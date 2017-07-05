Müslümanlar Üzülün Öfkelenin

M. Şevket Eygi

1- Halka sorulmadan, referandum yapılmadan, Müslüman halk istemediği halde, “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” prensibine yüzde bir milyon aykırı olarak, insan hakları ve din hürriyeti çiğnenerek; Ayasofya’nın camilikten çıkartılmasını, müze yapılmasını yasal sınırlar içinde protesto edin, bu haksızlığa öfkelenin.

2- Yakın zamana kadar dünyanın sayılı tahıl ambarlarından biri olan ülkemizin, bugün dışarıdan ekmeklik buğday ithal etmek zorunda kalmasına öfkelenin.

3- Devletin, birtakım kadınlara yasal vesikalarla seks köleliği yaptırmasına, bundan KDV ve gelir vergisi almasına, bu parayı bütçesine koymasına öfkelenin.

4- Çok uzak olmayan tarihlerde, genelevler imparatoriçesi Madam Manokyan’a, resmî törenle vergi rekortmenliği ödülleri verilmesine öfkelenin.

5- 2016 olimpiyatlarında İngiltere dünya ikincisi olurken Türkiyenin dibe düşmesine, nal toplamasına öfkelenin.

6- Yine 2016 PİSA eğitim yarışmasında, yetmiş küsur ülke içinde Singapur dünya birincisi olurken, Türkiyemizin 50’ci sıraya düşmesine öfkelenin.

7- Ülkemizin, uluslararası şeffaflık ve temizlik notunun 100 üzerinden 41 olmasına öfkelenin.

8- Mekke-i Mükerreme’ye ibadet için gitmiş olan iki grubun, o emin beldede sopalarla dövüşmesine, kafaların kırılmasına, kan akmasına öfkelenin.

9- Güney Kore muazzam bir otomotiv ve elektronik sanayiine sahip iken, Türkiye’nin yüzde yüz millî ve yerli otomobili ve cep telefonu olmamasına öfkelenin.

10- Birtakım rezil gazete ve tv’lerin yaptığı iğrenç müstehcen yayınlara, bu yayınların sebep olduğu iğrenç taciz ve tecavüzlere öfkelenin.

11- Birkaç yıl önce dekolte kıyafetli hafifmeşrep bir liseli kızın geceleyin yabancı bir erkeğin evine gitmesine, orada öldürülmesine, cesedinin parçalara ayrılıp çöpe atılmasına öfkelenin.

12- Trakya’nın bir ilçesinde 13 yaşındaki iki kızın para mukabilinde erkeklerle fuhuş yapmasına öfkelenin.

13- Hapishanelerin tıklım tıklım dolu olmasına öfkelenin.

14- Karısının sevgilisine el kaldıran kocanın suçlu görülmesine öfkelenin.

15- Elli bin dolar alırken yakalanan şu muhterem zata öfkelenin.

16- Zinanın suç olmamasına öfkelenin.

17- Değiş tokuşlu seks partileri düzenlenmesine öfkelenin.

18- Tasavvuf tarikat ve tekkelerinin hâlâ yasak olmasına öfkelenin.

19- Cep telefonlarının statü haline gelmesine, on milyonlarca vatandaşın bu aletin hastası olmasına öfkelenin.

20- Halkın sağlığının günden güne bozulmasına, ilaç firmalarının menfaatine aşırı ilaç tükettirilmesine, lüzumsuz, hattâ zararlı aşılar yaptırılmasına öfkelenin.

21- Farzların terk ve tatil edilip, nafile bir ibadet olan umrenin; turistik, açık büfeli, ihtişamlı bir seyahat ve statü haline getirilmesine öfkelenin.

22- Doğu Türkistandaki zulümlere öfkelenin.

23- Tacikistan’da 18 yaşından küçüklerin camilere girmesinin yasak olmasına öfkelenin.

24- İşgal atındaki Afganistandaki bin bir facia ve zulme öfkelenin.

25- Irak’ta Sünnilerin ezilmesine, katl edilmesine üzülüp öfkelenin.

26- Emperyalistlerin Suriye’ye yaptıklarına bakın öfkelenin.

27- Mısır’a bakın öfkelenin.

28- Libya’nın bölünmesine öfkelenin.

29- Arakan Müslümanlarına uygulanan soykırıma öfkelenin.

30- Bangladeş’te idam edilen Müslüman liderler için öfkelenin.

31- İslam dünyasının bölük pörçük, param parça olmasına öfkelenin.

32- Ümmet birliğinin elden gitmiş olmasına öfkelenin.

33- Bunca facia, rezalet, âfet içinde yan gelip yatan, keyfine bakan vicdansız Müslümanlara ve İslamcılara öfkelenin.

34- Din sömürücülerine öfkelenin.

35- Yahu bütün kötülüklere, azgınlıklara, dinsizliklere, densizliklere öfkelenin.

36- Sabahleyin camilere gidin ve cemaatin azlığına öfkelenin.

37- Cemaat ve tarikat holiganlarına öfkelenin.

38- Müslümanların bir kısmı açlıktan kırılırken, sığır gibi yiyip keyflerine bakan vurdumduymazlara öfkelenin.

39- Oruç tutanların çoğu bayramda bir yere gidemezken, tutmayanların çılgınlar gibi bayram yapmasına öfkelenin.

40- İçkili, fuhuşlu lüks mekânlarda iftar ziyafetleri verilmesine öfkelenin.

41- Okullarda bitişik el yazısı eğitimi veremeyen MEB’e öfkelenin.

42- On üç yaşında hamile kalan öğrenci kız konusunda ailesine, topluma, bakanlığa öfkelenin.

43- Suç patlamasına öfkelenin.

44- Vahim suçlar işleyen ve mutlaka tutuklanması gereken nicelerinin serbest bırakılmasına öfkelenin.

45- Konvansiyonel yalanlara dolanlara, mitolojilere öfkelenin.

46- Cahillerin âlim geçinmesine öfkelenin.

47- Yeni nesillerin, atalarının Türkçe mezar kitabelerini okuyamayacak kadar kara cahil bırakılmış ve kalmış olmasına öfkelenin.

48- Ahlaksızlık, azgınlık, fuhuş, densizlik, dinsizlik tufanlarına, tayfunlarına öfkelenin.

49- Mutlaka öfkelenilmesi gereken her kötülüğe, her yamukluğa öfkelenin.

Allah aşkına biraz öfkelenin.

Size delice öfkelenin diyen yok, akıllıca, bilgece öfkelenin.

Yasal sınırlar içinde öfkelenin.

Ama mutlaka üzülün ve öfkelenin.

Kötülüklere, münkerlere, azgınlığa buğz edip öfkelenmek dinî bir vazifedir.

Öfkelenmemek tercihimiz yoktur.

Bu üzüntüye, bu buğza, bu öfkeye sahip olmayanın dininden şüphe edilir.

Müslümanlar!.. Niçin, en azından kalbimizle nehy-i münker yapmıyoruz?

Bunca kötülüğe biz Müslümanlar öfkelenmeyeceğiz de, Patagonyalılar yahut Avustralya aborigenleri mi öfkelenecek?

Mâruf iyi şeyleri emr etmeyen, münker kötü şeyleri engelleyip yasaklamayan, iyiliklere sevinmeyen, kötülüklere öfkelenip buğz etmeyen Müslüman olur mu?