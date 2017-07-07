“Kime güveneceğimizi bilemiyoruz!”MU?

Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

Şeytanın milyonlarca kişiyi eş zamanlı olarak tuzağına düşürdüğü taktiklerden biri de ‘ekranlara birbirlerini yalanlayan hoca kılıklı insanları çıkartıp tartıştırmasıdır…’

Ekran başındakilere dini! Bilgiler vermek için! Stüdyoya çıkan iki profesör aynı konuda tamamen zıt fikirler vererek izleyenlerin kafalarını karıştırırlar… Acaba hangisi doğruyu söylüyor! Acaba hangi hocanın sunmuş olduğu deliller isabetli hangisinin ki isabetsiz! İslami bilgiye sahip olamayan bu insanlar kimin doğruları söylediğini nerden bilecekler ki!

Kafası karışan bu insanlar ya camii imamların sorularını yöneltirler ya da herhangi bir dernek ya da tarikat hocalarına… Ekrandakilerden daha farklı bir cevapla karşılaştıkları anda şeytan hemen yanı başlarında tetiktedir ve şu vesveseyi kalplerine atar;

“Gördüğün gibi karışık konular bunlar! Bu kadar farklı sesler arasında kime güveneceksin ki?”

Ekrandakilerden ya da sorduklarından hangisinin fetvasında şirk ya da bid’at varsa o fetva sahibini daha sevimli ve doğruya daha yakın olarak göstermek isteyecektir…

Bu kez İslam’ı hakikaten de doğru bilen bir İslam davetçisiyle karşılaştıklarında ise işlerine gelmeyen bir fetva karşısında sığınacakları en emin yer ‘kime güveneceğimizi bilemiyoruz’ limanıdır…

Kime güvenmeleri, ya da güven için nasıl bir kritere sahip olmaları gerektiğini bu insanlar neden merak edip te araştırmazlar!... Araştırdıklarında ne güzel bilgi sahibi olacaklar… Ama ya bu bilgiler nefislerine ağır gelen bir şey söylerse! İşte tüm korkuların sebebi de bu bence…

Değerli okuyucu kardeşim..!

Eğer siz de şeytanın bu kandırmasından mustaripseniz size bazı bilgiler vereyim de bu dertten kurtulun inşAllah…

Bazı hocalar niçin aynı görüşte olmazlar?

Kur’an ve hadisten faydalanan hocalar çoğu konularda aynı düşünürler. Eğer farklı düşünüyorlarsa bunun sebeplerinden bazıları;

Takip ettikleri mezheplerin bazı görüş farklılıkları olabilir

Hocalardan biri o konuda söylenmiş son sözü bilmiyor olabilir.

Hocaların bazen yanılmaları ve farkına varamamaları.

Hoca’nın! kasıtlı olarak dini ifsat etmek istemesi.

Hocanın dini yanlış öğrenmiş olması ve öğrendiğinin doğru olduğunu zannetmesi

Ve daha birçok sebepler… Bu tür karışıklıklar yaşamak istemiyorsanız gideceğiniz adres bellidir;