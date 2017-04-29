Sâlih=İyi Müslüman

M. Şevket Eygi

1. Sahih bir itikada sahibidir. İtikad (inanç) konusunda Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat’in iki imamından birine (İmam Mâturidî veya İmam Eş’arî) bağlıdır.



2. Allah ona beş vakit namazı dosdoğru kılmayı nasip etmiştir.



3. Şer’îözürü yoksa farz namazları (erkek salih Müslüman) cemaatle kılar.



4. Sâliha kadın Müslüman, namazları evinde kılar.



5. Kur’an, Peygamber (Salat ve selam olsun ona) ahlakı ile ahlaklı faziletli bir insandır.



6. Zekatı Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde, hakkeden gerçek kişilere verir.



7. Zekat dışında gücünün yettiği kadar (kimseye göstermeden, gizlice) sadaka verir, hayır hasenat yapar.



8. Sâlih Müslüman ilmihalini bilir.



9. Sâlih bir mü’min olduğu için Hak Tealanın nuruyla görür.



10. Sâlih Müslüman, bir delikten çıkan tarafından ikinci defa sokulmaz.



11. Salih Müslüman israf etmez. İsrafa yol açan lüks hayattan, saçıp savurmaktan, gösterişten uzak durur, mütevazı yaşar.



12. Sâlih Müslümanda Ümmet şuuru vardır. Kendisini Ümmetin bir parçası bilir, Ümmete zarar vermez.



13. O, zamanın İmam’ına biat ve itaat etmiştir.



14. Sâlih Müslüman Kur’anıre’y ve heva ile yorumlamaz.



15. Sâlih Müslüman Resulullahı (Salat ve selam olsun ona) en güzel örnek ve model bilir, onun izinden gider, onun Sünnetine yapışır.



16. Sâlih Müslüman Tarikat-ı Muhammediye mensubudur.



17. Sâlih Müslüman hiçbir mü’mini tekfir etmez, şirkle suçlamaz.



18. O, lisanını gıybetten, yalandan, nemimeden, iftiradan, gevezelik ve zevzeklikten, bütün lisan afetlerinden korur.



19. O, insanların gizli günah ve ayıplarını araştırmaz, tecessüs etmez. Bunları öğrenirse gizler, örter.



20. Sâlih Müslüman haram yemez.



21. Şüphelilerden de uzak durur.



22. O, fitne fesat çıkartmaz.



23. Müteşabih ayet ve hadisler konusunda tartışmaz.



24. Nefsiyle büyük, harbî küffar ile küçük cihad yapar.



25. Mârufuemr, münkerinehy eder. (Derecesine göre…)



26. Kâfirleri, münafıkları, ateistleri, mütecahirfasık ve facirleri dost ve velî edinmez.



27. İşleri ehliyle istişare ederek görür.



28. Başkanlıklara talip olmaz. Matlub (istenen) olursa, ehliyeti olmadığı takdirde kabul etmez. Başkanlığı ile övünmez, gururlanmaz, kibirlenmez.



29. Sâlih Müslüman, özel işlerde kullanılmaması gereken devlet ve belediye vasıtalarını şahsî işleri için kullanmaz.



30. O, ün ve alkış peşinde koşmaz.



31. Herhangi bir zaruret yoksa o, içkili mekanlarda yemek yemez, içkili otellerde kalmaz.



32. Sâlih Müslüman, devamlı olarak, doyduktan sonra yemez, pisboğazlık yapmaz.



33. Salih Müslüman komşularının kurdu değil, meleğidir.



34. O, çocuklarını iyi Müslüman, iyi insan olarak yetiştirir.



35. Salih Müslümanın her yeni günü, ilim irfan ibadet hayır hasenat bakımından ileri olur.



36. Salih Müslümanın fazilet ve meziyetlerini düşmanları da kabul ve tasdik eder.



37. Salih Müslüman dünya, para, mal, yeme içme delisi değildir.



38. O, para kazanmak, zengin olmak için her haltı yemez.



39. Sâlih Müslüman cemaat, tarikat, hizip, fırka, grup, parça, sekt holiganlığı, militanlığı yapmaz, fanatizm sergilemez.



40. Sâlih Müslüman, din kardeşlerini ötekileştirip onlara düşmanlık etmez.



41. Sâlih Müslüman hayırlı işlerde rekabet etmez, müsabaka eder, kardeşçe yarışır.



42. Salih Müslüman kal değil, hal Müslümanıdır.



43. Ona bakan onda İslamın pırıltılarını görür.



44. Sâlih Müslümanın faziletini, meziyetlerini, iyiliklerini, güzelliklerini düşmanları ve karşıtları bile kabul ve tasdik eder.