Müslüman Liselilere

M. Şevket Eygi

Asıl amacınız doktor, mühendis olup, çok para kazanıp lüks bir hayat sürmek olmamalı.

Amacınız, iyi insan, iyi Müslüman, iyi vatandaş olmak olmalı.

Ülkenize, halkınıza, devletinize (rejime, düzene değil) hizmet etmek istiyorsanız, öncelikle subaylık mesleğini seçiniz ve vasıflı güçlü üstün Müslüman subay olunuz. (Şu veya bu cemaatin, tarikatın militanı ve holiganı değil!)

İkincisi, vasıflı öğretmen ve eğitimci olunuz.

Üçüncüsü, vasıflı güçlü din hizmetlisi olunuz.

Dördüncüsü, vasıflı idareci olunuz.

Beşincisi, vasıflı hukukçu olunuz.

Vasıflı olmanın şartları vardır: Din ve dünya kültürünüz yüksek seviyede olmalıdır. Dini ve dünyayı bilmeyen hizmet edemez.

Ahlak ve karakteri yüksek olmayan hizmet edemez.

Ülkemizdeki lise eğitimi çok zayıftır, sadece ona güvenmeyiniz, onunla yetinmeyiniz. Kendinizi yetiştirecek ve olgunlaştıracak alternatif eğitim alınız.

Okuma yazma öğreniniz. Okuma yazmadan maksadım, Osmanlıcadır. Osmanlıca bilmeden güçlü ve vasıflı olamazsınız. Bunu sizinle, ananızla babanızla tartışmam. Ya öğrenir adam olursunuz, yahut öğrenmez harcanırsınız.

El yazınızı düzeltiniz, güzelleştiriniz. Eciş bücüş, kargacık burgacık yazı, kültürlü ve tahsilli gence yakışmaz.

İlmihalinizi, kendinizi kurtaracak derecede doğru olarak öğreniniz. Onun yanında akaid, usûl-i fıkıh, usûl-i hadîs, usûl-i tefsir gibi ilimlerin özetini öğreniniz.

Fırka-i Nâciye ne demektir?.. Ehl-i Sünnet ve Cemaat ne demektir?... Sevad-ı Âzam ne demektir?... Bunları öğreniniz, biliniz.

İstanbul İslam görgüsü, terbiyesi, ahlakı, kültürü, nezaketi, kibarlığı, mürüvveti, inceliği öğreniniz.

Nefs-i emmârenizi dizginleme ve kontrol altına alma dersleri alınız.

Tarikat-ı Muhammediye’ye intisab edip, çile çıkartıp olgunlaşmaya çalışınız.

İhlas dersleri alınız.

Beş vakit namazı dosdoğru kılınız.

Bencilliği yenip diğerkâm olunuz.

Millî islamî güzel sanatlardan birini öğreniniz, ürün veriniz.

Özel kütüphane kurmaya başlayınız.

Telefon bağımlısı, hastası, kaçığı olmayınız.

Her gün en az on kültür bilgisi edinerek, üç sene içinde on bin küsur kültür referansına sahip olunuz.

Her türlü holiganlıktan, militanlıktan, fanatizmden, farfaradan, şaklabanlıktan uzak durunuz.

İstişaresiz ve istiharesiz iş yapmayınız.

Sektlere, sekt haline gelmiş cemaat ve tarikatlara katılmayınız, onlardan uzak durunuz.

Teşebbüs-i şahsî (kişisel girişimcilik) zihniyetine sahip olunuz.

İslamî kesime sızmış arivist, oportünist, makyavelist, maceraperest, soytarı, hokkabaz, din sömürücüsü, şarlatan, yetersiz hergelelerin peşine düşmeyiniz.

Nefsinizle büyük cihad yapmadan adam olamazsınız, bunu iyi bilin.

Her gün, planlı programlı şekilde faydalı kitaplar, yazılar okuyunuz.

İlim, irfan, hikmet, ahlak, fazilet, güzellik bakımından her yeni gününüz, bir eskisinden ileri ve üstün olsun.

Merak, dikkat, hafızayı güçlendirme dersleri alınız.

Şeytandan korunma dersleri alınız.

***

Müslüman gençlerin büyük kısmı harcanıyor.

Onları kimler harcıyor?

Bozuk ve yetersiz eğitim sistemi harcıyor.

Ana babalar harcıyor.

Toplum harcıyor.

Yetersiz rehberler harcıyor.

Gençler, harcanmayın!

İyi ve vasıflı Müslüman olmaya bakın.

Ümmet Hilafet Şeriat şuuruna sahip olun.

***

Oğlum öncelikle doktor olsun, mühendis olsun, parlak ve gelirli bir meslek sahibi olsun… Lüks evi, lüks otomobili, lüks cep telefonu olsun… Lüks, israf, konfor içinde yaşasın… Cumadan cumaya namaza da gitsin… Böyle vasıflı Müslüman olmaz, yetişmez.

Öncelikle Kur’an, Sünnet, Şeriat Müslümanı olmalıyız. Muhammedî tarikata girmeliyiz. Yeterli bilgi ve kültürümüz olmalı. Yüksek ahlak, karakter, fazilet sahibi olmalıyız. Hikmetli Müslüman olmalıyız. Estetik kültürümüz, güzellik, sanat boyutunuz olmalı.

Olmayan, mânen ölür.