Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Referandum öncesi hemen hemen her gün verdikleri fetvalar ile kamuoyunda gündem oluşturan muhterem hocalarımızın referandum sonrası sesi sedası adeta kesilmiş durumda.

Günlerdir bekliyoruz ama yaşadığımız gelişmeler karşısında sesleri hiç çıkmıyor!

Henüz referandum sonrası başarılarını kutlayan “evet” oyu vermiş bayanların medyada yer alan fotoğraflarıyla ilgili olarak tek kelam etmiş değiller.

Referandum öncesi “evet” demenin farz olduğunu bin bir dereden su getirerek ilan eden, “hayır” demenin ise “vebal” olduğunu açıklayan muhtereme hocalarımız bu fotoğrafları ya hiç görmemiş ya da gördükleri halde, “Yakışıyor da bizim haspalara” diye düşünmüş olmalılar.

Oysa o fotoğraflar hâlâ hafızalarda!

Otomobillerinin üstüne çıkıp “evet” bayrakları sallayan hanımların göbek bölgeleri olduğu gibi ortadaydı.

İktidar yanlısı kimi medya organları bu fotoğrafları kullanırken fotoşop ile o hanımların göbeklerini gizleme ihtiyacını bile duyarken muhterem hocalarımızın sessizliği nasıl izah edilebilir?

Biz beklerdik ki referandum öncesi “evet” demenin farz ve de “hayır” demenin vebal olacağını ilan edecek kadar hassas olan muhterem hocalarımız bu fotoğraf karşısında da isyan etsinler ve bu bayanları, “Bir Müslüman böyle giyinmez” diye uyarsınlar.

Hanımların göbeklerini örtmelerinin “farz”, göstermelerinin ise “vebal” olduğunu yüksek bir sesle haykırsınlar.

Gönül böyle davranmalarını istiyor ama onların sesi sedası çıkmıyor. Sanki böyle bir olay hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar. Belli ki görmezden gelme tercih ediliyor. Oysa referandum öncesinde “hayır” diyecekleri vatan hainleri ile birlikte olmakla suçlamışlar ve “yabancılaşmış parça” olarak ilan etmişlerdi.

Şimdi aynı mantıktan yola çıkarak “evet” diyenlerin medyada yer alan fotoğraflardaki bayanlar gibi olduğu söylenebilir mi?

Elbette söylenemez.

Çünkü bu büyük bir haksızlık olur.

Referandumda “evet” diyenlerin her birinin kendisine göre bir gerekçesi vardır.

Biri “ibadet aşkı” ile bunu yaparken diğeri “göbeği açık” gezebilme hürriyeti için “evet” demiş olabilir.

“İbadet aşkı” ile “evet” demiş kişi ile “göbeği açık” gezebilmek için “evet” demiş kişi kuşkusuz bir tutulamaz! Muhterem hocalarımızın konuyla ilgili bir açıklama yapmaları icap etmez miydi?