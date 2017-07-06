Fatma Tuncer / Milli Gazete

Nüfusunun büyük bir kesimi Müslümanlardan oluşan bir toplumda yaşıyoruz. Çocuklarımız doğduğunda kulaklarına ezan okuyor, sünnet merasimi yapıyor, onları İslam üzere yetiştirmeye çalışıyoruz. Fakat büyüdüklerinde her ne kadar onlara sokaklarımızdan kirli sular akıyor, eteklerinizi toplayarak geçin desek de başarılı olamıyoruz. Çocuklarımız dış dünyaya açıldıklarında bizim telkinlerimizden ziyade sosyal çevreden etkileniyorlar.

Çocuklarımız altı yaşında başladıkları okul yaşamlarını yirmi beş yaşında tamamlıyorlar. Bu süre içinde bizden daha çok eğiticileri ile yakınlık kuruyor ve onların gözetiminde hareket ediyorlar.

Hemen her mahallede bir cami ve burada insanlara nasihat eden ve yol gösteren bir din görevlisi var. Peki, ne oluyor da, bu kadar yoğun bir eğitim sürecinden geçen çocuklarımız, nisyana, başıboşluğa, vurdumduymazlığa sorumsuzluğa ve geri dönülmez hatalara sürüklenebiliyor? Nerede hata yapıyoruz?

Çocuklarımızı aile ortamında İslam’ın temel ilkelerini öğretiyor ve bu noktada bir bakış açısı kazandırıyoruz. Onlara namaz bilinci veriyor, tesettüre riayet etmeleri noktasında tavsiyelerde bulunuyoruz. Fakat ergenlik sürecinden sonra onlara ulaşmakta güçlük çekiyor ve beklediğimiz sonucu ulaşamıyoruz. Çocuklar belli bir yaştan sonra bizim yörüngemizden çıkıp, sosyal medyanın ve çevrenin etki alanına giriyorlar. Özellikle sosyal medya çocuklara şaşalı bir hayat tarzı sunarak tüketim ağına çekmeye çalışıyor. Çocuklar gerçek olandan sanal olana geçiyor ve yalnızlaşmaya başlıyorlar.

Ergenlik döneminde hataya bulaşan gençlerin büyük çoğunluğu arkadaş kurbanı oluyorlar.

Büyüklerimiz şöyle bir metaforu vardır: Sepetteki meyvelerden birine kurt isabet etmiş ve içten içe yiyip tüketmektedir. Kurt içerden hareket ettiği için tehlikeyi görme imkânınız olmayacaktır. Aradan epey zaman geçtiğinde bir bakarsınız ki, kurt sepetteki bütün meyveleri delik deşik etmiştir. Tıpkı bunun gibi eğer grubun içinde yanlış alışkanlıklara sahip bir kişi varsa bu kişi mutlaka diğerlerini etkileyecektir.

Çocukları hayata hazırlarken, sosyal medya, arkadaş etkisi ve dış dünya faktörü gibi bazı zorluklarla karşılaşacağız. Bu süreci daha rahat atlatabilmemiz için şu tavsiyeleri dikkate almak zorundayız:

1- Anlayışlı olmak

2- Empati yapmak

3- Eleştirmemek, suçlamamak ve sen diye başlayan cümlelerden uzak durmak

4- Ona değer vermek, doğru yönlendirmek

5- Bizim zamanımızda diye başlayan cümlelerden uzak durmak