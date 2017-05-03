03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Bilgisi ve izni olmadan!

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Zeki Ceyhan
Amerikalı askerler PKK’nın uzantısı YPG’li teröristlerle birlikte “nöbet” tutuyorlar!
Yine Amerikalı askerleri Amerikan bayraklarıyla PKK’nın uzantısı YPG’liler de bayrak sandıkları paçavralarla birlikte “aynı konvoyda” görüntü veriyorlar.
Bu tablo kuşkusuz çok rahatsız edici bir tablo! Söz konusu rahatsızlık “ABD Başkanı Trump ile görüşürken bu durum nedir” diye soracağız cümlesiyle ortaya konuluyor.
 
Sanki ABD Başkanı Trump’ın olan bitenden “haberi yokmuş da uyarılacakmış” gibi bir hava estiriliyor.
Başkan Trump’ın olandan bitenden haberi olmaması mümkün mü?
 
O’nun bilgisi ve izni olmadan Amerikan askerleri PKK’nın uzantısı olan örgütlerle birlikte “nöbet” tutabilir mi? 
O’nun bilgisi ve izni olmadan Amerikan bayrakları terör örgütünün paçavraları ile birlikte konvoylarda sallanabilir mi?
Neye tanık oluyorsak bilmeliyiz hepsi bilerek ve istenerek yapılar şeylerdir.
 
Hani “Taammüden” denilen bir laf var ya aynen öyle bir hal söz konusudur.
ABD Başkanı Trump ile yapılacak görüşmelerde bu husus mutlaka dikkati nazara alınmalı ve ona göre konuşulmalıdır.
 
O görüşmede “senin askerlerin senden habersiz ne haltlar çeviriyorlar” kıvamında yapılacak bir itirazın ciddiye alınacağını hiç sanmıyoruz. Aksine eğlence vesilesi yapılabilir. 
 
Kanımızca Amerika ya da AB üyesi ülkeler ile görüşürken takınılacak tavır “Bu durum nedir” ya da “Kimden yanasınız, bizden mi teröristlerden yana mı” diye sorma yerine adamların “kimden yana” olduklarının bilindiğini hissettirmek olmalıdır.
Adamlar lisan-ı hal ile kimden yana olduklarını açık seçik ortaya koyarken daha onlara “Kimden yanasınız” diye sormanın manası var mı? Adamlar böyle bir soruya “Kimden yana olduğumuz belli değil mi?” sorusu ile cevap verirlerse ne yapılacaktır?
Evet, olup biten her şeyin ABD Başkanı Trump’ın bilgisi ve izni ile gerçekleştiği akıllardan hiç çıkarılmamalıdır.
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