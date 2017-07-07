Gelen siyasî darbe: Kaos planı ve Türkiye’nin durdurulması

Yusuf Kaplan / Yeni Şafak

15 Temmuz darbe ve işgal girişimi, Türkiye’nin istiklal ve istikbaline yapılmış çok yönlü bir saldırıydı.

Bu saldırı, tarihte pek benzeri olmayan destansı bir direnişle püskürtüldü: Bu çilekeş halk, imanını siper etti, darbecilere büyük darbe indirdi: Tankların üzerine yürüdü, saldırıyı püskürttü.

Şimdi darbenin siyasî ayağı devreye girdirilmeye çalışılıyor adım adım…

ASKERÎ DARBE PÜSKÜRTÜLDÜ AMA BÜROKRATİK DARBE ALTTAN ALTA SÜRÜYOR…

Askerî darbe püskürtüldü ama bürokratik darbe henüz tam olarak püskürtülemedi: FETÖcülere büyük darbe vuruldu ama yargıda hâlâ operasyon yapıyorlar, toplumda infial oluşturacak kararlara imza atıyorlar.

Son haftalarda hükümet tarafından bu bürokratik / siyasî darbeye dönük büyük operasyonlar yapılmasının gerisinde bu gerçek yatıyor.

Şimdi spesifik olarak yargıda süren bu örtük bürokratik darbe, ülkeyi gerecek, kaosun eşiğine sürükleyecek ürpertici kararlara imza atabilir. Yargıda bu kararlara imza atanlar yalnızca FETÖcüler ya da kripto FETÖcüler değil, bürokrasinin tepesine adım adım yerleşen / sızan ulusalcı, laikçi tipler!

Bu operasyonun en son örneğini, HÜDA PAR yöneticilerine hâlen Fetö'cülükten tutuklu bulunan hukukçularca açılan 28 Şubat attığı davanın bugün muhtemelen ulusalçı tiplerce 6 yıl hapis cezası verilmesi oluşturuyor.

SİYASÎ DARBE: KAOS PLANI!

15 Temmuz saldırısı sırasında altını çizerek dikkat çekmiştim: 15 Temmuz, bir süreçtir; 28 Şubat sürecinin devamı ve yeni bir aşaması…

Türkiye’nin büyümesini, güçlenmesini, gerçek bağımsızlığına kavuşarak ve zamanla medeniyet iddialarıyla donanarak tarihî bir yürüyüşe soyunmasını önlemeyi amaçlayan çok yönlü, çok boyutlu ve son derece karmaşık bir süreç bu.

Darbenin askerî ayağı püskürtüldü ama darbe pek çok bakımdan örtük olarak sürüyor alttan alta: 15 Temmuz’un yıldönümünde darbenin siyasî ayağı devreye girdirilecek, Türkiye içerden ve dışardan siyasî, ekonomik ve stratejik saldırılarla kaosun eşiğine sürüklenmeye ve çökertilmeye çalışılacak…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet gibi kimsenin kayıtsız kalamayacağı yakıcı bir sorunu eksene alarak Ankara’dan İstanbul’a yürümesi, darbenin siyasî ayağının bir parçasını oluşturuyor… Bu yürüyüşün, Türkiye’yi nereye sürükleyeceğini göreceğiz bir kaç gün içinde.

Kılıçdaroğlu, darbecilere karşı tıpkı Bahçeli gibi hükümetle ortaklaşa hareket etse, ortak bir devlet / millet politikası geliştirilse, darbecilerin iç ve dış ayakları büyük darbe yer.

Ama Kılıçdaroğlu, yaptığı eylemle Türkiye’ye darbe vuruyor, darbecileri cesaretlendiriyor ve darbecilerin önünü açıyor. Bunu görebiliyor mu acaba?

Nitekim yazmak için masaya oturduğumda, Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye’nin AB müzakelerini durdurma kararı aldı.

AP’nin Türkiye kararı, siyasî bir darbedir.

Avrupa’dan Türkiye’yi kaosa sürüklemeye dönük yeni saldırılar gelecek…

Türkiye’yi boğmak istiyorlar.

Ama başaramayacaklar Allah’ın izniyle…

Türkiye, iki asırdır, kelimenin tam anlamıyla, çok yönlü bir istiklal ve istikbal mücadelesi veriyor…

O yüzden Batılılar, Türkiye’nin aslâ kendi hâline bırakılmaması gerektiğini düşünüyorlar ve Türkiye’nin Batı ittifakından bağımsız hareket etmesine, kendi geleceğini kendisinin belirlemesine dönük en küçük adımları bile şüpheyle karşılıyorlar.

Türkiye’nin Londra’dan, Washington’dan, Telaviv’den ve Brüksel’den bağımsızlaşma yolunda attığı her adımı, Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesinin kilometre taşları olarak görüyor Batılılar.

HÜDAPAR’A KUMPAS: ERDOĞAN’IN VE TÜRKİYE’NİN ALTINI OYUYORLAR!

Son olarak önceki gün, HÜDAPAR Gn. Bşk Yardımcıları Bahattin Temel ve Sait Şahin ile Rehber TV GYY Fikret Gültekin’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İğrenç bir kumpas bu!

Bu kumpası kuranlar hâlihazırda FETÖ'den içeri atılan hâkim ve savcılar!

Ne çok çile çekti bu çilekeş insanlar! 28 Şubat artığı bu zulüm yeter, diyorum.

HÜDA PAR, 15 Temmuz’da tankları durdurdu! 16 Nisan’da, şer güçlerin oyununu bozdu!

Şimdi intikam alınıyor! Erdoğan’ın ve Türkiye’nin altı oyuluyor!

Evet, HÜDA PAR’a kumpas kuruyorlar! Bürokratik ve siyasî bir darbe bu.

Ama unutmayalım ki, Peygamber sevdalısı onlar… Ümmet bilinciyle tezgâhı bozacaklar!

Adalet Bakanlığını duruma -hukuk içinde- müdahale etmeye çağırıyorum.

Ezcümle: Erdoğan’ın ve Türkiye’nin altının oyulmasına kimse şeyirci kalamaz.