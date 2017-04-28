TL’de kalanlar kazandı!

Yiğit Bulut / Star

Dolarda 3,54-3,34 bandı çok önemli...

Bu yazıyı yazarken bir son dakika haberi düştü ekranıma; Avrupa'dan ortalığı karıştıracak Türkiye hamlesi...

Kurlara bakıyorum; 3,56-3,55... AB’den hamle üstüne hamle ama Türk piyasalarına para akmaya devam ediyor... Borsa da farklı değil, yukarı hareket devam ediyor... TL BAZINDA SON 24 AYDA % 50 ÜSTÜNDE GETİRİ SAĞLAYAN HİSSELER VAR!

PEKİ KİM TAKIYOR BU AVRUPALILARI! KİMSE!

Sevgili dostlar, dolar kuru ilk defa Ağustos 2015’te 3 TL üstüne çıkmış ve o gün TV’lerde şunu söylemiştim; TL enstrümanlarda kalmaya devam edin, zaman doğruyu gösterecek... KURUN HER YUKARI ATAĞINDA TEKRAR ETTİM; TL’DE KALIN, TÜRK LİRASINA GÜVENİN...

BUGÜN KUR 3,55 SEVİYESİNİ AŞAĞI ZORLUYOR VE AĞUSTOS 2015’TEN BUGÜNE TL’DE KALANLARIN TL ENSTRÜMANLARDA GETİRİSİ BİRLEŞİK MEVDUAT İÇİN 60 TL, BİST İÇİN 300TL’LERE KADAR ÇIKAN ŞİRKETLER VAR ! YANİ O GÜN HİÇ DOLAR ALMAYARAK MEVDUATTA KALANLAR İÇİN KUR ANCAK BUGÜN 3,60 SEVİYESİNDE VEYA BAŞKA BİR DEYİŞLE DOLAR ALANLAR ANCAK KUR 3,60 ÜSTÜNE ÇIKARSA MEVDUATTA KALANLARIN TL GETİİRİSİNİ YAKALIYOR! BİST’İ SÖYLEMİYORUM BİLE!

AŞAĞIDAKİ GRAFİK HER ŞEYİ NET OLARAK GÖSTERİYOR!

Peki bundan sonra ne olur?

Doların düşüşünde 3,54-3,34 bandı çok önemli. Burada tutunabilirse, yukarı dönme şansı var ama tutunamazsa YENİ BİR DÜŞÜŞ KANALI açılacak!

NEREYE KADAR MI?

ŞİMDİLİK BENDE KALSIN!

İkinci grafik de bu gerçeği açıklıyor. 3,54-3,34 bandı çok net olarak görülüyor ve bu bant düşüşün durup durmayacağını bize söyleyecek!

UZUN LAFIN KISASI; 2015’TEN BUGÜNE, KUR İLK DEFA 3 TL ÜSTÜNE ÇIKTIĞI GÜNDEN BU SAATE KADAR TL’DE KALANLAR ŞU ANDA KARLI. KURUN SEYRİ VE TL ENSTRÜMANLARIN GETİRİSİ KARLARININ NE KADAR ARTACAĞINI BİZE GÖSTERECEK!

TÜRKİYE’YE GÜVENMEYE VE YATIRIMA DEVAM...