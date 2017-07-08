Ol Olma Yap Yapma

M. Şevket Eygi

1.Dosdoğru iman et. İnançların sahih=doğru olsun. İtikadını tashih et.

2.Sapık, bozuk, çarpık inançlara kapılmamak için, Ehl-i Sünnet’in iki İmamına , İmam Mâturidî’ye ve İmam Eş’arî’ye tâbi ol. Dinî konularda tartışma. Onları ayağa düşürme. Dini, magazin konusu yapma.

3.İlmihalini, sana yetecek ve seni kurtaracak miktarda öğren.

4.Öğrendiğin, aksiyonla yapmakla ilgili bilgileri hayata doğru uygula.

5.İslam’ın, imandan sonra ikinci şartı olan beş vakit namazı dosdoğru kıl. Namazı kılmak farzdır, kılmamak isyandır. Namaz kurtarır, namazsızlık batırır, yıkar. Namaza çok önem ver.

6.Senin en büyük düşmanın, kötülük yapmanı çok isteyen nefs-i emmârendir, onunla Büyük Cihad yap.

7.Âlim Müslüman ol, câhil olma.

8.İrfan sahibi ol.

9.Kur’anın yap dedikleri yap, yapma dediklerini yapma, öğütlerine kulak ver ve onları tut.

10.Zekatını Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun olarak ver. Vermezsen Allaha isyan etmiş olursun.

11.Zekatını sakın zekat almaya hakkı olmayan eşkıyaya kaptırma. Yerli yerinde verilmemiş zekat, verilmiş sayılmaz.

12.Tarikat-ı Muhammediye’ye gir, onun talimatını yerine getir.

13.Ezelde, Allahü Teala ile yapmış olduğun ahd ü misakı hatırla ve ona sâdık kal.

14.Resulullah (Salat ve selam olsun ona), bütün insanlar için en güzel örnek ve modeldir, ona biat et, ona itaat et, onunla irtibatlı ol; onun, Allahın izniyle yapacağı şefaate nail olmaya çalış.

15.İslam ahlak ve fazilet dinidir. Ahlaksız Müslüman olmaz. Ahlaklı ol, faziletli ol.

16.Zayıf Müslüman olma, kuvvetli Müslüman ol.

17.İhlaslı ol, ikiyüzlü, mürai olma, yanarsın.

18.Yaratan için yaptıklarının ücretini yaratıklardan isteme.

19.İman İslam Kur’an Şeriat hizmetkarı ol.

20.Ümmet bilincine sahip ol, Ümmetsiz olma, Ümmet dışında kalma. Ümmet birliği, ittihad-ı İslam, iman kardeşliği, tesanüd için çalış; sakın fitne fesat çıkartma, parçalama bölme.

21.Veren el ol, alan el olma.

22.Kendini beğenme. Gurur ve kibirden ateşten kaçar gibi kaç.

23.Havf ve reca arasında bulun.

24.Seni ancak Allah kurtarır, bunu iyi bil.

25.Mü’min kardeşlerini sev, onlara yardım et, onlara acı, onları koru.

26.Allahın sınırları vardır, onları aşma.

27.Şeriat, Kur’andan ve Sünnetten çıkartılmış dinî hükümlerin tamamına verilen addır, Şeriatı kutsal bil, Şeriata tâbi ol.

28.İslam bilgelik dinidir. Sen bilge olamazsan, bilgeleri dinle, onlara uy.

29.Dünyaya dönük olma. Dünya vazife ve hizmetlerini yapar olduğun halde, ebedî kalacağın âhirete dönük ol.

30.Rahman’ın veli kulları vardır. Onları sev, onlara hürmet et, onların dualarını kazanmaya çalış.

31.Şeytanın velilerinden uzak dur.

32.Emr-i mâruf ve nehy-i münker yap. Bunun en azı, kalp ile yapılandır. Bunu yapmazsan imanın tehlikeye girer.

33.Tefrikadan, fitne ve fesattan uzak dur.

34.Din sömürüsü, mukaddesat bezirganlığı yapma, yapanlardan uzak dur, onlara yardım etme, onlara para ve mal kaptırma.

35.Cimri olma, müsrif olmamak şartıyla cömert ve kerim ol.

36.Lüksten, şatafattan, gösterişten, her türlü israftan, statüden uzak dur.

37.Âdil ve insaflı ol, zalim olma.

38.Çeneni kapat, hal Müslümanı ol, sana bakan sende İslam’ı görsün.

39.Fırka-ı Nâciye Müslümanı ol.

40.Ehl-i Sünnet ve Cemaat Müslümanı ol.

41.Sevad-ı Âzam Müslümanı ol.

42.Fasık ve facir olma, salih ol.

43.Korkak olma, tehevvüre kaçmamak şartıyla şeci’ cesur ol.

44.İffetli ol.

45.Göz zinasından ve zinadan uzak dur.

46.Tevbekâr ol.

47.Allah ile ticaret yapanlardan ol.

48.Ticaretin ve alış verişin, kendilerine Allahı unutturmadığı erlerden ol.

49.Çoluk çocuğunu iyi ve salih Müslüman olarak yetiştirmek için yapılması gereken her şeyi yap.

50.Cemaat, tarikat, klik, sekt, hizip, parça, gurup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapma.

51.Dosdoğru Müslüman ol.