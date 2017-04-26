Millî Kültür Kurultayı Hat Sanatı

M. Şevket Eygi

MİLLÎ Kültür Kurultayının hat, tezhib, ebru sanatıyla ilgili kararı:

1. Orta geçime sahip her Müslüman evinde, orijinal hatlı ve orijinal tezhipli bir Hilye-i Şerif levhası bulunmalıdır.

2. Müslüman iş adamlarının ofislerinde de Hilye bulunmalıdır.

3. Hat, tezhib, ebru sanatı halkın tamamına ve geneline açılmalıdır.

4. Müslüman halka İslam sanatı kültürü verilmelidir.

5. Cep telefonuna 1500 lira veriyor ama bir hat levhasına beş para vermiyor, bu bir gerilik ve bedeviliktir.

6. Hat fiyatlarının ucuzlaması için gerekirse başka ülkelerdeki hattatlardan yararlanılmalıdır.

7. Büyük boy çerçeveli orijinal hatlı ve orijinal tezhibli imzalı bir Hilye levhası, lüks bir cep telefonu fiyatına, yani (bugünkü tarihle) iki bin liraya yaptırılabilmeli veya alınabilmelidir.

8. Cep telefonuna bu parayı veren Müslümanlar, kültür ve sanat bakımından cep telefonundan daha kıymetli olan Hilye’ye de verebilmelidir.

9. Her Müslüman evine bir Hilye kampanyasında, din sömürücülerine, tokatlayıcılara, sahtekarlara, muhterislere, üç kağıtçılara, sömürücülere fırsat verilmemeli, gereken tedbirler alınmalıdır.

10. Devlet bu gibi millî sanat eserlerinden vergi almamalıdır.

11. Eski Medretü’l-Hattatîn (Hat Mektebi) ihya edilmelidir.

12. Müslüman halk, evlerini ve ofislerini, Hilye dışında ayet, hadîs, kelam-ı kibar levhalarıyla süslemelidir.

13. Hat, tezhib ücretleri İran’da olduğu gibi ucuz ve halkın kesesine uygun olmalıdır.

14. Hat ve tezhib ile köşeyi dönme zihniyetine son verilmelidir.

15. Liseli ve üniversiteli Müslüman gençlere estetik ve sanat kültürü verilmeli, boyutu kazandırılmalıdır.

16. Bütün İmam-Hatip okullarında, icazetli hattatlar hat dersleri vermelidir.

17. Her vilayette ve ilçede icazetli hattatlar faaliyet göstermelidir.

18. Diyanet en az bin camide hat kursları açmalı ve öğrenci yetiştirmelidir.

19. Lise ve üniversite mezunu Müslüman olup da evinde ve ofisinden hat levhası bulunmaması ayıp sayılmalıdır.

20. Büyük bir İslam Sanatları ve Zanaatları Üniversitesi açılmalı, ehliyetli ve liyakatli akademisyenlerin nezaretinde hizmet ve eser vermelidir.

21. Devlet büyükleri, yüksek şahsiyetler, elit tabaka, ziyalı kimseler, gazeteciler, yazarlar, fikir adamları, kodamanlar; liste başında hat olmak üzere millî ve islamî sanatlarımızı teşvik etmelidir.

22. Türkiye sanatlı, güzel, estetik bir ülke haline getirilmelidir.

23. Kültür ve sanat konusunda havanlarda su döğmekten vaz geçilmeli, hayat ile sanat birleştirilmelidir.

24. Her yıl en sanatlı Müslüman evi, en sanatlı Müslüman ofisi ve iş yeri yarışmaları düzenlenmeli, ödüller dağıtılmalıdır.

25. Hat, sanat, kültür konusunda etkili çalışmalar yapılmalıdır.

26. Sanat konusunda şifahî bedevî kültürden, yazılı medenî kültüre topyekûn geçiş yapılmalıdır.

27. Cep telefonu, lüks otomobil, lüks mesken, lüks yazlık, lüks giyim kuşam, lüks yeme içme, lüks konaklama statüsü hastalıkları ve cahillikleri tedavi edilmeli; onun yerine sanat, kültür, kitap, bilgelik, fazilet, şehir medeniyeti, millî kimlik ve kültüre dönüş getirilmelidir.

28. Devlet, belediyeler, kurumlar islamî ve millî sanatlarımızı destekler ve teşvik ederken; hiçbir din sömürücüsüne, asalağa, tokatlayıcıya para kaptırmamalı, fırsat vermemelidir.