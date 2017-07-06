DEAŞ nereden saldıracak?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

ABD’NİN terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG ile ilgili hiç de inandırıcı olmayan bir iddiası var.

Diyorlar ki:

“YPG tercihimiz bir mecburiyetten kaynaklanıyor. Çünkü YPG bizim adımıza DEAŞ ile savaşıyor. Silah ve mühimmat yardımını da bu amaçla yapıyoruz.”

Bu açıklama kimseyi ikna etmiyor ve ABD bu tür açıklamalar ile sadece kendi kendini avutuyor.

Şimdi YPG’ye verilmiş olan silah ve mühimmatın önemli bir bölümünün Türkiye sınırına yerleştirildiği görülüyor.

DEAŞ ile savaşıyor gerekçesi ile verilen silah ve mühimmatın Türkiye sınırına yerleştiriliyor olması Amerika’nın konu ile ilgili tüm tezlerini geçersiz kılmıyor mu? Yani DEAŞ “Türkiye üzerinden mi saldıracak da” bu silah ve mühimmatlar onun için mi sınıra yerleştiriliyor?

“DEAŞ ile savaşacakları için bu silah ve mühimmatları veriyoruz” açıklaması elbette göz boyama amaçlı bir açıklama.

DEAŞ da, YPG de sergilenmekte olan oyunun birer parçasından başka bir şey değil.

Asıl amaç bölgede kontrol altında tutulabilecek bir Kürt devletinin kurulmasından başka bir şey değil.

Durduk yerde “bu amaca hizmet edecek” yapılanmalara yardımcı olmalarını izah edemeyecekleri için önce DEAŞ gibi örgütlere “arka” çıkıyor, sonra da bu tür örgütleri “ortadan kaldırma” bahanesinin arkasına saklanarak “gölge devletçiklerin” oluşması için gereken silah ve mühimmatı ilgili yerlere teslim ediyorlar. Evet, DEAŞ da, YPG de oynanan oyunun birer parçasından başka bir şey değiller.

Yoksa DEAŞ ile mücadele amacı ile verilen silah ve mühimmat Türkiye sınırına niye yığılsın!

Adamlar adım adım kafalarındaki planları hayata geçirmeye çalışıyorlar.

Bir zamanlar büyük övgüler düzülen BOP yani Büyük Ortadoğu Projesi’nin hayata geçirilmesinden başka bir şey yapmıyorlar. Bölgemizdeki devletçik sayısını artırarak kontrollerini güçlendirmeye çabalıyorlar.

Bizim asıl merak ettiğimiz konu şu:

Bu yalanlarını ne zamana kadar sürdürecekler ve ne zaman gerçek niyetlerini dile getirmeye başlayacaklar?

Gerçek niyetlerini dile getirmelerine çok uzun bir süre kaldığını sanmıyoruz.

Gerçek niyetlerinin dillendirilmesi eli kulağında gibi!