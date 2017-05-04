İyi olalım

M. Şevket Eygi

Ben sen o biz siz onlar… Hepimiz iyi olmalıyız… Hepimiz iyi olamıyorsak, içimizden yeterli miktarda insan iyi olmalı… Bu iyiler kötülerden daha cesur ve güçlü olmalı, işlere hakim olmalı…

Türkiye, devlet halk ve ülke olarak iyi olmalı.

İyiliğin evrensel kriterleri vardır, onlar geçerli olmalı, hayata uygulanmalı.

Bütün kötülüklerle, bilgeliğin ve sağduyunun ışığında mücadele edilmeli.

Erkekler iyi olmalı, kadınlar iyi olmalı, çocuklar iyi.

İyiliği engelleyen, köstekleyen kötü düzen ve sistemin yerine iyi bir sistem getirilmeli.

Halkı iyileştirmek için iyi bir eğitim sistemi kurulmalı, iyi okullar açılmalı.

Köyler, beldeler, küçük orta büyük kentler iyileştirilmeli.

İyiliği tahrip eden fitne ve fesatlara izin verilmemeli.

İnsî ve cinnî şeytanlar bağlanmalı.

İnsanlar birbirlerinin kurdu değil, meleği olmalı.

Öyle genel bir iyilik olmalı ki, hayvanlar, bitkiler, dağlar taşlar ovalar, denizler, nehirler, dereler her şey ondan yararlanmalı.

Kötülük yapan itler, serseriler, eşkıya, yaramaz kimseler, hırsızlar, soyguncular, düzenbazlar tepelenmeli ki, iyiler nefes alabilsin.

Helal kazanç iyiliktir, haram kazanç kötülük. Haram kazanç yolları tıkanmalıdır.

İyilik temizlik demektir. Hem dış temizlik, hem iç temizlik. Türkiye sadece temiz değil, tertemiz olmalıdır.

Bütün işlerde temizlik, şeffaflık, ahlak, fazilet, güzellik olmalı.

Türkiye’nin, uluslararası şeffaflık ve temizlik anketinde ikinci olmasına bile razı olmamalıyız, birincilik bizde olmalıdır. On üzerinden 9,9 notla.

Ülkeye, topluma iyilik hakim olunca mahkemeler işsiz, cezaevleri ıssız kalır.

İyilik hakim olursa ülkeye, yitirilen yüz şeyden 99’u sahibine döner.

Evlerin kapısını kilitlemeye, arkasına payanda koymaya lüzum kalmaz.

İyilikler Türkiyesinde kadın ve kızlar taciz ve tecavüze mâruz kalmaz.

Hiçbir kadın fahişe kıyafetine bürünüp erkekleri tahrik etmez.

Bırakın günde dört beş milyon ekmeğin çöpe atılmasını, bir tek ekmek bile ziyan edilmez.

İyilikler hakim olunca eşek anırtıları, it ulumaları, baykuş sesleri, homurtular son bulur; etraf kuş cıvıltıları ile dolar.

İyilik sevgi demektir… İyilik büyüklere saygı, küçüklere şefkat demektir… İyilik, komşun aç gecelerken, senin tok sabahlamaman demektir.

İyilik güneştir, ısıtır aydınlatır.

İyilik mutluluktur.

Eşekçe çekişip tepişenler iyi değildir.

Halkı aldatanlar iyi değildir.

Kara ve haram servet sahipleri iyi değildir.

Gurur ve kibir sahipleri iyi değildir.

Öfke ve öfkeliler iyi değildir.

İyilerin en büyük ziyneti tevazudur.

İyilik hakim olursa ülkeye trafik kazaları azalır.

Suçlar azalır.

Gözyaşları silinir, yüzler güler.

İyilikle öfke bir yerde barınmaz. İyiliğin olduğu yerde öfkeler sabun köpüğü gibi söner bitir.

İyiliğin hüküm sürdüğü yerde zina, riba, yüksek bina olmaz.

İyiliğin hakim olduğu yerlerde sarhoş naraları duyulmaz.

Bu ülkeye iyilik hakim olursa, bunca toprağımız varken, ekmeklik buğdayımızı ithal etmek zorunda kalmayız.

İyiler kanaatli olur, kanaat ile az gelir bereketlenir.

İyiler paylaşır.

Allah iyileri sever, onlara yardım eder, kötüleri sevmez.

İyi toplum, iyi ailelere sahip olur.

İyilik mutluluk, haysiyet, şeref demektir.

Kötülük ise bedbahtlıktır, eşkıyalıktır, zillettir, rezilliktir.

Ey iyilikler, ey iyiler!.. Sizi bekliyoruz, gelin…