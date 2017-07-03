03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
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Bu yazıyı kendim için yazdım

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M. Şevket Eygi
* Önemli kilit mevkilerde çok az sayıda, çok güçlü üç kimlikli Pakraduni vardır. Bunlar gizlinin gizlisidir. Bunları bilmeden oynanan satrancı anlamak mümkün değildir.
 
* Bağımsız Kürdistan hareketinin başında gizli Yahudi Kürtler vardır. Ortadoğuda ikinci bir İsrail devleti oluşturmak istiyorlar.
 
* Şu anda meydanda bir tek Kürt Yahudisi yoktur. Bunca Kürt yahudisi ne oldu?
 
* Asr-ı Saadette Medineden kovulan Yahudilerin bir kısmının Anadoludaki bir şehre yerleştikleri iddia edilmektedir. Bu şehir hangi şehirdir? Bu işin asılını künhünü bilen var mı?
 
* İnternette BARZAN kelimesiyle arayınız, bakalım karşınıza ne gibi bilgiler çıkacak?
 
* Merak ettiğiniz, şüphelendiğiniz isimlerin yanına Yahudi veya Jew yazınız, çıkacak bilgileri ibretle okuyunuz.
 
* Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) mevcut bütün Müslüman ülkeleri parçalamayı planlamaktadır.
 
* Parçalanacak ülkeler listesinin başında Türkiye ve İran vardır.
 
* Zaten parçalanmış, bölünmüş İslam dünyası derin bir gaflet içindedir.
 
* Emperyalist, sömürgeci, global kapitalist büyük devletler ve güçler, İsrail’i ayakta tutabilmek ve Ortadoğu petrolüne sahip olabilmek için dünyayı ve insanlığı üçüncü büyük savaşa sürüklemektedir.
 
* Teşkilatlı tek bir Ümmet halinde bulunmayan Müslümanlar tedbir almaktan acizdir.
 
* Batı, başta Türkiye olmak üzere İslam alemini, İslamdan uzaklaştırmaya, ahlaksız ve seküler yapmaya çalışmaktadır. Müslümanlar, içlerindeki işbirlikçiler ve hainler yüzünden buna direnememektedir. 
 
* Batı medeniyeti bankalarıyla, sigorta şirketleriyle, televizyonlarıyla, ribaya ve istismara dayalı kapitalist sistemle, lüks israflı beyinsiz hayat tarzıyla, ahlaksız eğlenceleriyle, cinsel sapıklıklarıyla, sinemalarıyla İslam dünyasını içinden çürütüyor.
 
* Batı, Musevî ve Nasranî kültüründen hızla uzaklaşarak müşrik ve sapık Pagan kültürüne kaymaktadır.
 
* İslam dünyasındaki din baronları yapmaları gereken vazifeleri yapamamaktadır.
 
* Bir buçuk milyarlık İslam dünyası, karanlık gecede çobansız kalmış, kurtların hücumuna uğramış, şiddetli yağmura ve fırtınaya yakalanmış bir koyun sürüsü durumuna düşmüştür.
 
* Bir buçuk milyarlık İslam dünyası dokuz milyonluk İsrail ile başa çıkamamaktadır.
 
* Müslümanlar hıyanete uğramıştır.
 
* Başlarında râşid, âdil, muhlis, muslih, muttaqi, firasetli, müdebbir, müeyyed min indillah, faziletli bir Halife bulunmayan Müslümanların bugünkü perişan hale düşmelerinin sebeplerini anlamak hiç de zor değildir.
 
* Bir kitabına “Kahr olsun Şeriat” başlıklı bir bölüm koyan Tekin Alp’in (Nâm-ı diğer: Moiz Kohen) peşine düşenlerin akıbetleri elbette parlak olmaz.
 
* Şeytanî ve deccalî şer güçleri İslamı bozmak, tahrif etmek, içinden yıkmak için; sayısız reform, yenilik, değişim, light ve ılımlı İslam, İslamcılık, Tarihsellik cereyanı çıkartmışlardır.
 
* Dört hak fıkıh mezhebinin dışına çıkan mezhepsizlik mezhebi, İslam Şeriatını tehdit eden en tehlikeli bid’attir.
 
* İslam düşmanları, suret-i haktan görünerek Ehl-i Sünnet İslamlığını Feminizmle yıkmaya çalışıyor.
 
* Avrupada yeni bir cami açmışlar ve başına kadın bir imam geçirmişlerdir.
 
* Arap krallarından biri İsrail başbakanı Netanyahu’ya seçimlerde kullanması için 70 bir dolar yardım etmiştir.
 
* Modern İbn Sebe’ zihniyeti Müslümanları bölmek, birbirine düşürmek, fitne ve fesat çıkartmak için gece gündüz çalışıyor.
 
* İslam dünyası İslam’ın ve modern kültürün çok gerisinde kalmıştır.
 
* İslam dünyası şifahî kültür bataklığına düşmüştür.
 
* Din sömürücüsü eşkıya ve haşarat Müslümanları soymakta, dolandırmaktadır.
 
* Türkiye Müslümanları beş vakit namazı büyük ölçüde yitirmişler ve şehvetleriniz tâbi olmuşlardır.
 
* Şeriat çoktan elden gitmiştir.
 
* Din, büyük ölçüde elden gitmiştir.
 
* İmanlar tehlikededir.
 
* Akıllar durmuş ve tutulmuştur.
 
* Bilenler bilmeyenleri var güçleriyle uyarmamakta, aydınlatmamakta, bilgilendirmemektedir.
 
* İslamî kriterlere göre azgınlıklar, büyük günahlar toplumu çepe çevre sarmıştır.
 
* 1912’de, Balkan Harbi arefesinde de gaflet, tezebzüb, fitne ve fesat vardı ama bugünkü kadar değildi.
 
* Birtakım tuzu kuru Müslümanlar vur patlasın çal oynasın gel keyfim gel eğleniyor, zevkleniyor, İslam dünyasının feci hali onların umurunda bile değil.
 
* Lüks, israflı, açık büfeli, beş yıldızlı nafile turistik umre seyahatleri gırla gidiyor.
 
* Allahü Teala bizi uyarıyor… Resulullah (Salat ve selam olsun ona) bizi uyarıyor… Eimme, ulema, fukaha, meşayih, evliya, mürşid-i kâmiller bizi uyarıyor. Biz uyanamıyoruz.
 
* Patlamaya hazırlanan volkanın kraterinde piknik yapıyoruz.
 
(Bu yazıyı, sorumluluktan ve vebalden bir nebze kurtulmak niyetiyle, kendim için yazmış bulunuyorum.)
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