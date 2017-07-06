Göç Bakanlığı Göç politikası Göçmen kuşlar

Kemal Öztürk / Yenişafak Gazetesi

Fikri takip açısında bir hatırlatma yapayım: Geçen yıl yine bu ay, biz yine göç, göçmen ve Suriyeliler meselesini tartışıyorduk. Göçmen kuşları ben ekledim başlığa. İlgisini en sonda anlatacağım.

Geçen sene Temmuz’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyelilere vatandaşlık verme konusunu gündeme getirmiş, ortalık yangın yerine dönmüştü. Memleket yine ikiye ayırılmıştı: Vatandaşlık verilsin mi, verilmesin mi? Tartışma büyümüş, ne tüm Suriyelilere vatandaşlık verilmiş, ne de sorun tam olarak çözülmüştü. Klasik halimiz yani (tartışma konusunda bilgi için 14.07.2016 tarihli yazım).

TÜRKİYE’NİN GÖÇMEN POLİTİKASI NEDİR?

Bu sene Ankara Demetevler’deki olay sonrası tartışma yine alevlendi. Ben de Ankara’dayım. Konuyu sordum, soruşturdum. Güvenlik birimleri, sivil toplum temsilcileri, gazetecilerle konuştum. Geçen sene duyduklarımın hemen hemen aynısını duydum. Aslı-astarı olmayan bilgiler, provokasyon, tahrik, sosyal medyada nefret kampanyası, kurumsal sorunlar vs. Geçen sene de durum aynıydı…

Türkiye’de resmi ve illegal olarak bulunan göçmen sayısının 4-4.5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Bunun 3 milyonu Suriyeli Arap, Kürt ve Türkmenler.

Bu kadar yoğun bir göçmen nüfusu, sürekli göç alan, göç veren ülkemizin göçmen politikası nedir?

Türkiye dünyanın en başarılı yardım organizasyonu yapan ülkesi. Ancak göçmenler konusunda uyum ve sosyal politikalar üreten aynı şekilde başarılı bir ülke olduğumuz söylenemez. Lakin olaylar gösteriyor ki artık yardım politikalarından, sosyal uyum ve entegrasyon politikalarına geçmek zorundayız.

GÖÇ BAKANLIĞI KURULMALI

Göçmenler konusunda, eğitimden sağlığa, güvenlikten kültüre her bakanlık elinden geleni yapıyor ama bir merkez koordinasyon bulunmuyor maalesef. Bu yüzden de dağınıklık var ortada. Yani Avrupa’da, göçle boğuşan her ülkede olduğu gibi bir bakanlığa ihtiyacımız var.

Hemen bakanlık kuramasak da, bir genel politikamızın olması şart en azından. Ankara’da görüştüğüm neredeyse tüm yetkililer, devletin göç konusunda genel bir politika üretilmesi gerektiğinde hem fikir. Peki bunca zamandır göç sorunuyla uğraşıyoruz, neden hala bu stratejik belge hazırlanmıyor?

Topu yine Cumhurbaşkanlığı'na atıyorlar.

GÖÇ SORUNU KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Geçen sene yine ilgili uzmanlardan derleyerek yazdığım (14.07.2016), göç sorunu konusunda yapılması gerekenler listesini düzenleyerek tekrar sıralıyorum:

En kısa zamanda Göç Bakanlığı kurulmalı.

Göç Bakanlığı, mülteci sorununu tüm yönleriyle üstlenmeli ve sorumluluk almalı. Buranın başına meseleyi dert edinmiş, yetenekli ve birikimli biri atanmalı. Torpil işlememeli.

Türkiye’nin göç ve mülteci politikası hemen oluşturulmalı.

İçinde sivil örgütlerin de olduğu bir danışma meclisi kurulmalı.

Göç politikasını halka anlatmak için güçlü bir iletişim stratejisi hazırlanmalı.

Halkın kaygısı, korkusu ve kızgınlığının neden kaynaklandığı tespit edilmeli. Buna tepki göstermek yerine, bu endişeleri gidermek için yoğun iletişim çalışmaları yapılmalı.

Göçmenlerin nasıl zenginlik ve fayda sağlayacağı iyi anlatılmalı.

Türkiye’deki göçmenlerin sadece Suriyeli Araplardan ibaret olmadığı, Kürt, Türkmen, Ahıska Türkü, Kafkas Türkü, Ermeni, Afrikalı, Afgan, Pakistanlı.. onlarca milletten göçmenimizin olduğu iyi bilinmeli.

GÖÇMEN KUŞLAR

Osmanlı, göçmen kuşlar konusunda vakıflar kurmuş, göç yollarında yapılar inşa etmiş. Konumuzla ilgisini de siz kurun artık. Her şeyi yazardan bekleyen okur politikasının da değişmesi gerekir. Haksız mıyım?