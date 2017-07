'Sahte gerçeklik' ile 'muhalefet' ayrı şeyler

Sibel Eraslan / Star Gazetesi

Küresel algı yönetiminin Türkiye aleyhine açtığı "olumsuzluk" girdabıyla karşı karşıyayız. Bir yandan islamfobia, diğer yandan Türkiye ve Tayyip Erdoğan karşıtı küresel dalga, kitleleri bilinç sürüklenmesine yönlendiriyor. Üretilmiş birbirine benzer medya şablonlarıyla, yığınları hipnotize etmeye odaklanmış bu bilinçsel süreçlendirme projesini, ''sahte gerçeklik'' kavramsallaştırmasıyla çözümlerdi Akif Emre.

Gerçeği imha eden, gerçeğin yerine ikame edilen yeni ve sofistike bir sömürü düzeneğidir bu. Bilgi, çabayla ve sabırla kesbedilen, değil... Üretilen, sunulan ve temellük edilen birşeye dönüştü. Dolayısıyla kapitalizmin olduğu kadar politikanın da emrindedir günümüzde bilgi..

Ama bazen hiç hesap edilmeyen kısa devreleri oluyor hayatın. 15 Temmuz Darbesini elleriyle tank durdurarak önlemiş bir millet olduğumuz gerçeği bu tür kısa devrelerdendir mesela... Allah inancı, tüm sosyolojileri ve boca edilmiş "sahte gerçeklik"leri sarsar...

15 Temmuz 20016'da darbeciler tarafından Köprü' haince vurulan Ahmet Alkılıç'a söylüyorlardı onu taşıyanlar: "Korkma... Allah Yanında"... Başından vurulan 3 çocuk babası 33 yaşındaki Ahmet Bey, kanlar içinde. Onu zor şartlar altında bir motosiklete koyuyorlar. Ambulanslar giremiyor ateş altındaki darbe noktalarına. Sadece yüreği olanlar var orada. Er Meydanı... Birer Hızır gibi giriyorlar ateşler içine motosikletliler. Sanki cehennemim içinden adam kurtarıyorlar. Her yan yanıyor. Kan denizi.

Dünyanın en güzel bilgisi: "Allah yanındadır kardeşim... Korkma..." Üstü kalsın. Bu kadar! Dünyaya ve erk düzeneklerine muhalefettir bu.

'Adalet Çeşmesi'nden şehit Aybüke'ye düşen pay

CHP'nin başlattığı yürüyüşe en büyük destek 15 Temmuz darbe faili FETÖ ile eli kanlı PKK'dan geliyor. Kadirşinas basınımız tarafından "Adalet Çeşme"siyle gündeme taşınan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hiç rahatsız değil mi bu birliktelikten... Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim demiş Hz. Ali. Yola kiminle çıktığın bu yüzden önemli. Adı üstünde arka/daş: Arkanı kime yasladın sen?

Ey Kılıçdaroğlu bir tabut geçti üç gün evvel, gördün mü o tabutu sen... Aybüke öğretmenin hiç giyemediği duvağı sarılıydı o tabutun alsancağına... Hiç gördün mü... 23 yaşındaki müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, Batman Kozluk'ta terör örgütü PKK tarafından vurularak şehit edildi. Gördün mü. Söyleyecek pek bir şey yok. Adalet, katillerle kol kola girerek istenmez. Adalet, ülkesini dünya muktedirlerine peşkeş çeken vesayet bekçileriyle aranmaz.

Muhalif olduklarına inanmadıklarım

Yeni bir yaz rüzgarı olsa gerek. Adam benim bildiğim belki 30 yıldır devlette. Siyaset yöneticiliğinden, belediyecilikten, müsteşarlıktan, genel müdürlükten, daire başkanlığından geriye doğru saysan yedi yaşındayken bile sınıf başkanıymış zaten. Yani doğdu doğalı "devletlü"... Dünyalık her makamı yaşattın Ya Rabbim çok şükür diye tweet atan kadın versiyonları da var bunların... Sonra da canı sıkılıyor. Emekli oldu veya görevsüresi doldu ya. Birden, bir tövbe bir nedamet, bir nostalji hali zuhur ediyor. Biz eskiden böyleydik de şöyleydik de... Biz eskiden-biz eskiden-biz eskiden. Mübarek kırk yıldır aklın neredeydi. Kalkmış "ben bir muhalifim, ama adalet, ama vicdan" diyor bırbırbır. Yahu bir kere de sus beyefendi, izzet ikballe sus... Her kemale erdin dünyada, her şeyi gördü yaşattı Mevla sana, bir de emekliliğinde muhalif olmaya kalkma Allahaşkına.

Bunun bir de; "istediğim ve beklediğim makama ulaşamadım, herkese küstüm" hali var, plazma muhalif. Bunu elbette daha insani ve daha kederli buluyorum. İnsanız, hedeflerimiz, umutlarımız hatta tutkularımız var. Bunlarla kendimiz oluyoruz. Ama muhalefet, kahır ve kıskançlıktan, kibirli küskünlükten başka bir şey. Evet bedeli var farklı duruşun, borazan ve yağcı olmayışın ama makamla riyasetle parayla denenmemiş insanların, muhalifliğinden nasıl söz edeceğiz.

Muhalefet; ihtilaftır oysa. İslam felsefesinde özellikle akla atıf yapan hukuk okullarında çok kıdemli bir geleneği vardır muhalefetin...

Bizde ihtilaf rahmettir. Berekettir. Dolayısıyla öneri, teklif ve özgür düşüncedir muhalefetin içkin yapısı. Hayata katılan, aktif, cesur, çözüm sunan, seçenek açan, bozuma uğratan, ufuneti dağıtan, skolastik durağanlığı kıran, mahzunken bile neşeli, arkadaş canlısı, vefalı, maceralı, saygıdeğer bir şeydir muhalefet... Ve biz bugün bundan yoksunuz maalesef...