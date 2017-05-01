Riske atılmışlar!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Amerikalılar diyorlar ki: Türkiye askerlerimizin hayatını riske attı! Peki, Türkiye nasıl yapmış bunu?

PKK, PYD ve YPG gibi örgütlere karşı yapılan operasyonlar sırasında Amerikan askerleri riske atılmış.

İyi hoş da Amerikan askerlerinin Türkiye’nin düşmanlarının yanında ne işi varmış?

Amerikalılar önce bu sorunun cevabını vermeliler.

“Onlar bizim dostlarımız, müttefiklerimiz, iş ortaklarımız” diyorlarsa o zaman biz de onlara deriz ki:

Gülü seven dikenine katlanır!

Yahu yıllardır Amerikalılarla bir türlü anlaşamadığımız bir gerçek var.

Biz; PYD ve YPG gibi yapılanmaları terör örgütü PKK’nın uzantıları olarak görüyor ve Amerikalıların da öyle görmelerini umut ediyoruz.

Ama lâfzen PKK’yı terör örgütü olarak ilan etseler de PYD ve YPG gibi yapılanmaları “DEAŞ’e karşı Amerika ile birlikte mücadele eden” unsurlar olarak görüyor ve onlara asla toz kondurmuyorlar.

Onlara her türlü askeri desteği veriyorlar.

Her türlü silah yardımında bulunuyorlar.

Sonra da bu askeri destek ve silah yardımı bir şekilde PKK’nın hizmetine geçiyor.

Ve PKK eylemleri ile bugüne kadar yüzlerce askerimizin şehit olmasına yol açmış bir terör örgütü olarak karşımızda duruyor.

Yani bizim askerlerimiz risk altında kaldığı ileri sürülen Amerikan askerleri gibi değiller.

Doğrudan şehadet şerbetini içip canlarından oluyorlar.

Amerika ise bunu görmezden gelmeyi tercih ediyor.

Askerlerinin yakınında iki tane bomba patlayınca da, “Türkiye askerlerimizin hayatını riske atıyor” diye feryada başlıyorlar.

Önce askerlerinin orada ne işi varmış, bu sorunun cevabını mutlaka vermeliler.

Cevaben, “ABD’nin çıkarları böyle gerektiriyor” diyecekselere Türkiye’nin çıkarlarını da “düşünmek zorunda” olduklarını hatırlatmak isteriz.

“Operasyonu geç haber verdiler” gibisinden itirazlarını da ikide bir de yaptıkları “yanlışlıkla vurduk” türünden açıklamalarını anımsatarak cevaplamak isteriz.

Amerika, terör örgütü PKK’nın uzantıları konumundaki PYD ve YPG gibi yapılanmaların yanında yer aldığı sürece bu tür risklerle her zaman karşı karşıya kalabileceğini hiç unutmamalıdır.