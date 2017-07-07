İktidar da dikkatli olmalı!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

“Adalet” yürüyüşünde olan “ana muhalefet partisi” iktidar tarafından provokasyonlara karşı “dikkatli olması” için uyarılıyor.

İktidar uyarısında “duyumlar” alındığı vurgusu yapılarak olası provokasyonlara “müsaade edilmemesi” isteniyor.

“Adalet” yürüyüşünün başladığı ilk günden itibaren bu tür iddialar gündemden düşmüyor.

Şükürler olsun ki bugüne kadar böyle bir olay yaşanmadı, dileriz bundan sonra da üzücü bir olay yaşanmaz.

Yürüyüş halindeki ana muhalefet de iktidar da bir takım “duyumlardan” söz ettiklerine göre bir bildikleri olsa gerek.

Bir bildikleri varsa ana muhalefet kadar iktidarın da bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olması gerekmez mi?

Ana muhalefet nasıl provokasyonlara “alet olmamakla” görevli ise iktidar da aynı şekilde provokasyonların “önüne geçmekle” mükellef değil mi?

Evet, üzülerek görüyoruz ki iktidar “Adalet” yürüyüşünü yönetmekte yaya kalmış ve yürüyüşe “sert eleştiriler” getirme ötesinde bir şey yapmamıştır.

Yürüyüşe katılanlar ve yürüyüşe hoşgörü ile bakanlar Kandil ve Pensilvanya’nın yolunda olmakla suçlanarak “vatan hainleri” olarak damgalanmışlardır.

Oysa süreç çok daha farklı bir biçimde yönetilebilir ve öncelik ana muhalefet partisinin elinden alınabilirdi.

Şimdi yapılan ise ana muhalefeti “uyanık olmaya” çağırmaktan öteye bir anlam taşımıyor.

İktidar ana muhalefete; “uyanık ol, aranıza provokatörlerin karışmasına izin verme” diyerek inisiyatifi yine ana muhalefete terk etmiş olmuyor mu?

Oysa bazı duyumlar alındığı söylendiğine göre kimlerin provokasyon yapacağı belli demektir ve iktidar bunların önüne geçerek yürüyüşün kontrolünü elinde tutabilir.

Ancak ne var ki iktidar böyle bir sorumluluk üstlenmek istemiyor gibi görünüyor.

İktidar sadece suçluyor ve suçladığı ana muhalefetin tedbir almasını bekliyor.

Bu politika iktidara puan kazandırıyor mu dersiniz bu soruya “Evet, kazandırıyor” cevabını vermenin çok zor olduğu söylenebilir.

Çünkü iktidarın tabanından da “izlenen politikaya” yoğun eleştiriler geliyor.

Umarız sona doğru yaklaşan “adalet” yürüyüşü herhangi bir olay yaşanmadan sonuçlanır. Ve yine umarız iktidar da ana muhalefet de bu konu da gereken hassasiyeti gösterir.