Bu yazıyı kendim için yazdım

M. Şevket Eygi

* Önemli kilit mevkilerde çok az sayıda, çok güçlü üç kimlikli Pakraduni vardır. Bunlar gizlinin gizlisidir. Bunları bilmeden oynanan satrancı anlamak mümkün değildir.

* Bağımsız Kürdistan hareketinin başında gizli Yahudi Kürtler vardır. Ortadoğuda ikinci bir İsrail devleti oluşturmak istiyorlar.

* Şu anda meydanda bir tek Kürt Yahudisi yoktur. Bunca Kürt yahudisi ne oldu?

* Asr-ı Saadette Medineden kovulan Yahudilerin bir kısmının Anadoludaki bir şehre yerleştikleri iddia edilmektedir. Bu şehir hangi şehirdir? Bu işin asılını künhünü bilen var mı?

* İnternette BARZAN kelimesiyle arayınız, bakalım karşınıza ne gibi bilgiler çıkacak?

* Merak ettiğiniz, şüphelendiğiniz isimlerin yanına Yahudi veya Jew yazınız, çıkacak bilgileri ibretle okuyunuz.

* Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) mevcut bütün Müslüman ülkeleri parçalamayı planlamaktadır.

* Parçalanacak ülkeler listesinin başında Türkiye ve İran vardır.

* Zaten parçalanmış, bölünmüş İslam dünyası derin bir gaflet içindedir.

* Emperyalist, sömürgeci, global kapitalist büyük devletler ve güçler, İsrail’i ayakta tutabilmek ve Ortadoğu petrolüne sahip olabilmek için dünyayı ve insanlığı üçüncü büyük savaşa sürüklemektedir.

* Teşkilatlı tek bir Ümmet halinde bulunmayan Müslümanlar tedbir almaktan acizdir.

* Batı, başta Türkiye olmak üzere İslam alemini, İslamdan uzaklaştırmaya, ahlaksız ve seküler yapmaya çalışmaktadır. Müslümanlar, içlerindeki işbirlikçiler ve hainler yüzünden buna direnememektedir.

* Batı medeniyeti bankalarıyla, sigorta şirketleriyle, televizyonlarıyla, ribaya ve istismara dayalı kapitalist sistemle, lüks israflı beyinsiz hayat tarzıyla, ahlaksız eğlenceleriyle, cinsel sapıklıklarıyla, sinemalarıyla İslam dünyasını içinden çürütüyor.

* Batı, Musevî ve Nasranî kültüründen hızla uzaklaşarak müşrik ve sapık Pagan kültürüne kaymaktadır.

* İslam dünyasındaki din baronları yapmaları gereken vazifeleri yapamamaktadır.

* Bir buçuk milyarlık İslam dünyası, karanlık gecede çobansız kalmış, kurtların hücumuna uğramış, şiddetli yağmura ve fırtınaya yakalanmış bir koyun sürüsü durumuna düşmüştür.

* Bir buçuk milyarlık İslam dünyası dokuz milyonluk İsrail ile başa çıkamamaktadır.

* Müslümanlar hıyanete uğramıştır.

* Başlarında râşid, âdil, muhlis, muslih, muttaqi, firasetli, müdebbir, müeyyed min indillah, faziletli bir Halife bulunmayan Müslümanların bugünkü perişan hale düşmelerinin sebeplerini anlamak hiç de zor değildir.

* Bir kitabına “Kahr olsun Şeriat” başlıklı bir bölüm koyan Tekin Alp’in (Nâm-ı diğer: Moiz Kohen) peşine düşenlerin akıbetleri elbette parlak olmaz.

* Şeytanî ve deccalî şer güçleri İslamı bozmak, tahrif etmek, içinden yıkmak için; sayısız reform, yenilik, değişim, light ve ılımlı İslam, İslamcılık, Tarihsellik cereyanı çıkartmışlardır.

* Dört hak fıkıh mezhebinin dışına çıkan mezhepsizlik mezhebi, İslam Şeriatını tehdit eden en tehlikeli bid’attir.

* İslam düşmanları, suret-i haktan görünerek Ehl-i Sünnet İslamlığını Feminizmle yıkmaya çalışıyor.

* Avrupada yeni bir cami açmışlar ve başına kadın bir imam geçirmişlerdir.

* Arap krallarından biri İsrail başbakanı Netanyahu’ya seçimlerde kullanması için 70 bir dolar yardım etmiştir.

* Modern İbn Sebe’ zihniyeti Müslümanları bölmek, birbirine düşürmek, fitne ve fesat çıkartmak için gece gündüz çalışıyor.

* İslam dünyası İslam’ın ve modern kültürün çok gerisinde kalmıştır.

* İslam dünyası şifahî kültür bataklığına düşmüştür.

* Din sömürücüsü eşkıya ve haşarat Müslümanları soymakta, dolandırmaktadır.

* Türkiye Müslümanları beş vakit namazı büyük ölçüde yitirmişler ve şehvetleriniz tâbi olmuşlardır.

* Şeriat çoktan elden gitmiştir.

* Din, büyük ölçüde elden gitmiştir.

* İmanlar tehlikededir.

* Akıllar durmuş ve tutulmuştur.

* Bilenler bilmeyenleri var güçleriyle uyarmamakta, aydınlatmamakta, bilgilendirmemektedir.

* İslamî kriterlere göre azgınlıklar, büyük günahlar toplumu çepe çevre sarmıştır.

* 1912’de, Balkan Harbi arefesinde de gaflet, tezebzüb, fitne ve fesat vardı ama bugünkü kadar değildi.

* Birtakım tuzu kuru Müslümanlar vur patlasın çal oynasın gel keyfim gel eğleniyor, zevkleniyor, İslam dünyasının feci hali onların umurunda bile değil.

* Lüks, israflı, açık büfeli, beş yıldızlı nafile turistik umre seyahatleri gırla gidiyor.

* Allahü Teala bizi uyarıyor… Resulullah (Salat ve selam olsun ona) bizi uyarıyor… Eimme, ulema, fukaha, meşayih, evliya, mürşid-i kâmiller bizi uyarıyor. Biz uyanamıyoruz.

* Patlamaya hazırlanan volkanın kraterinde piknik yapıyoruz.

(Bu yazıyı, sorumluluktan ve vebalden bir nebze kurtulmak niyetiyle, kendim için yazmış bulunuyorum.)