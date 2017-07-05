Silivri’den CHP ve AK Parti için notlar

Kemal Öztürk / Yenişafak Gazetesi

SİLİVRİ.

FETÖ davalarına TBMM Başkanlığı adına katılan Avukat Rıza Saka’nın bir uyarı notu ile karşılaştım. Duruşmalarda tuhaf şeylerin olduğunu, ortamda ciddi değişikliğin olduğunu yazıyordu notta. Geçen aylarda duruşmaları izlediğimden, gelişmeleri yerinde görmek için Silivri’ye gittim dün.

Bir kere, öncesine oranla psikoloji cidden değişmiş. 113 sanık, sanki ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmıyor da, mağdurlar, mağduriyetlerinin giderilmesi için şikayetçi konumundalar.

ŞEHİT YAKINLARINA SATAŞAN SANIKLAR VE AVUKATLAR

Yakına oturdum. Tuvalete giderken sanıkların yüzlerini, hareketlerini izledim. Öyle pişmanlık, utanç, hata yapmış yüz ifadeleri yoktu. Birbirlerine şaka yapıyor, yakınlarına el sallıyor, tuvalet sırası için askerlere acele etmeleri için baskı bile yapıyorlardı.

Asıl olay dün olmuş. Şahit olan avukatlardan dinledim. Şehit yakınlarına, gazilere sataşan sanıklar, avukatlar, sanıkları alkışlayan yakınları varmış. Tam bir garabet hali.

Avukatların hali de dikkat çekici. Bir kere sanık avukatlarının sayısı, mağdur avukatların sayısından on kat fazlaydı (Harp Akademileri davasında şehit ve yaralı olmadığı için bunun normal olduğunu söyleyenler de oldu).

Ancak daha önce izlediğim sanık avukatlarındaki ruh hali gitmiş, yerine, mahkeme heyetini suçlayan, “buradakiler sanık değil, kahraman” diyen (dolayısı ile sanıklardan ve yakınlarından bolca alkış alan), son derece rahat ve biraz da cüretkar davranan avukatlar gördüm.

Tanıyanlar söyledi, bu avukatların bir kısmı sol örgütlerin de davalarına bakan, oldukça ideolojik tipler. “Darbeyi bunlar değil, siz yaptınız, hükümet yaptı” diyecek kadar da cüretkarlar. Sanırım CHP, “örtülü darbe” söyleminin mahkemelerde nasıl yankılandığını buradan anlayacaktır.

Daha önce Silivri izlenimlerinde anlattığım (01.06.2017) sanık psikolojisi daha da pekişmiş. Bir şeylere, bir yerlere güveniyorlar sanki. Beraat edeceklerine emin gibiler.

ÖRGÜT, AVUKAT VE SANIK ARASINDA BİR MEKANİZMA

Davaları sıkı takip eden tecrübeli avukat Yasin Şamlı şöyle diyor:“Bunlar örgüt disiplininde hareket ediyor. İlk duruşmalarda çözülme ve itiraf olması çok önemlidir. Bunları cezaevlerinde bu konuda eğitiyorlar ve taktik veriyorlar. Şu ana kadar mahkemelerde sanıklar içinden çözülen, itirafta bulunan, darbecileri deşifre eden neredeyse çıkmadı. Bu da taktiklerinin başarıya ulaştığını gösteriyor.”

Duayen Avukat Hüsnü Tuna ise, avukat, sanık ve örgüt arasında kirli bir mekanizmanın olduğuna dair şüpheleri olduğunu söylüyor.

Duruşmaya katılan tüm sanıkların suçlu olduğunu iddia etmek hukuka aykırıdır. Ancak hepsinin masum gibi davranması da akla aykırıdır. Az kalsın ayağa kalkıp soracaktım, ‘peki arkadaş bu darbeyi kim yaptı?’ Meğer avukatlardan biri benim gibi isyan edip sormuş. “Bilmiyoruz” demiş sanık, rahat bir tavırla.

Peki bu özgüven artışının sebebi nedir?

CHP YÜRÜYÜŞÜNE UMUT BAĞLANIYOR MU?

CHP yürüyüşünün sonunda bir şeyler olacağı söylentisi, buralarda en çok konuşulan konulardan biri. Söylentiler cezaevinde kesin kanaatlere dönüşür. Sanıkların buna umut bağladığı, bir şekilde kurtulacaklarına inandıkları söyleniyor.

Bunun doğruluk payı olmadığını düşünsek bile, uçan kuşa bile umut bağlayan mahkumların, Ankara’dan İstanbul’a yürüyüp, büyük bir miting yaparak adalet sistemini, mahkemeleri tanımayacak bir ana muhalefet partisi eylemine umut bağlamaları akla yatkın değil mi?

Meclis’in 15 Temmuz darbesini araştıran komisyon raporuna karşı yayınladığı muhalefet şerhi ile, CHP darbeyi kontrollü ilan ederek, FETÖ’cü darbecileri rahatlatmıştı zaten. Şimdi bu yürüyüş eylemiyle bu rahatlık, güvene dönüşmüş darbeci askerlerde.

CHP bilinçli olarak bunu yapmadıysa bile, sonuçları açısından darbe davalarını çok etkilediğini görmek zorunda. Buna itiraz ediyorlar. Lakin başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, yürüyüş süresince FETÖ ve darbecilere karşı tek bir laf etmemeleri kimden yana tavır aldıklarını gösterir.

CHP ‘adalet aramak’ için başlattığı yürüyüşte yolu şaşırıp, FETÖ’cüler için umut, şehit ve gazi yakınları için de büyük bir hayal kırıklığı oldu maalesef.

AK PARTİ İÇİN NOTLAR

Duruşmalarda müdahil avukatların davanın seyrini çok etkilediğini gördüm. Sanık ifadelerindeki çelişkileri ve açıkları bulan mağdur avukatları, duruşmanın seyrine, mahkeme heyetinin konuyu daha iyi anlamasına ve sonraki sanıkların ifadesine etki ediyor. İşkembeden atarak savunma yapılmayacağını anlıyor sanıklar.

Bir de müştekilerin ve tanıkların gelerek, sanıklarla yüzleşmesi, çelişkili ifadeleri ortaya çıkarması açısından hayati önem taşıyor.

FETÖ ile mücadelede mağdurların varlığı ve bunlar için bir şey yapılmaması, bu davaları etkileyen önemli bir konu. Bu, adalete olan güveni azaltırken, FETÖ’cü olup pişman olacak, çözülecek, itirafçı olacak insanları da frenliyor. Yetkililerden, mağdurların durumunun düzeltileceğine dair sözlü ifadeler bile insanların hukuka, adalete ve devletine olan güvenini arttırıyor. O zaman örgütün değil, devletin yanında yer alır insanlar. Bu psikolojiyi görmek gerek.

En önemli davalar askerlerin ve kripto örgüt üyelerinin olduğu davalar. Buralara yeterince medya ve sivil toplum ilgisini çekmek lazım. FETÖ ile mücadelede mangalda kül bırakmayanların, mahkeme salonunda geldiğini gören pek olmamış.

Son önemli not. Cezaevlerinin, örgütün bir eğitim kampına dönmesini de engellemek şart. Avukat, sanık ve örgüt üçgeninde kirli bir mekanizma kurması önlenmeli. Tüm sanıkların, tornadan çıkmış gibi aynı savunma taktiklerini uygulaması, bu mekanizmanın varlığına delil.

Notlarım bunlardır. İlgilisine arz ederim.