonra baktık ki Beşiktaş’ın temel direği Atiba yok... Yerine Quaresma girmiş dolayısıyla da geri dörtlü önü sanki değişimli olarak ama kullanılmaya başlanmış ve ciddi risk alınmıştı. Ama Talisca hiç rahat durmuyor ve yine golünü atıyordu. Ama dedim ya rakip an an parlayabilen bir takımdı ve forvetteki son adamı ile şık bir gol bulup skoru yine eşitledi. Ve baktık ki Adriano oyuna giriyor. Bu hücum zenginliğine ulaşmak için alınmış bir tedbir idi. Burada bir durum söz konusu, hem de çok çarpıcı... Üç gün önce Lyon maçında sahayı sedye ile terk eden Quaresma ve Adriano nasıl oluyordu da bu kadar diri ve sağlam olarak etkili hareketler yapıyorlardı. Yok sakat değiller isme o önemli maçı neden yarıda bırakmışlardı.

Neyse devam edelim... Quaresma’nın bir çapraz ölü topuna benim haricimde spor medyasının bir türlü beğenemediği Tosiç harika ve ustaca bir kafa ile Beşiktaş’ı kurtarıyordu. Şenol hoca da tedbir üstüne tedbir imzası atarken Aboubakar’ı alıp Necip’i sahaya sürdü.

Sonuçta Avrupa Kupası’nda önemli bir rakiple kader maçı oynamanın ardından bizim ligde arızaya uğramak tehlikesini atlatan Beşiktaş, kupada da olmadığına göre son altıyı rahat geçecek bir ortamı yakalamıştır. Tabii ki kağıt üzerinde...