05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:32Güneş 05:31Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:37
    • 34°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 36°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 100.946 -0.26
  • Altın: 141,038 0.73
  • Dolar: 3,5895 0.86
  • Euro: 4,0674 0.72

Ümmet arasında vahdet sağlanırsa en büyük güç oluruz

» »
Abdulkadir Özkan
Her fırsatta Haçlı-Siyonist ittifakının İslam düşmanlığı üzerinde duruyor, buna karşı güçlü olmamız gerektiğini vurguluyorum. Ayrıca güçlü olmanın yolunun Müslümanların vahdetinden geçtiğine dikkat çekiyorum. İslam Birliği’nin sağlanması hususunda yönetimler bazında farklı düşünceler olsa da tabanda, halklar bazında taraftarının çok olduğunu düşünüyorum. Düşünmenin de ötesinde İslam ülkelerine yaptığım seyahatlerimde bu gerçeğe bizzat şahit oldum. Çünkü mümin olmanın yolu Müslümanları kardeş bilmekten ve buna göre hareket etmekten geçiyor. Böyle olunca bir takım çıkarlar uğruna sömürgeci güçlerle kol kola girmiş bir takım yöneticileri tabanları birliğe zorlayabilir, hatta zorlamalıdır. Çünkü yöneticiler İslam Birliği’ne inandıkları an bir takım farklılıklar ayrılık ve çatışma konusu olmaktan çıkacak, vahdet ve kucaklaşma kısa zamanda sağlanacaktır. Yukarıda da belirttiğim gibi halklar bazında Müslümanların birbirleri ile sorunları yok denecek kadar azdır. Bir takım farklılıkların çatışma sebebi haline getirilmesinin ardında emperyalist güçlerin istihbarat örgütleri olduğunu, Müslüman ülkelerde bir takım vaatlerle temin ettikleri maşaları eliyle bu farklıkları körüklediklerini görmek kucaklaşmanın önündeki en önemli engelin aşılması anlamına gelecektir.
 
Her fırsatta dile getirdiğimiz Rahmetli Erbakan Hocamın D-8’lerle temelini attığı İslam Birliği’nin sağlanmasına dair düşüncem önceki gün gittiğim bir konferans sebebiyle daha da pekişti. Bu vesile ile bir kez anladım ki Türkiye ile İran’ın çatıştırılması çabaları dış kaynaklı ve Müslümanların birleşmesini engelleme projesinden ibarettir.
 
Konferansı veren İran Takrib-i Mezahib Kurumu Başkanı Ayetullah Şeyh Muhsin Eraki idi. Eraki ve beraberindeki heyet önceki gün önce Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’i ziyaret etmiş ardından Saadet Partisi Balgat Eğitim Merkezi’nde , “İslam Birliği” konulu bir konferans vermişti. Salon tamamen dolduğu gibi pek çok dinleyici de ayakta kalmıştı. Konferansın adından da anlaşılacağı gibi konu İslam Birliği’ne duyulan ihtiyaç ve bunun için yapılması gerekenlerdi. Eraki, Kur’an-ı Kerim’den örnekler vererek Müslümanların kardeşliğine dikkat çekti. Özellikle de Türkiye ve İran’ın İslam Birliği’nin oluşmasında önemli rolleri olabileceğine vurgu yaptı… Müslümanların izzet ve onurunun korunması için, Haçlı-Siyonist ittifakının çabalarının boşa çıkartılması için İslam dünyasında birliğin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, “Sizin izzetiniz, onurunuz bizim izzetimiz onurumuzdur. Türk halkının onuru İslam’ın onurudur. Allah’tan İslam ümmetinin gönül birliğini sağlamasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. Eraki daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şuna inanıyoruz ki İslam ümmeti arasında bir birlik sağlanırsa dünyanın en büyük gücü İslam ümmetinin olur. Maalesef İslam ümmetinin gücü, İslam’ın aleyhine kullanılıyor. İslam ümmetinin birliğini tesisten büyük bir vecibe olamaz. Bu ziyaretimizle, sizlerin de olumlu bakışlarınızla bu adımı atmayı umuyoruz. Ulema birlik olursa ümera da onları takip eder. Bu fırsatı sağladığınız için teşekkür ediyor, sizlere dua ediyoruz.”
 
Eraki’nin yaklaşık bir saatlik konuşması ana hatları ile ümmetin birlik ve beraberliği idi. Diyebiliriz ki İslam dünyasında bu birliğin sağlanmasına ihtiyaç duyanların sayısı her geçen gün artıyor. Tek engel ise sömürgeci ülkelerin istihbarat örgütlerinin bunu engellemek için yürüttükleri kampanya ve bu kampanyanın tesiri altında kalanlardır. Böyle olmasaydı, Haçlı-Siyonist ittifakının propagandasının tesiri altında kalarak her fırsatta yüzyıllardır aralarında bir savaş olmamış Türkiye ile İran karşı karşıya getirilmeye çalışılır mıydı? Emperyalist güçlerin (Haçlı-Siyonist ittifakı) yapmaları gereken budur, yani İslam ümmetini ufak parçalara bölüp onları karşı karşıya getirmek çıkarları gereği. Buna karşılık Müslümanların birlik oluşturmaları da kendi çıkarlarına uygundur. Kaldı ki olayı sadece maddi çıkar açısından düşünmek de yeterli değildir. İnancımız gereği tüm Müslümanlar kardeştirler. Yeter ki bu kardeşlik hukukunu hatırlayıp ona göre hareket edebilelim.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri